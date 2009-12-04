iPhone Çin'de kötü başladı: Yetkili tek site iki haftada 5 iPhone satabildi

Satışa sunulduğu hemen her ülkede yoğun ilgi gören ve uzun kuyruklar oluşturan iPhone'un, Çin macerası kötü başladı. Akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getiren iPhone, Amerika ve Avrupa'dan sonra Uzakdoğu'ya açılarak, Çin pazarına adım atmıştı. 1,5 milyara yaklaşan nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkesi unvanına sahip olan ve pek çok sanayi kolunda pazar potansiyeli en yüksek ülke olarak gösterilen Çin, ucuz işçilik ve düşük maliyetler sayesinde üretim üssü olmayı başarırken, durdurulamayan hızlı büyüme batılı üreticiler için yeni fırsatları da beraberinde getiriyor. Satışa sunulan onlarca klonundan sonra kısa bir süre önce Çin pazarına adım atan iPhone, tüm beklentilerin aksine yüksek satış rakamlarına ulaşamadı.

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Uzun süren görüşmeler sonundan dünyanın en büyük mobil telekom operatörlerinden China Unicom ile ülkeye adım atan iPhone, açıklanan ilk satış rakamlarına göre beklenen etkiyi yaratamamış gibi görünüyor. Ülkedeki yaygın satışı birkaç hafta önce başlayan iPhone resmi taşıyıcısı China Unicom üzerinden sadece 5000 adet satılırken, Amerika, Fransa ve Birleşik Krallık ve Almanya ile kıyaslandığında satış adedinin oldukça düşük kaldığına dikkat çekiliyor. Telekom operatörü satış rakamlarının memnuniyet verici olduğunu söylese de uluslararası satış listelerinde zirvenin abonesi olan iPhone için bahsi geçen rakamın hayal kırıklığı olduğu belirtiliyor. Zira China Unicom için asıl büyük şok ülkenin en büyük elektronik satıcısı Taobao.com'un iPhone satış rakamlarını açıklamasıyla yaşandı.

China Unicom ile birlikte ülkenin yetkilendirilmiş tek iPhone satıcısı olan Taobao.com, iki haftada sadece beş (5) iPhone sattığını açıkladı. Resmi iPhone satışına 22 Kasım'da başlayan Taobao.com'da geçen süre zarfında iki adet 8GB ve üç adet te 16GB olmak üzere toplamda sadece beş adet iPhone satıldı. Peki 1.5 milyar civarındaki nüfusu ve milyonlarca telekom abonesi olmasına rağmen uluslarası satış başarısı rakamlarla ispatlanmış iPhone, neden Çin'de ilgi görmedi ? Satışların düşüklüğündeki en önemli nedenin fiyatlar olduğu zira Çin'de kontratsız olarak 1024$ sevieyesinden kullanıcılarla buluşan iPhone, Hong Kong'da çok daha ucuza, grey market üzerinde yaklaşık 800$ civarı bir fiyatlandırma ile satın alabiliyorlar ki aradaki fiyat farkının resmi kanal üzerindeki satışlara olumsuz etki ettiği belirtiliyor.

Çin'deki iPhone satışlarını olumsuz etkileyen bir diğer önemli faktör ise WiFi desteği. Kendi geliştirdiği kablosuz iletişim standardını yaygınlaştırabilmek adına WiFi'a kullanımına yasak getiren Çin için, WiFi desteğini fabrika çıkışı iptal edilmiş iPhone hazırlanmış ancak Mayıs ayından bu yana ülkede WiFi kullanımı serbest olmasına karşın uyumlu iPhone modellerinin henüz sunulmamış olması, satış rakamlarını da etkiliyor. Öte taraftan AppStore uygulama mağazasıyla ilgili satın alma seçeneklerinin de iPhone satışlarını olumsuz etkilediğ zira ülke gençleri arasında kredi kartı kullanım oranının hâlâ düşük olduğu, kullanıcıların küçük ödemeleri daha çok cep telefonu üzerinden gerçekleştirmeyi veya ön ödemeli seçenekleri kullanmayı tercih ettikleri için AppStore da satış rakamlarına katkı sağlayamıyor.

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Sadece bir aydır 3G hizmeti sunan China Unicom şimdiden bir milyon 3G abonesine sahip ve iPhone ile birlikte her ay bir milyon yeni abone kazanacağını tahmin ediyor. Ülke genelinde 150 milyon aboneye sahip olan China Unicom önümüzdeki yıl üç yıl içerisinde 3G abone sayısının en az %10'unun iPhone kullanıcısı olmasını hedefliyor. Çin ile kıyaslandığında Güney Kore ise iPhone adına çok daha parlak bir pazar zira sadece geçtiğimiz hafta içerisinde 60.000 online sipariş verildi ki sadece 5 adet iPhone ile kıyaslandığında aradaki fark çok daha net görülebiliyor.Satışlara ne derece etki etti bilinmez ama Apple için iPhone ve iPod üreten Foxconn'da bir çalışanın 4. jenerasyon iPhone prototipini kaybettikten sonra intihar etmesi tüm dünyada olduğu gibi Çin'de de büyük yankı uyandırmış, tartışma yaratmıştı.

http://www.dailytech.com/An+Epic+Fail+Only+5+iPhones+Sold+in+Two+Weeks+by+Chinas+Largest+ETailer/article17026.htm