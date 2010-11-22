iPad klonu Windows 7 tablet: Haleron H97

Tasarım olarak en iyi iPad klonlarından biri olarak değerlendirilebilecek Haleron H97 satışa sunuluyor. 9.7-inç büyüklüğünde ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde kapasitif çoklu dokunmatik ekrana sahip olan tablet , Intel platformunu kullanıyor ve Windows 7 Home Premium OS işletim sistemiyle geliyor. Üretici firma Haleron'un açıkladığı bilgilere göre Intel'in 2GHz hızındaki Atom Z550 işlemcisinden güç alan ve US15W çipsetine entegre GMA 500 grafik birimiyle gelen tablet, yüksek tanımlı videoları oynatabiliyor.

1GB bellek kapasitesine ve depolama için 16GB SSD sürücüye sahip olan Haleron H97, 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, G-Sensörü, Bluetooth 2.0 ve WiFi gibi özelliklerle donatılırken, 3G'nin ise tercihe bağlı seçenekler arasında yer aldığını görüyoruz. Üzerinde dört adet USB 2.0 portu ile birlikte HDMI, VGA ve ses konnektörlerine yer verilen tablet bilgisayarda kart okuyucusu da bulunuyor. 242 x 189 x 14.8 mm boyutlarında ve 4500 mAh kapasiteli pil ile gelen Haleron H97'nin fiyatı ise şu an için bilinmiyor.