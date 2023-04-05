Redmi Note 12 Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyat çok iddialı

Redmi Note 12 Türkiye fiyatı
Redmi Note 12 özellikleri
- Ekran: 6.67 inç Full HD+ AMOLED ekran,120Hz yenileme hızı, 1200nit
- İşlemci: Snapdragon 685 yonga seti
- Bellek ve depolama: 128GB + 6 GB, UFS 2.2
- Arka kamera: 50 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel makro kamera, 8 megapiksel ultra geniş açı
- Ön kamera: 13 megapiksel
- İşletim sistemi: Android 13 (MIUI 14)
- Bağlantı: NFC, WiFi6
- Pil: 33W hızlı şarj destekli 5000 mAh pil
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı