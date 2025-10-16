iOS 26'da iMessage hatası: Mesajlar gönderilemiyor!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, ilk ‌iPhone‌ kurulum sürecinden sonra Ayarlar uygulamasında eSIM kurulurken iMessage'ın otomatik olarak etkinleştirilmediğini, bu nedenle manuel olarak etkinleştirilmesi gerektiğini belirtiyor. eSIM'i etkinleştirdikten sonra, Ayarlar uygulamasını açıp Uygulamalar'a dokunup Mesajlar'ı seçmek, ardından iMessage'ı kapatıp tekrar açmak gerekiyor.

eSIM kurulumu yapıldıktan sonra iMessage düzgün bir şekilde etkinleştirilmezse, “Teslim Edilmedi” uyarısı çıkıyor, mesajlar yeşil baloncuk içinde SMS/RCS mesajları olarak gönderiliyor ve iMessage'lar telefon numarası yerine e-posta adresinden iletiliyor.

iMessage nasıl etkinleştirilir?

Ayarlardan eSIM kurulumu tamamladıktan sonra iMessage’ı manuel etkinleştirmek için şu adımların izlenmesi gerekiyor:

iPhone’da Ayarlar uygulamasını açın Uygulamalar'a dokunun Mesajlar'a dokunun iMessage’ı bulun iMessage'ı bir kez kapatın, bir süre bekleyin ve ardından açın iMessage’ın etkinleştirilmesini bekleyin Telefon numaranızın göründüğünü onaylayın Yeni bir mesaj gönderin ve gönderildi durumunu kontrol edin

