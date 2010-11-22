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iPad klonu Windows 7 tablet: Haleron H97

8 yıl
13,2b
1
5
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iPad klonu Windows 7 tablet: Haleron H97
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Tasarım olarak en iyi iPad klonlarından biri olarak değerlendirilebilecek Haleron H97 satışa sunuluyor. 9.7-inç büyüklüğünde ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde kapasitif çoklu dokunmatik ekrana sahip olan tablet , Intel platformunu kullanıyor ve Windows 7 Home Premium OS işletim sistemiyle geliyor. Üretici firma Haleron'un açıkladığı bilgilere göre Intel'in 2GHz hızındaki Atom Z550 işlemcisinden güç alan ve US15W çipsetine entegre GMA 500 grafik birimiyle gelen tablet, yüksek tanımlı videoları oynatabiliyor.

1GB bellek kapasitesine ve depolama için 16GB SSD sürücüye sahip olan Haleron H97, 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, G-Sensörü, Bluetooth 2.0 ve WiFi gibi özelliklerle donatılırken, 3G'nin ise tercihe bağlı seçenekler arasında yer aldığını görüyoruz. Üzerinde dört adet USB 2.0 portu ile birlikte HDMI, VGA ve ses konnektörlerine yer verilen tablet bilgisayarda kart okuyucusu da bulunuyor. 242 x 189 x 14.8 mm boyutlarında ve 4500 mAh kapasiteli pil ile gelen Haleron H97'nin fiyatı ise şu an için bilinmiyor.

iPad klonu Windows 7 tablet: Haleron H97
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0tt0m@n 8 yıl
Ne clonu yahu iPad nere bu nere. Gına getirdi bu her yeni cihaz çıktığında IPhone killer başlıkları.
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ToisAndro 8 yıl
Klon demek zor. iPad bunun yanından bile geçemez. (Özellik bakımından) Ama iPad'in kalite bakımından bundan üstün olduğu kesin.
Herşey iyi de 1GB RAM'e ve 0.3 MP kameraya anlam veremedim. Ha bir de 3G'yi neden opsiyonel olarak sunuyorlar. Çok mu yer kaplıyor yoksa fiyatı düşük göstermek için mi?
İnşallah İşletim sistemi gömülü değildir. Özelliklere bakınca 16GB diski zaten Win7 doldurur. Bize ne kalacak? MicroSD kart mı? Eğer 16 GB bizim içinse sistem gömülü demektir. Yani başka sistem yükleyemeyiz.
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monsieurje 8 yıl
resimlere dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama ikinci resimdeki sag ustte bulunan tus ilk resimde gorunmuyor


donanim kalitesi iyi ise ve herhangi bir linux dagitimi kurabiliyor isek guzel alet
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KRML_KNN 8 yıl
guzell alinir bence
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