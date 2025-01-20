Oppo'nun en iyi telefonları (2025)

Oppo, katlanabilir ve amiral gemisi alanında rekabetçi akıllı telefonlarıyla Avrupa, Asya ve Avustralasya’da iyi bilinen bir marka haline geldi. Samsung kadar bilinen bir isim olmasa da Oppo, pazar payı olarak en iyi beş küresel akıllı telefon markası arasında. Oppo’nun en son çıkan en iyi telefonu Find X8 serisi, fiyat performans segmenti Reno serisi, bütçe dostu modellere odaklanan Oppo A serisi, katlanabilir telefonları sevenler için Find N serisi… Oppo, son birkaç yılda donanım ve yazılımıyla (Android tabanlı ColorOS) etkileyici her bütçeye uygun harika cep telefonları piyasaya sürüyor. Peki, hangi modeli almalı? Oppo’nun en iyi fotoğraf çeken telefonu hangisi? Oppo telefon önerisi isteyenler için en iyi modeller burada.

Oppo telefon fiyatları ve kullanıcı yorumları göz önüne alındığında, Oppo Reno ve A serisi oldukça popüler. 2025'te satın alınabilecek en iyi Oppo telefon modelleri arasında ise; Oppo Find X8 Pro, Oppo Reno 5 Lite ve Oppo A74 performansları ve kamera kaliteleriyle öne çıkıyor.

1️⃣ Oppo Find X8 Pro Tam Boyutta Gör Oppo'nun en iyi fotoğraf çeken telefonu Find X8 Pro ile kesinlikle tanışmalısınız. Oppo'nun en son çıkardığı akıllı telefonu Find X8 Pro, Hasselblad ile birlikte geliştirilen yapay zeka destekli güçlü kamerasıyla öne çıkıyor. Telefon, hızlıca fotoğraf çekmeniz için iPhone 16 serisindeki kamera denetimi tuşu gibi özel bir tuşa sahip. Bu tuşa iki kez basarak kamerayı anında başlatıyor, tekrar basarak fotoğraf çekiyor ve uzun basarak sürekli çekim yapıyor, kaydırarak yakınlaştırıyorsunuz. Tüm kameralar 4K 60fps Dolby Vision kaydı yapabiliyor. Bulanık fotoğrafı netleştirme, yansımaları kaldırma, fotoğraftan istenmeyen nesneleri kaldırma gibi harika yapay zeka özellikleri var. Oppo Find X8 Pro özellikleri Ekran: 6.78 inç, 2780x1264, 120Hz, 4500 nit, Dolby Vision, OPPO Crystal Shield, LTPO AMOLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 9400

Bellek: 12GB / 16GB RAM

Depolama: 256GB / 512GB / 1TB

Arka kamera: 50MP f/1.6 (birincil) + 50MP f/2.6 (periskop telefoto) + 50MP f/4.3 (periskop telefoto) + 50MP f/2.0 (ultra geniş)

Ön kamera: 32MP f/2.4

Batarya: 5910mAh, 80W SuperVOOC hızlı şarj, 50W kablosuz şarj

Yazılım: Android 15, ColorOS 15

Boyut ve ağırlık: 162.27×75.4×8.24 mm, 193 g

2️⃣ Oppo Find N2 Flip Tam Boyutta Gör Find N2 Flip, Oppo'nun en iyi katlanır telefon modellerinden biri. Oppo'nun ilk kapaklı katlanan modeli olan Find N2 Flip, cebe rahatlıkla sıyacak boyutta harika bir tasarıma sahip. Oppo, telefonun 400.000 katlama testinden sonra bile sağlamlığını koruduğunu söylüyor. 3.26 inçlik kapak ekranı oldukça işlevsel; ses kaydedici, zamanlayıcı, fotoğraf ve video çekimi, kulaklık kontrolleri ve fazlasına hızlıca erişmenizi sağlıyor. Oppo'nun Hasselblad ile iş birliği sayesinde bu minik katlanır telefon harika fotoğraf ve videolar çekiyor. Tüm gün şarja ihtiyaç duymayacağınız yüksek kapasitede batarya ile donatılmış. Oppo telefon tavsiyesi isteyenlere Find N2 Flip modelini öneririz. Oppo Find N2 Flip özellikleri Dış ekran: 5.54 inç AMOLED, 120Hz, 2120 x 1080, Gorilla Glass Victus

