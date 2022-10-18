Tam Boyutta Gör Apple, iOS 16'da iPhone 14 kullanıcılarını etkileyen bir başka hatayı daha kabul etti. Bu kez sorun hücresel veri ve SIM kart desteğiyle ilgili. MacRumors internet sitesi konuyla ilgili bazı detaylara açıklık getiren bir haber yayınladı.

iPhone 14 ve iPhone 14 Plus satışları beklenenden düşük 2 gün önce eklendi

Apple bazı iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max kullanıcılarının cihazlarında "SIM desteklenmiyor" mesajı görebileceğini söyledi. Ekranda böyle bir hata mesajı göründükten sonra akıllı telefon donabiliyor.

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Donanımsal sorun yok gibi duruyor

Cupertinolu firma sorunu araştırdığını ve bunun bir donanım hatası olmadığını ifade ederken, müşterilerin yazılımlarını güncel tutmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca sorun yaşayan kullanıcılara bazı önerilerde bulundu.

Apple bu hatayla karşılaşan herkesin öncelikle ekrandaki mesajın kaybolması için birkaç dakika beklemesini tavsiye ediyor. Sorun devam ederse kesinlikle geri yükleme yapılmamalı ve en yakın yetkili servis merkezine başvurulmalı.

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iPhone 14 serisinde sorunlar bitmiyor: Şimdi de SIM hatası