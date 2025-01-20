Oppo'nun en iyi telefonları (2025)

- Oppo en iyi telefonlar sıralaması 👍🏻
- 1️⃣ Oppo Find X8 Pro
- 2️⃣ Oppo Find N2 Flip
- 3️⃣ Oppo Reno11 F 5G
- 4️⃣ Oppo Reno 12 Pro
- 5️⃣ Oppo A74 5G
- 6️⃣ Oppo A54 5G
- 7️⃣ Oppo Find X5 Pro
- 8️⃣ Oppo Reno11 FS
- 9️⃣ Oppo A60
- 🔟 Oppo A16
- Yorumlar
Oppo, katlanabilir ve amiral gemisi alanında rekabetçi akıllı telefonlarıyla Avrupa, Asya ve Avustralasya’da iyi bilinen bir marka haline geldi. Samsung kadar bilinen bir isim olmasa da Oppo, pazar payı olarak en iyi beş küresel akıllı telefon markası arasında. Oppo’nun en son çıkan en iyi telefonu Find X8 serisi, fiyat performans segmenti Reno serisi, bütçe dostu modellere odaklanan Oppo A serisi, katlanabilir telefonları sevenler için Find N serisi… Oppo, son birkaç yılda donanım ve yazılımıyla (Android tabanlı ColorOS) etkileyici her bütçeye uygun harika cep telefonları piyasaya sürüyor. Peki, hangi modeli almalı? Oppo’nun en iyi fotoğraf çeken telefonu hangisi? Oppo telefon önerisi isteyenler için en iyi modeller burada.
|Marka/Model 📱
|Fiyat 🏷️
|Oppo Find X8 Pro
|33.500 TL
|Oppo Find N2 Flip
|-
|Oppo Reno11 F 5G
|17.000 TL
|Oppo Reno 12 Pro
|-
|Oppo A74
|15.999 TL
|Oppo A54
|11.499 TL
|Oppo Find X5 Pro
|-
|Oppo Reno11 FS
|13.499 TL
|Oppo Reno 5 Lite
|21.100 TL
|Oppo A60
|10.499 TL
|Oppo A16
|8.200 TL
Oppo telefon fiyatları ve kullanıcı yorumları göz önüne alındığında, Oppo Reno ve A serisi oldukça popüler. 2025'te satın alınabilecek en iyi Oppo telefon modelleri arasında ise; Oppo Find X8 Pro, Oppo Reno 5 Lite ve Oppo A74 performansları ve kamera kaliteleriyle öne çıkıyor.
1️⃣ Oppo Find X8 Pro
Oppo Find X8 Pro özellikleri
- Ekran: 6.78 inç, 2780x1264, 120Hz, 4500 nit, Dolby Vision, OPPO Crystal Shield, LTPO AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9400
- Bellek: 12GB / 16GB RAM
- Depolama: 256GB / 512GB / 1TB
- Arka kamera: 50MP f/1.6 (birincil) + 50MP f/2.6 (periskop telefoto) + 50MP f/4.3 (periskop telefoto) + 50MP f/2.0 (ultra geniş)
- Ön kamera: 32MP f/2.4
- Batarya: 5910mAh, 80W SuperVOOC hızlı şarj, 50W kablosuz şarj
- Yazılım: Android 15, ColorOS 15
- Boyut ve ağırlık: 162.27×75.4×8.24 mm, 193 g
2️⃣ Oppo Find N2 Flip
Oppo Find N2 Flip özellikleri
- Dış ekran: 5.54 inç AMOLED, 120Hz, 2120 x 1080, Gorilla Glass Victus
- İç ekran: 7.1 inç AMOLED, 120Hz, 1920 x 1792, LTPO
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
- Bellek: 12GB/16GB
- Depolama: 256GB/512GB, UFS 3.1
- Batarya: 4520 mAh, 67w kablolu şarj, Hızlı şarj yok
- Arka kamera: 50MP geniş (IMX890, OIS, f/1.8), 48MP ultra geniş (IMX581, f/2.0), 32MP 2x telefoto (IMX709, f/2.0)
- Ön kamera: 32MP, f/2.4
- Ses: Çift hoparlör, Dolby Atmos desteği
- Biyometrik: Yanda parmak izi okuyucu
- Yazılım: Android 13, Color OS 13
- Boyut ve Ağırlık: 132.2 x 140.5 x 7.4mm (katlandığında), 132.2 x 140.5 x 7.4mm (açıldığında)
3️⃣ Oppo Reno11 F 5G
Oppo Reno11 F 5G özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, FHD+, 120Hz, AMOLED HDR
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7050
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka kamera: 64 MP f/1.7 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 2MP f/2.4 (makro)
- Ön kamera: 32 MP f/2.4
- Batarya: 5000 mAh, 67W hızlı şarj
- Yazılım: Android 14, ColorOS 14
- Boyut ve ağırlık: 161.6 x 74.7 x 7.54 mm, 177g
4️⃣ Oppo Reno 12 Pro