İç ekran: 7.1 inç AMOLED, 120Hz, 1920 x 1792, LTPO

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

Bellek: 12GB/16GB

Depolama: 256GB/512GB, UFS 3.1

Batarya: 4520 mAh, 67w kablolu şarj, Hızlı şarj yok

Arka kamera: 50MP geniş (IMX890, OIS, f/1.8), 48MP ultra geniş (IMX581, f/2.0), 32MP 2x telefoto (IMX709, f/2.0)

Ön kamera: 32MP, f/2.4

Ses: Çift hoparlör, Dolby Atmos desteği

Biyometrik: Yanda parmak izi okuyucu

Yazılım: Android 13, Color OS 13

Boyut ve Ağırlık: 132.2 x 140.5 x 7.4mm (katlandığında), 132.2 x 140.5 x 7.4mm (açıldığında)

3️⃣ Oppo Reno11 F 5G Tam Boyutta Gör Oppo'nun ilk yerli üretim telefon modelleri arasında yer alan Reno11 F 5G modeline kesinlikle bakmalısınız. Oppo Reno11 F 5G, harika portre fotoğraflar çeken ve fotoğraftan istenmeyen kişileri anında yok eden güçlü kamerası, hızlı şarj özellikli yüksek kapasite bataryası, IP65 su ve toza dayanıklı şık tasarımıyla dikkat çekici bir telefon. Hem kaliteli hem de uygun fiyatlı bir akıllı telefon arıyorsanız, Oppo Reno11 F 5G seçenekleriniz arasında olmalı. Oppo Reno11 F 5G özellikleri Ekran: 6.7 inç, FHD+, 120Hz, AMOLED HDR

İşlemci: MediaTek Dimensity 7050

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka kamera: 64 MP f/1.7 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 2MP f/2.4 (makro)

Ön kamera: 32 MP f/2.4

Batarya: 5000 mAh, 67W hızlı şarj

Yazılım: Android 14, ColorOS 14

Boyut ve ağırlık: 161.6 x 74.7 x 7.54 mm, 177g

4️⃣ Oppo Reno 12 Pro Tam Boyutta Gör Oppo'nun yapay zekaya odaklanan telefonu Reno 12 Pro, tercih edilebilecek en iyi modellerden biri. Fotoğraftan istenmeyen nesneleri çıkarma, selfie fotoğraflarda yüz güzelleştirme, gözler kapalı çıkan fotoğrafla en iyi fotoğrafı değiştirme, fotoğraftaki bir insanı veya hayvanı çıkarıp çıkartma ya da emoji yapma, tek fotoğraftan etkileyici birkaç farklı resim çıkartma, ses kaydını yazıya dökme gibi birçok yapay zeka özelliği içeren Oppo Reno 12 Pro'nun kamerası da oldukça iyi. Oppo Reno 12 Pro özellikleri Ekran: 6.7 inç, 1080x2412, 120Hz, 1200 nit, OLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 9200+

Bellek: 12GB, 16GB RAM

Depolama: 256GB, 512GB

Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 50MP f/2.0 (telefoto) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)

Ön kamera: 50MP f/2.0

Batarya: 5000 mAh, 80w

Yazılım: Android 14, ColorOS 14.1

Boyut ve ağırlık: 161.4 x 74.8 x 7.6 mm, 183 g

5️⃣ Oppo A74 5G Tam Boyutta Gör Şarjı çok gidecek uygun fiyatlı telefona ihtiyacınız varsa, Oppo A74 modelini listenize eklemenizi tavsiye ederiz. 48MP dörtlü yapay zeka destekli kamera sistemine sahip olan telefon, pil özellikleriyle de dikkat çekiyor. Süper güç tasarruf modu ile pil %5 seviyesinde 1 saat WhatsApp kullanımı sağlıyorsunuz. Gece modu, uykudayken pilin hızlı tükenmesine engel oluyor; tüm gece boyunca sadece %2'lik düşüş oluyor. Telefonun hızlı şarj olduğunu da belirtmek gerek. Oppo A74, yüksek bataryalı telefon arayanlara tavsiyemizdir. Oppo A74 özellikleri Ekran: 6.5 inç, FHD+, 90Hz, 550 nit, LTPS LCD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 480

Bellek: 6 GB LPDDR4x RAM

Bellek: 6 GB LPDDR4x RAM Depolama: 128 GB

Arka kamera: 48MP f/1.7 (birincil) + 2MP f/2.4 (derinlik) + 2MP (makro)

Ön kamera: 8MP f/2.0

Batarya: 5000 mAh, 18 W şarj

Yazılım: Android 11, ColorOS 11.1

Boyut ve ağırlık: 162.9×74.7×8.4 mm, 190 g

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6️⃣ Oppo A54 5G Tam Boyutta Gör Oppo'nun uygun fiyatlı bir diğer telefonu da Oppo A54. A54, A74 ile aynı tasarıma, ekrana ve kameraya sahip. Farklı olarak, 5000 mAh batarya hızlı şarj desteği sunmuyor ve bellek kapasitesi, depolama alanı daha az. Yalnızca WhatsApp, Instagram gibi sosyal medyada gezinmelik, şarjı çabuk bitmeyen, kamerasını arada kullanacağınız bütçe dostu telefon arıyorsanız Oppo A54, en iyi seçeneklerden biri. Oppo A54 özellikleri Ekran: 6.51 inç, HD+, 550 nit, 60 Hz, IPS LCD

İşlemci: MediaTek Helio P35

Bellek: 4 GB / 6 GB LPDDR4X RAM

Depolama: 64 GB / 128 GB

Arka kamera: 13 MP f/2.2 (birincil) + 2 MP (makro) + 2 MP (derinlik)

Ön kamera: 16 MP f/2.0

Batarya: 5000mAh, 18W hızlı şarj

Yazılım: Android 10, ColorOS 7.2

Boyut ve ağırlık: 163,6× 75,7×8,4mm, 192g

7️⃣ Oppo Find X5 Pro Tam Boyutta Gör Find X5 Pro, Oppo'nun en güçlü ve en iyi kameralı telefonları arasında. Oppo Find X5 Pro, her ikisi de 50MP IMX766 sensörlü geniş ve ultra geniş açılı kameralara sahip. Telefonda özel MariSilicon X NPU bulunuyor. MariSilicon X, daha ince ayrıntıları, cilt tonunu ve renk doğruluğunu korurken her karede piksel piksel gürültüyü algılayabilen ve azaltabilen gelişmiş bir AI gürültü azaltma (AINR) algoritmasına sahip. Bu, algılanan gece video çözünürlüğünde dört kat iyileştirme, daha az gren ve üstün renk üretimi vadediyor. Seramik arka yüzeye sahip olan Oppo Find X5 Pro, sadece 12 dakikada %0'dan %50'ye şarj sağlayan 80W SUPERVOOC flaş şarj teknolojisine ve 47 dakika gibi kısa bir sürede %100'e kadar kablosuz şarj olan 50W AIRVOOC özelliğine sahip. Oppo Find X5 Pro özellikleri Ekran: 6.7 inç, 1440x3216, 1300 nit, 120Hz, HDR10+, LTPO2 AMOLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 9000

Bellek: 8GB / 12GB RAM

Depolama: 256GB / 512GB

Arka kamera: 50MP f1.7 (birincil) + 13MP f/2.4 (telefoto) + 50MP f/2.2 (ultra geniş)

Ön kamera: 32MP f/2.4

Batarya: 5000 mAh, 80w kablolu, 50w kablosuz şarj

Yazılım: Android 12, ColorOS 14

Boyut ve ağırlık: 163.7 x 73.9 x 8.5 or 8.8 mm, 195g

8️⃣ Oppo Reno11 FS Tam Boyutta Gör Oppo telefon tavsiyesi isteyenlere önereceğimiz bir diğer model de Reno11 FS. Oppo Reno11 FS, gerek tasarımı gerekse de özellikleriyle etkileyici, 20.000 TL altı alınabilecek en iyi telefonlardan biri. Yapay zekanın entegre edildiği halka kamera sistemiyle dikkat çeken telefon, son derece sağlam kasaya, harika ekrana, yüksek kapasite pile ve güçlü performansa sahip. BeaconLink, AI LinkBoost gibi telefonun çekmediği noktalarda fayda sağlayan özelliklerini de unutmamak gerek. Oppo Reno11 FS özellikleri Ekran: 6.67 inç, FHD+, 120Hz, 1200 nit, AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685

Bellek: 8 GB LPDDR4X RAM

Depolama: 256 GB

Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 2MP f/2.4 (makro)

Ön kamera: 32MP f/2.4

Batarya: 5000 mAh

Yazılım: Android, ColorOS 14

Boyut ve ağırlık: 163.1x75.8x7.69 mm, 187 g

9️⃣ Oppo A60 Tam Boyutta Gör Oppo A serisi telefonlar oldukça popüler. Çok tutulan modellerden biri de Oppo A60. Bu telefonu elleriniz ıslak olduğunda bile rahatça kullanabiliyorsunuz. Islak dokunma özelliği sayesinde havuzda, yağmura yakalandığınızda veya evde eliniz ıslak gelen aramayı açmak istediğinizde ekranın algılamaması sorunuyla karşılaşmıyorsunuz. Telefon, güçlü bir bataryaya da sahip. 5000 mAh batarya, 45W SUPERVOOCTM hızlı şarjı destekliyor. Bu, telefonun 30 dakikada %50 pil seviyesine ulaştığı anlamına geliyor. Oppo A60 modelinde NFC özelliği de bulunmaktadır. Oppo A60 özellikleri Ekran: 6.67 inç, 720x1604, 90Hz, 950 nit, IPS LCD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 2MP f/2.4 (derinlik)

Ön kamera: 8MP f/2.0

Batarya: 5000 Mah

Yazılım: Android 14, ColorOS 14

Boyut ve ağırlık: 165.7x76x7.7 mm, 186 g

🔟 Oppo A16 Tam Boyutta Gör Oppo A16; Bu listedeki en ucuz Oppo telefon. Büyük ekranı, devasa 5000 mAh bataryası, yapay zeka üçlü kamerası ile dikkat çeken Oppo A16, markanın popüler modellerinden biri. Bu telefonu gece güvenli bir şekilde şarjda tutabilirsiniz. Yapay zeka ile optimize edilmiş gece şarjı, cihazınızı gece boyunca şarj etmekten korurken, şarj sıcaklığı kontrolü telefonunuzu serin tutuyor. Süper gece bekleme modu akşam güç tüketimini azaltıyor. Oppo A16 özellikleri Ekran: 6.52 inç, 720x1600, 480 nit, IPS LCD

İşlemci: MediaTek Helio G35

Bellek: 3 GB / 4 GB RAM

Depolama: 32 GB / 64 GB / 256 GB

Arka kamera: 13MP f/2.2 (birincil) + 2MP f/2.4 (makro) + 2MP f/2.4 (derinlik)

Ön kamera: 8MP f/2.0

Batarya: 5000 mAh

Yazılım: Android 12, ColorOS 12

Boyut ve ağırlık: 163.8 x 75.6 x 8.4 mm, 190 g

En iyi Oppo telefon tavsiyeleri listemizde kamerası en iyi en üst modellerden bataryası çok giden uygun fiyatlı popüler modellere farklı segmentlerde cihazlara yer verdik. Oppo marka telefon almaya karar verdiyseniz, Oppo en iyi telefonlar 2025 listemizi incelemenizi öneririz.

En İyi Oppo Telefonlar Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 5461

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