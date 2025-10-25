Xiaomi, 98 inçlik Redmi TV X 2026'yı tanıttı: İşte fiyatı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, yeni ürünlerini sergilediği son etkinlikte sadece K90 serisi telefonlarını ve Watch 6 akıllı saatini tanıtmakla kalmadı aynı zamanda Redmi TV X 2026 serisinin en yeni televizyonunu da gözler önüne çıkardı. Yeni model, 98 inçlik devasa ekranıyla ailenin en büyük üyesi oldu.

Görüntü teknolojisinin kalbinde Mini-LED tabanlı aydınlatma sistemi yer alıyor. Televizyonda 4K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızına sahip bir panel mevcut. Maksimum parlaklığı 1.300 nit seviyesine ulaşıyor. Oyun modunda yenileme hızının 288 Hz'e kadar çıkabildiği belirtilmiş. Ancak bu modda çözünürlük 1.440p seviyesine düşüyor.

98 inç Redmi TV X 2026 fiyatı

Televizyonda dört çekirdekli MediaTek MT9655 işlemci var. Buna 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama eşlik ediyor. Yazılım tarafı ise HyperOS 3'e emanet edilmiş. Bağlantı seçenekleri olarak Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, iki adet HDMI 2.1 ve iki adet USB 3.0 portu kullanıcılara sunuluyor.

Xiaomi, bu dev televizyonu Çin pazarında 7.599 yuan (1.066 dolar) gibi oldukça rekabetçi bir fiyatla satışa sundu. Ürünün küresel pazarda satışa çıkıp çıkmayacağına dair henüz resmi bir bilgi yok. Çin dışına çıkması halinde, geniş kitlelerin ilgisini çekmesi muhtemel görünüyor.

