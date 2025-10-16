iOS 26'da iMessage hatası: Mesajlar gönderilemiyor!

eSIM kurulumu yapıldıktan sonra iMessage düzgün bir şekilde etkinleştirilmezse, “Teslim Edilmedi” uyarısı çıkıyor, mesajlar yeşil baloncuk içinde SMS/RCS mesajları olarak gönderiliyor ve iMessage'lar telefon numarası yerine e-posta adresinden iletiliyor.
iMessage nasıl etkinleştirilir?
Ayarlardan eSIM kurulumu tamamladıktan sonra iMessage’ı manuel etkinleştirmek için şu adımların izlenmesi gerekiyor:
- iPhone’da Ayarlar uygulamasını açın
- Uygulamalar'a dokunun
- Mesajlar'a dokunun
- iMessage’ı bulun
- iMessage'ı bir kez kapatın, bir süre bekleyin ve ardından açın
- iMessage’ın etkinleştirilmesini bekleyin
- Telefon numaranızın göründüğünü onaylayın
- Yeni bir mesaj gönderin ve gönderildi durumunu kontrol edin
