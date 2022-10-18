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    Anlık Bildirim

    iPhone 14 serisinde sorunlar bitmiyor: Şimdi de SIM hatası

    Apple'ın yeni nesil akıllı telefonlarında bu kez SIM desteğiyle alakalı bir sorun çıktı. Hatanın kaynağını araştırdığını söyleyen şirket sorun yaşayan iPhone 14 kullanıcılarına bazı önerilerde bulundu
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    iPhone 14 serisinde sorunlar bitmiyor: Şimdi de SIM hatası Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 16'da iPhone 14 kullanıcılarını etkileyen bir başka hatayı daha kabul etti. Bu kez sorun hücresel veri ve SIM kart desteğiyle ilgili. MacRumors internet sitesi konuyla ilgili bazı detaylara açıklık getiren bir haber yayınladı.

    Apple bazı iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max kullanıcılarının cihazlarında "SIM desteklenmiyor" mesajı görebileceğini söyledi. Ekranda böyle bir hata mesajı göründükten sonra akıllı telefon donabiliyor.

    iPhone 14 serisinde sorunlar bitmiyor: Şimdi de SIM hatası Tam Boyutta Gör

    Donanımsal sorun yok gibi duruyor

    Cupertinolu firma sorunu araştırdığını ve bunun bir donanım hatası olmadığını ifade ederken, müşterilerin yazılımlarını güncel tutmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca sorun yaşayan kullanıcılara bazı önerilerde bulundu.

    Apple bu hatayla karşılaşan herkesin öncelikle ekrandaki mesajın kaybolması için birkaç dakika beklemesini tavsiye ediyor. Sorun devam ederse kesinlikle geri yükleme yapılmamalı ve en yakın yetkili servis merkezine başvurulmalı.

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    slamdunk393 3 gün önce

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