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    Ağda kayıtlı değil hatası çözümü

    Genelde Turkcell, Vodafone abonelerinin Samsung telefonlarda karşılaştığı ağda kayıtlı değil hatası ne demek, çözümü nedir anlatıyoruz.                          
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    Ağda kayıtlı değil”, Android platformunda genellikle de Samsung telefonlarda karşılaşılan yaygın hatalardan biri. Samsung telefonda birini ararken veya mesaj yazarken bu hata iletisiyle karşılaşabilirsiniz. Peki, ağda kayıtlı değil ne demek, nasıl çözülür?

    Ağda kayıtlı değil ne demek 🧐

    ağda kayıtlı değil hatası nedir Tam Boyutta Gör
    Ağda kayıtlı değil hatası, SIM kartın operatöre bağlanamaması durumunda alınır. Muhtemelen arama yapamaz, mesaj gönderemez veya alamazsınız. Bu hata Android cihazlarda, çoğunlukla Samsung telefonlarda (J7 Prime, A30, A20, A70, A50, J5, A12, A10 veya başka bir modelde) görülür. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, herhangi bir operatörde ağda kayıtlı değil sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

    Ağda kayıtlı değil hatası neden olur maddelemek gerekirse;

    • Telefonunuzun yazılımı veya işletim sisteminiz güncel değildir.
    • SIM kartın bağlantısı kesilmiş veya hasar görmüş olabilir.
    • Telefonunuzun ayarlarında operatörünüz seçili değildir.
    • Operatörünüz geçici hizmet veremiyor olabilir.

    Samsung ağda kayıtlı değil hatası nasıl çözülür ✅

    ağda kayıtlı değil samsung çözümü Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, operatör bağımsız Samsung telefonda ağda kayıtlı hatası nasıl düzeltilir adım adım görelim:

    1. Telefonunuzu yeniden başlatın 📲

    Telefonu yeniden başlatmak, işletim sisteminin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamanın en basit yoludur. Samsung ağda kayıtlı değil hatasını düzeltmek adına yeniden başlatmak için güç düğmesiyle birlikte ses kısma düğmesine aynı anda 10 saniye kadar basılı tutun.

    2. Ağınızı elle seçin 🖱

    Çoğu telefon otomatik olarak doğru şebeke sağlayıcısını seçer. Ancak, telefonunuz ağda kayıt yok hatası vermeye devam ediyorsa, operatör seçimini elle yapıp sorunun giderilip giderilmediğini görün. Ayarlar - Bağlantılar - Mobil Ağlar - Ağ Operatörü - Şimdi Ara yolunu izleyerek operatör ağını seçebilirsiniz.

    3. Tüm ağ bağlantılarını devre dışı bırakın ❌

    Telefonunuzun operatörünüze yeniden bağlanmasını sağlamanın bir yolu, tüm ağ bağlantılarını kapatıp tekrar açmaktır. Bunu yapmak için; telefonunuzun ekranının üstünden aşağı kaydırın. Tüm ağ bağlantılarını devre dışı bırakmak için uçak simgesine dokunun. Ağ bağlantılarını etkinleştirmek için yaklaşık 30 saniye sonra yeniden uçak simgesine dokunun.

    4. Farklı bir SIM kart kullanın 📶

    Telefon SIM kartı tanımadığından ağda kayıtlı değil hatası alıyor olabilirsiniz. SIM kartınızdan kaynaklanıyorsa, telefonunuzun ayarlarıyla oynamak işe yaramayacaktır. SIM kartınız fiziksel olarak hasar gördüyse veya başka bir sorun varsa önce bu soruları araştırmanız gerekir. Bunu doğrulamanın bir yolu, başka bir SIM kart ile denemektir. Mevcut SIM kartı çıkartıp yeni SIM kartı yerleştirdiğinizde telefonunuz sinyal alıyorsa doğal olarak SIM kartınızda bir sorun vardır ve değiştirmeniz gerekir.

    5. APN ayarlarını güncelleyin ⚙️

    Yakın zamanda operatörünüzü değiştirdiyseniz, APN ayarlarını güncellemeniz gerekebilir. Bu işlem dikkatli yapılmalıdır. Varsayılan APN ayarlarını bir yere not etmenizde fayda var. APN ayarlarınızı öğrenmek için başka bir telefondan operatörünüzü arayın. Ardından Ayarlar - WiFi - SIM - SIM’iniz - APN (Access Point Name) yolunu izleyin. Listede APN’nize dokunup doğru olduğundan emin olun. Gerekirse, APN’yi düzenleyin.

    6. Telefonunuzun yazılımını güncelleyin 🔄

    Telefonunuzun yazılımının ve işletim sisteminin son sürüm olduğundan emin olun. Ayarlar’a girin, Sistem’e dokunun ve Sistem güncellemelerini seçin ve yeni Android sürümü çıkarsa kurun. Android telefonunuza root işlemi uyguladıysanız güncellemeyi yüklemeden önce rootu kaldırmanız gerekir.

    Samsung marka Android telefonunuz ağa kayıtlı olmadığında, operatöre bağlı olmadığınız için iletişiminiz de kesilecektir. Ağa kayıtlı değil hatası çözümü için yukarıdaki yöntemleri deneyin.

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    Furkooo85 19 saat önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 22 saat önce

    🤩

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    Mantarın Başı 2 gün önce

    Çok iyi

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