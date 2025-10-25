Xiaomi, 98 inçlik Redmi TV X 2026'yı tanıttı: İşte fiyatı

Görüntü teknolojisinin kalbinde Mini-LED tabanlı aydınlatma sistemi yer alıyor. Televizyonda 4K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızına sahip bir panel mevcut. Maksimum parlaklığı 1.300 nit seviyesine ulaşıyor. Oyun modunda yenileme hızının 288 Hz'e kadar çıkabildiği belirtilmiş. Ancak bu modda çözünürlük 1.440p seviyesine düşüyor.
98 inç Redmi TV X 2026 fiyatı
Televizyonda dört çekirdekli MediaTek MT9655 işlemci var. Buna 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama eşlik ediyor. Yazılım tarafı ise HyperOS 3'e emanet edilmiş. Bağlantı seçenekleri olarak Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, iki adet HDMI 2.1 ve iki adet USB 3.0 portu kullanıcılara sunuluyor.
Xiaomi, bu dev televizyonu Çin pazarında 7.599 yuan (1.066 dolar) gibi oldukça rekabetçi bir fiyatla satışa sundu. Ürünün küresel pazarda satışa çıkıp çıkmayacağına dair henüz resmi bir bilgi yok. Çin dışına çıkması halinde, geniş kitlelerin ilgisini çekmesi muhtemel görünüyor.