Oppo Reno 12 Pro özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, 1080x2412, 120Hz, 1200 nit, OLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9200+
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB
- Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 50MP f/2.0 (telefoto) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 50MP f/2.0
- Batarya: 5000 mAh, 80w
- Yazılım: Android 14, ColorOS 14.1
- Boyut ve ağırlık: 161.4 x 74.8 x 7.6 mm, 183 g
5️⃣ Oppo A74 5G
Oppo A74 özellikleri
- Ekran: 6.5 inç, FHD+, 90Hz, 550 nit, LTPS LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 480
Bellek: 6 GB LPDDR4x RAM
- Depolama: 128 GB
- Arka kamera: 48MP f/1.7 (birincil) + 2MP f/2.4 (derinlik) + 2MP (makro)
- Ön kamera: 8MP f/2.0
- Batarya: 5000 mAh, 18 W şarj
- Yazılım: Android 11, ColorOS 11.1
- Boyut ve ağırlık: 162.9×74.7×8.4 mm, 190 g
6️⃣ Oppo A54 5G
Oppo A54 özellikleri
- Ekran: 6.51 inç, HD+, 550 nit, 60 Hz, IPS LCD
- İşlemci: MediaTek Helio P35
- Bellek: 4 GB / 6 GB LPDDR4X RAM
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Arka kamera: 13 MP f/2.2 (birincil) + 2 MP (makro) + 2 MP (derinlik)
- Ön kamera: 16 MP f/2.0
- Batarya: 5000mAh, 18W hızlı şarj
- Yazılım: Android 10, ColorOS 7.2
- Boyut ve ağırlık: 163,6× 75,7×8,4mm, 192g
7️⃣ Oppo Find X5 Pro
Seramik arka yüzeye sahip olan Oppo Find X5 Pro, sadece 12 dakikada %0'dan %50'ye şarj sağlayan 80W SUPERVOOC flaş şarj teknolojisine ve 47 dakika gibi kısa bir sürede %100'e kadar kablosuz şarj olan 50W AIRVOOC özelliğine sahip.
Oppo Find X5 Pro özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, 1440x3216, 1300 nit, 120Hz, HDR10+, LTPO2 AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9000
- Bellek: 8GB / 12GB RAM
- Depolama: 256GB / 512GB
- Arka kamera: 50MP f1.7 (birincil) + 13MP f/2.4 (telefoto) + 50MP f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 32MP f/2.4
- Batarya: 5000 mAh, 80w kablolu, 50w kablosuz şarj
- Yazılım: Android 12, ColorOS 14
- Boyut ve ağırlık: 163.7 x 73.9 x 8.5 or 8.8 mm, 195g
8️⃣ Oppo Reno11 FS
Oppo Reno11 FS özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, FHD+, 120Hz, 1200 nit, AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685
- Bellek: 8 GB LPDDR4X RAM
- Depolama: 256 GB
- Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 2MP f/2.4 (makro)
- Ön kamera: 32MP f/2.4
- Batarya: 5000 mAh
- Yazılım: Android, ColorOS 14
- Boyut ve ağırlık: 163.1x75.8x7.69 mm, 187 g
9️⃣ Oppo A60
Oppo A60 özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, 720x1604, 90Hz, 950 nit, IPS LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 2MP f/2.4 (derinlik)
- Ön kamera: 8MP f/2.0
- Batarya: 5000 Mah
- Yazılım: Android 14, ColorOS 14
- Boyut ve ağırlık: 165.7x76x7.7 mm, 186 g
🔟 Oppo A16
Oppo A16 özellikleri
- Ekran: 6.52 inç, 720x1600, 480 nit, IPS LCD
- İşlemci: MediaTek Helio G35
- Bellek: 3 GB / 4 GB RAM
- Depolama: 32 GB / 64 GB / 256 GB
- Arka kamera: 13MP f/2.2 (birincil) + 2MP f/2.4 (makro) + 2MP f/2.4 (derinlik)
- Ön kamera: 8MP f/2.0
- Batarya: 5000 mAh
- Yazılım: Android 12, ColorOS 12
- Boyut ve ağırlık: 163.8 x 75.6 x 8.4 mm, 190 g
En iyi Oppo telefon tavsiyeleri listemizde kamerası en iyi en üst modellerden bataryası çok giden uygun fiyatlı popüler modellere farklı segmentlerde cihazlara yer verdik. Oppo marka telefon almaya karar verdiyseniz, Oppo en iyi telefonlar 2025 listemizi incelemenizi öneririz.
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