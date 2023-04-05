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    Redmi Note 12 Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyat çok iddialı

    Xiaomi, Türkiye'de düzenlediği etkinlik kapsamında piyasaya getireceği yeni akıllı telefonlarını tanıttı. Bu bağlamda Redmi Note 12 Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi resmen açıklandı.
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    Redmi Note 12 Türkiye'de satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikle Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Türkiye'de düzenlediği etkinlik kapsamında yeni akıllı telefonlarını tanıttı. Redmi Note 12 ailesini Türkiye'ye getiren firma yeni akıllı telefonlarının fiyatlarını ve çıkış tarihini resmen paylaştı. Bu bağlamda piyasaya ilk giren ürün Redmi Note 12 modeli olacak. Bu model makul donanımıyla ön plana çıkarken Türkiye fiyatı ile de iddialı bir konuma oturacak gibi görünüyor. 

    Redmi Note 12 Türkiye fiyatı

    Redmi Note 12 Türkiye'de satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikle Tam Boyutta Gör
    Redmi Note 12 Türkiye fiyatı 8.499 TL olacak. Bu telefon 6 Nisan tarihinden itibaren tüm Türkiye'de piyasaya çıkmış olacak. Açıklanan fiyatın 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olan model olduğunun da altını çizelim. Telefonun öne çıkan diğer özellikleri arasında 6.67 inç Full HD+ 120 Hz AMOLED ekran, Snapdragon 685, 50 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel makro kamera, 8 megapiksel ultra geniş açı kamera sistemi, 5000 mAh batarya, 5G gibi detaylar yer alıyor.

    Redmi Note 12 özellikleri

    Redmi Note 12 Türkiye'de satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikle Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.67 inç Full HD+ AMOLED ekran,120Hz yenileme hızı, 1200nit 
    • İşlemci: Snapdragon 685 yonga seti
    • Bellek ve depolama: 128GB + 6 GB, UFS 2.2
    • Arka kamera: 50 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel makro kamera, 8 megapiksel ultra geniş açı
    • Ön kamera: 13 megapiksel
    • İşletim sistemi: Android 13 (MIUI 14)
    • Bağlantı: NFC, WiFi6
    • Pil: 33W hızlı şarj destekli 5000 mAh pil
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 2 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 4 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 6 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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