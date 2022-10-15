iPhone 14 ve iPhone 14 Plus satışları beklenenden düşük

DigiTimes'ın tedarik zinciri kaynaklarına dayandırdığı haberine göre iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın ilk satışları, daha pahalı olan iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max modellerine yönelik muazzam tepkiye rağmen şirketin beklentilerinin altında kaldı.
DigiTimes'ın ulaştığı kaynaklar normal ve Pro modeller arasındaki satış farklılıklarına rağmen bu yılki toplam iPhone 14 modeli sevkiyatlarının 2021'in ikinci yarısındaki iPhone 13 serisiyle hemen hemen aynı seviyede olmasını bekliyor.
iPhone 13 mini'den bile kötü
Fakat iPhone 14 ve iPhone 14 Plus satışlarının yakın vadede düşük seyretmesi halinde, Apple üretimi azaltabilir. Şirket siparişleri beklenenden daha agresif bir şekilde düşürürse yıl sonuna kadar iPhone 14 serisinin toplam sevkiyatı, geçen yılın aynı dönemindeki iPhone 13 serisinin gerisinde bile kalabilir.
Apple'ın 2022'nin ikinci yarısında yaklaşık 90 milyon yeni iPhone üretmesi bekleniyordu ancak bu rakam "ağır talep" nedeniyle 80 milyon adede düşebilir. Apple analisti Ming-Chi Kuo da iki cihaza yönelik talebin zayıf olduğunu ve ön sipariş sonuçlarının üçüncü nesil iPhone SE ve iPhone 13 mini'den daha kötü olduğunu söylemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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