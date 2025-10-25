Giriş
    Xiaomi, 98 inçlik Redmi TV X 2026'yı tanıttı: İşte fiyatı

    Xiaomi, televizyon pazarında iddialı adımlar atmaya devam ediyor. Şirket son etkinliğinde Redmi TV X 2026 serisinin 98 inçlik Mini-LED ekrana sahip en yeni ve en büyük üyesini tanıttı.

    Xiaomi, 98 inçlik Redmi TV X 2026'yı tanıttı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yeni ürünlerini sergilediği son etkinlikte sadece K90 serisi telefonlarını ve Watch 6 akıllı saatini tanıtmakla kalmadı aynı zamanda Redmi TV X 2026 serisinin en yeni televizyonunu da gözler önüne çıkardı. Yeni model, 98 inçlik devasa ekranıyla ailenin en büyük üyesi oldu.

    Görüntü teknolojisinin kalbinde Mini-LED tabanlı aydınlatma sistemi yer alıyor. Televizyonda 4K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızına sahip bir panel mevcut. Maksimum parlaklığı 1.300 nit seviyesine ulaşıyor. Oyun modunda yenileme hızının 288 Hz'e kadar çıkabildiği belirtilmiş. Ancak bu modda çözünürlük 1.440p seviyesine düşüyor.

    Xiaomi, 98 inçlik Redmi TV X 2026'yı tanıttı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör

    98 inç Redmi TV X 2026 fiyatı

    Televizyonda dört çekirdekli MediaTek MT9655 işlemci var. Buna 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama eşlik ediyor. Yazılım tarafı ise HyperOS 3'e emanet edilmiş. Bağlantı seçenekleri olarak Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, iki adet HDMI 2.1 ve iki adet USB 3.0 portu kullanıcılara sunuluyor.

    Xiaomi, 98 inçlik Redmi TV X 2026'yı tanıttı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, bu dev televizyonu Çin pazarında 7.599 yuan (1.066 dolar) gibi oldukça rekabetçi bir fiyatla satışa sundu. Ürünün küresel pazarda satışa çıkıp çıkmayacağına dair henüz resmi bir bilgi yok. Çin dışına çıkması halinde, geniş kitlelerin ilgisini çekmesi muhtemel görünüyor.

