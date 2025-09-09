iPhone 17 Pro Max vs iPhone 16 Pro Max: Geçilir mi?

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Apple, düzenlediği “Awe Droping” etkinliğinde iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinden oluşan iPhone 17 serisini tanıttı. Serinin en güçlü modeli iPhone 17 Pro Max ise aralarında en dikkat çekeni. Peki iPhone 16 Pro Max’ten iPhone 17 Pro Max’e geçilir mi? İki telefon arasındaki farklar neler? İşte iPhone 16 Pro Max mi iPhone 17 Pro Max mi alınmalı? sorusunun cevabı:

Tam Boyutta Gör

iPhone 17 Pro Max vs iPhone 16 Pro Max 🆚 Özellik/Model iPhone 16 Pro Max iPhone 17 Pro Max Ekran 6.9 inç 1-120Hz OLED, Dinamik Ada, 2868 x 1320, HDR10, 2,000 nit 6.9 inç 1-120Hz OLED, Dinamik Ada, 2868 x 1320, HDR10, 3,000 nit İşlemci A18 Pro, 3nm 6 çekirdekli CPU 6 çekirdekli GPU 16 çekirdekli Neural Engine Donanım hızlandırmalı ışın izleme A19 Pro, 3nm 6 çekirdekli CPU Neural Accelerators özelliğine sahip 6 çekirdekli GPU 16 çekirdekli Neural Engine Donanım hızlandırmalı ışın izleme RAM 8 GB LPDDR5 12 GB Batarya 33 saate kadar video oynatma 30 W veya daha güçlü bir adaptörle 22 W’a kadar MagSafe kablosuz şarj 35 dakikada %50’ye kadar şarj 37 saate kadar video oynatma 30 W veya daha güçlü bir adaptörle 25 W’a kadar MagSafe kablosuz şarj 20 dakikada %50’ye kadar şarj Arka Kamera 48 MP Fusion Ana kamera

48 MP Fusion Ultra Geniş kamera

Telefoto kamera Süper yüksek çözünürlüklü fotoğraflar (24 MP ve 48 MP) Odak özelliğine ve Derinlik Denetimi’ne sahip yeni nesil portreler Makro çekim Saniyede 120 kare

4K çözünürlüğe kadar Dolby Vision 5x optik zoom 48 MP Fusion Ana kamera

48 MP Fusion Ultra Geniş kamera

48 MP Fusion Telefoto kamera Süper yüksek çözünürlüklü fotoğraflar (24 MP ve 48 MP) Odak özelliğine ve Derinlik Denetimi’ne sahip yeni nesil portreler Makro çekim Saniyede 120 kare

4K çözünürlüğe kadar Dolby Vision 8x optik zoom Video 4K 120 FPS Dolby Vision ile 4K 60 fps HDR 1080p 240 fps Ağır Çekim Harici kayıtla ProRes 4K 60 fps Sinematik Mod, Eylem Modu 4K 120 FPS Dolby Vision ile 4K 60 fps HDR 1080p 240 fps Ağır Çekim Harici kayıtla ProRes 4K 60 fps Sinematik Mod, Eylem Modu Çift Çekim (Dolby Vision ile saniyede 30 kare 4K çözünürlüğe kadar) ProRes RAW Ön Kamera 12MP f/1.9 4K 60fps 18 MP Depolama 256GB, 512GB, 1 TB 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB Bağlantı 5G , Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 2.nesil UWB 5G , Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, 2.nesil UWB Konektör USB-C 3 10 Gbps’ye kadar USB-C 3 10 Gbps’ye kadar Boyut ve Ağırlık 163 x 77,5 x 8,25mm 227 gram 163,4 mm x 78 mm 8.75 mm 231 gram Renk Beyaz, Gri, Çöl Titanyumu ve Uzay Siyahı Kozmik Turuncu, Abis, Gümüş Diğer Uydu aracılığıyla Acil SOS, Çarpışma Algılama, Uydu aracılığıyla Yol Yardımı, Eylem Düğmesi, Yakalama Düğmesi Uydu aracılığıyla Acil SOS, Çarpışma Algılama, Uydu aracılığıyla Yol Yardımı, Eylem Düğmesi, Yakalama Düğmesi Tanıtım Fiyatı 99.999 TL 119.999 TL

Tasarım📱

iPhone 17 Pro Max, bu kez selefinden oldukça farklı görünüyor. Telefonun arka tarafında yana doğru, Pixel benzeri şekilde uzanan çok daha büyük bir kamera adası bulunuyor. Dolayısıyla tasarımdaki en büyük değişiklik iPhone 16 Pro Max’te de bulunan ve birkaç nesildir neredeyse aynı kalan kamera adası diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör

Boyut açısından, iPhone 17 Pro Max, iPhone 16 Pro Max'in 8,25 mm boyutuna kıyasla 8,73 mm ile biraz daha kalın. Aynı zamanda biraz daha ağır zira batarya daha büyük. Kamera Denetimi ve Eylem Düğmesi ise iki telefonda da bulunuyor.

Renkler açısından, Apple'ın iPhone 17 Pro Max için daha renkli bir model olduğunu söyleyebiliriz. iPhone 16 Pro Max, Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Natürel Titanyum, Çöl Titanyum seçenekleri ile gelirken iPhone 17 Pro Max ise Kozmik Turuncu, Abis, Gümüş seçeneklerine sahip.

Ekran🔆

iPhone 17 Pro Max, yine 6,9 inç Liquid Retina XDR ekrana sahip olacak ve Pro modellerinde artık standart hale gelen 120 Hz ProMotion teknolojisi ile en akıcı kaydırma deneyimini sunacak. Bu temel özellikler iPhone 16 Pro Max ile de aynı. Ekran tarafındaki tek farklılık maksimum parlaklığın 3.000 nit seviyesine çıkmış olması.

