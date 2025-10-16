Giriş
    iOS 26'da iMessage hatası: Mesajlar gönderilemiyor!

    iOS 26'da ilk iPhone kurulumu sırasında eSIM aktivasyonu atlandığında, daha sonra iMessage otomatik olarak başlamıyor. Apple, bu sorunun nasıl çözümünü paylaştı.

    iOS 26 iMessage mesaj gönderilmedi hatası çözümü Tam Boyutta Gör
    Apple, ilk ‌iPhone‌ kurulum sürecinden sonra Ayarlar uygulamasında eSIM kurulurken iMessage'ın otomatik olarak etkinleştirilmediğini, bu nedenle manuel olarak etkinleştirilmesi gerektiğini belirtiyor. eSIM'i etkinleştirdikten sonra, Ayarlar uygulamasını açıp Uygulamalar'a dokunup Mesajlar'ı seçmek, ardından iMessage'ı kapatıp tekrar açmak gerekiyor.

    eSIM kurulumu yapıldıktan sonra iMessage düzgün bir şekilde etkinleştirilmezse, “Teslim Edilmedi” uyarısı çıkıyor, mesajlar yeşil baloncuk içinde SMS/RCS mesajları olarak gönderiliyor ve iMessage'lar telefon numarası yerine e-posta adresinden iletiliyor.

    iMessage nasıl etkinleştirilir?

    Ayarlardan eSIM kurulumu tamamladıktan sonra iMessage’ı manuel etkinleştirmek için şu adımların izlenmesi gerekiyor:

    1. iPhone’da Ayarlar uygulamasını açın
    2. Uygulamalar'a dokunun
    3. Mesajlar'a dokunun
    4. iMessage’ı bulun
    5. iMessage'ı bir kez kapatın, bir süre bekleyin ve ardından açın
    6. iMessage’ın etkinleştirilmesini bekleyin
    7. Telefon numaranızın göründüğünü onaylayın
    8. Yeni bir mesaj gönderin ve gönderildi durumunu kontrol edin
