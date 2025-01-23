Galaxy S25 Ultra'nın S Pen'i artık Bluetooth özelliğine sahip değil

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Tam Boyutta Gör Samsung'un Galaxy S25 Ultra'da yer alan S Pen'in bazı yeteneklerini kaldıracağı yönündeki haberler doğrulandı. Artık kalem Bluetooth özelliğine sahip değil.

Bluetooth'un kaldırılmasıyla beraber, S Pen ile belirli uygulamaların uzaktan kontrol etme imkanı ortadan kalkmış oldu. Özellikle kamera uygulamasında kalemin uzaktan deklanşör olarak kullanılabilmesi bazı kullanıcıların sevdiği bir özellikti. Ayrıca kalemi hareket ettirerek çeşitli eylemlerin gerçekleştirilebildiği Air Commands özelliği de artık olmayacak.

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"Kullanıcılar tarafından benimsenmediği için kaldırıldı"

Samsung, Air Commands özelliğinin kullanıcıların yüzde birinden azı tarafından kullanıldığını söyleyerek kararını gerekçelendiriyor. Şirket ayrıca, Bluetooth desteğinin kaldırılmasının kalemin dayanıklılığını arttıracağını ve kalemi hafifleteceğini söylüyor.

Bluetooth'un kaldırılmasının Samsung'a maliyet konusunda bir avantaj sağlayacağı şüphesiz. Ek olarak telefonun içinde yer alan, kalemi şarj etmek için gerekli olan şarj bobini ve diğer küçük parçaların kaldırılmasıyla alandan tasarruf sağladığını da söyleyebiliriz.

Samsung'un bu kararı kendisi için mantıklı gerekçelere dayansa da, kalemin bu özelliğini düzenli olarak kullanan kullanıcıları kızdıracak gibi görünüyor.

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