Kamera📸

Tam Boyutta Gör

Yeni kamera bölmesine geçtiğimizde ise Apple’ın burada sadece kozmetik değişiklik yapmadığını görüyoruz. Zira Apple, nihayet daha yüksek çözünürlüklü bir periskop kameraya geçiş yapıyor. iPhone 15 Pro Max ile piyasaya sürülen ve iPhone 16 Pro Max'te de kullanılan 12 MP periskop kamera artık arkadaki diğer kameralar gibi 48 MP çözünürlüğe geçiş yapacak. Bu, kameralar arası geçişte de son derece pürüzsüz bir kullanım sağlayacak. Sadece bu da değil, bu kamera ile artık 5x yerine 8x optik zoom daha yapılabilecek.

Kamera tarafındaki tek yenilik arka kısımla ilgili değil. Apple, aynı zamanda öz çekim (selfie) kamerasına da el atıyor ve 12 MP’lik kamerayı yeni 24 MP’lik kamera ile değiştiriyor. Bu sayede hem daha iyi videolar hem de daha iyi fotoğraflar çekmek mümkün olacak.

Performans⚡

Yakında çıkacak olan iPhone 17 Pro Max, Apple'ın üçüncü nesil 3nm yonga seti olan Apple A19 Pro yonga setini kullanacak. Bu sayede Apple A18 Pro veya A17 Pro’ya göre daha iyi performans sunacak ve verimlilikte de daha güçlü olacak. Apple'a göre A19 Pro'lu Phone 17 Pro, 16 Pro'ya göre %40'a kadar daha iyi sürdürülebilir performans sunuyor

Hem A19 Pro hem de A18 Pro temel olarak TSMC’nin 3nm sürecinin farklı varyantlarını kullanıyor olsa da aralarında çok ciddi bir performans farkı yok. Ancak en büyük farklılık iPhone 16 Pro Max'teki 8 GB RAM'e kıyasla iPhone 17 Pro Max’te 12 GB RAM’e geçilmiş olması. Bu sayede hem çoklu işlemlerdeki yetenek artış gösterecek hem de cihazdaki Apple Intelligence yapay zeka özellikleri önemli ölçüde hızlanacak. Daha fazla RAM kapasitesi ile daha yeni ve ağır yapay zeka özellikleri de kullanılabilecek.

Pil ömrü🔋

iPhone 16 Pro Max zaten pil ömrü konusunda kullanıcılarını memnun eden bir telefon. Ancak iPhone 17 Pro Max ile pil ömrü daha da uzayacak. Bunun iki temel sebebi var. İlki bataryanın boyutunda artış. İkincisi de üretim teknolojisinden gelen verimlilik artışıyla A19 Pro’ya geçilmiş olması. iPhone 17 Pro Max, 37 saate kadar video oynatma ve 33 saate kadar Online video izleme sunuyor. iPhone 16 Pro Max, 33 saate kadar video oynatma ve 29 saate kadar Online video izleme sunuyor.

Şarj tarafında ise iPhone 17 Pro Max, USB-C şarj kablosuyla eşleştirilmiş 40 W veya daha güçlü bir adaptörle (ayrı satılır) 20 dakikada %50’ye kadar şarj sunuyor. iPhone 16 Pro Max ise 20 W veya daha güçlü bir adaptör USB-C şarj kablosuyla eşleştirildiğinde ya da 30 W veya daha güçlü bir adaptör MagSafe Şarj Aygıtı ile eşleştirildiğinde 35 dakikada %50’ye kadar şarj vadediyor.

Fiyat💸

Ve iki telefon arasındaki en önemli noktalardan birisi olan fiyat kategorisine geliyoruz. Bilindiği gibi iPhone 16 Pro Max'in fiyatı 99.999 TL'den açılmış ve şimdilerde 109.999 TL'ye kadar gelmiş durumda. iPhone 17 Pro Max'in fiyatı ise 119.999 TL'den başlıyor.

iPhone 17 Pro Max'in iPhone 16 Pro Max'e kıyasla artı yönleri ✅

Daha modern tasarım ve yatay kamera adası

48MP periskop kamera ile 8x optik zoom

18MP ön kamera (selfie ve video için daha yüksek çözünürlük)

A19 Pro işlemci ile daha güçlü performans ve verimlilik

12 GB RAM, Apple Intelligence AI özelliklerinde daha hızlı ve geniş destek

Daha büyük batarya (≈200 mAh artış) ve daha uzun pil ömrü

Yeni renk seçenekleri (Turuncu, Koyu Mavi, Gümüş)

iPhone 16 Pro Max’ten iPhone 17 Pro Max’e geçilir mi❓

Yeni model, özellikle kamera tarafında önemli bir sıçrama yapıyor. 48MP periskop kamera ile 8x optik zoom, 24MP ön kamera ve daha güçlü işlemci ile 12 GB RAM sayesinde hem yapay zeka özellikleri hem de performans ciddi ölçüde gelişmiş durumda. Tasarımda da farklılık hissediliyor. Ancak şarj hızları değişmemiş ve ekran özellikleri büyük ölçüde aynı kalmış. Dolayısıyla eğer kamera, yapay zeka ve performans odaklı bir kullanıcıysanız geçiş mantıklı olabilir. Yoksa iPhone 16 Pro Max halen güçlü ve uzun ömürlü bir cihaz. Daha eski bir iPhone kullanıyorsanız, iPhone 17 Pro Max çok daha cazip bir seçenek olacaktır.

Bu bir son dakika haberidir. İçerik yeni bilgilerle güncellenecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 17 Pro Max ve iPhone 16 Pro Max karşılaştırması

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: