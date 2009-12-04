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iPhone Çin'de kötü başladı: Yetkili tek site iki haftada 5 iPhone satabildi

Çin pazarına büyük beklentilerle giren Apple şu ana kadar umduğunu bulamadı. Ülkenin en büyük e-ticaret sitesi, iki haftada sadece 5 iPhone satabildi.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Satışa sunulduğu hemen her ülkede yoğun ilgi gören ve uzun kuyruklar oluşturan iPhone'un, Çin macerası kötü başladı. Akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getiren iPhone, Amerika ve Avrupa'dan sonra Uzakdoğu'ya açılarak, Çin pazarına adım atmıştı. 1,5 milyara yaklaşan nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkesi unvanına sahip olan ve pek çok sanayi kolunda pazar potansiyeli en yüksek ülke olarak gösterilen Çin, ucuz işçilik ve düşük maliyetler sayesinde üretim üssü olmayı başarırken, durdurulamayan hızlı büyüme batılı üreticiler için yeni fırsatları da beraberinde getiriyor. Satışa sunulan onlarca klonundan sonra kısa bir süre önce Çin pazarına adım atan iPhone, tüm beklentilerin aksine yüksek satış rakamlarına ulaşamadı.

iPhone Çin'de kötü başladı: Yetkili tek site iki haftada 5 iPhone satabildi
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Uzun süren görüşmeler sonundan dünyanın en büyük mobil telekom operatörlerinden China Unicom ile ülkeye adım atan iPhone, açıklanan ilk satış rakamlarına göre beklenen etkiyi yaratamamış gibi görünüyor. Ülkedeki yaygın satışı birkaç hafta önce başlayan iPhone resmi taşıyıcısı China Unicom üzerinden sadece 5000 adet satılırken, Amerika, Fransa ve Birleşik Krallık ve Almanya ile kıyaslandığında satış adedinin oldukça düşük kaldığına dikkat çekiliyor. Telekom operatörü satış rakamlarının memnuniyet verici olduğunu söylese de uluslararası satış listelerinde zirvenin abonesi olan iPhone için bahsi geçen rakamın hayal kırıklığı olduğu belirtiliyor. Zira China Unicom için asıl büyük şok ülkenin en büyük elektronik satıcısı Taobao.com'un iPhone satış rakamlarını açıklamasıyla yaşandı.

China Unicom ile birlikte ülkenin yetkilendirilmiş tek iPhone satıcısı olan Taobao.com, iki haftada sadece beş (5) iPhone sattığını açıkladı. Resmi iPhone satışına 22 Kasım'da başlayan Taobao.com'da geçen süre zarfında iki adet 8GB ve üç adet te 16GB olmak üzere toplamda sadece beş adet iPhone satıldı. Peki 1.5 milyar civarındaki nüfusu ve milyonlarca telekom abonesi olmasına rağmen uluslarası satış başarısı rakamlarla ispatlanmış iPhone, neden Çin'de ilgi görmedi ? Satışların düşüklüğündeki en önemli nedenin fiyatlar olduğu zira Çin'de kontratsız olarak 1024$ sevieyesinden kullanıcılarla buluşan iPhone, Hong Kong'da çok daha ucuza, grey market üzerinde yaklaşık 800$ civarı bir fiyatlandırma ile satın alabiliyorlar ki aradaki fiyat farkının resmi kanal üzerindeki satışlara olumsuz etki ettiği belirtiliyor.

Çin'deki iPhone satışlarını olumsuz etkileyen bir diğer önemli faktör ise WiFi desteği. Kendi geliştirdiği kablosuz iletişim standardını yaygınlaştırabilmek adına WiFi'a kullanımına yasak getiren Çin için, WiFi desteğini fabrika çıkışı iptal edilmiş iPhone hazırlanmış ancak Mayıs ayından bu yana ülkede WiFi kullanımı serbest olmasına karşın uyumlu iPhone modellerinin henüz sunulmamış olması, satış rakamlarını da etkiliyor. Öte taraftan AppStore uygulama mağazasıyla ilgili satın alma seçeneklerinin de iPhone satışlarını olumsuz etkilediğ zira ülke gençleri arasında kredi kartı kullanım oranının hâlâ düşük olduğu, kullanıcıların küçük ödemeleri daha çok cep telefonu üzerinden gerçekleştirmeyi veya ön ödemeli seçenekleri kullanmayı tercih ettikleri için AppStore da satış rakamlarına katkı sağlayamıyor.

iPhone Çin'de kötü başladı: Yetkili tek site iki haftada 5 iPhone satabildi
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Sadece bir aydır 3G hizmeti sunan China Unicom şimdiden bir milyon 3G abonesine sahip ve iPhone ile birlikte her ay bir milyon yeni abone kazanacağını tahmin ediyor. Ülke genelinde 150 milyon aboneye sahip olan China Unicom önümüzdeki yıl üç yıl içerisinde 3G abone sayısının en az %10'unun iPhone kullanıcısı olmasını hedefliyor. Çin ile kıyaslandığında Güney Kore ise iPhone adına çok daha parlak bir pazar zira sadece geçtiğimiz hafta içerisinde 60.000 online sipariş verildi ki sadece 5 adet iPhone ile kıyaslandığında aradaki fark çok daha net görülebiliyor.Satışlara ne derece etki etti bilinmez ama Apple için iPhone ve iPod üreten Foxconn'da bir çalışanın 4. jenerasyon iPhone prototipini kaybettikten sonra intihar etmesi tüm dünyada olduğu gibi Çin'de de büyük yankı uyandırmış, tartışma yaratmıştı.


http://www.dailytech.com/An+Epic+Fail+Only+5+iPhones+Sold+in+Two+Weeks+by+Chinas+Largest+ETailer/article17026.htm Yorum Yaz
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ecarpar 9 yıl
quote : NecronLord
Adamlar çok daha ucuza iphone'dan daha iyi telefonlar kullanma imkanına sahipler.Tabiki almazlar.

görüyoz çin malı telefonları hocam çok daha iyimi değilmi artık kullanan varsa söylesin.
İphone ebartıldı hemde çok abartıldı bak orasına bişey diyemem altıda telefon işte iphone yokken ben sony ericson P800 kullanıyordum üstelik dokunma olayında iphone den daha iyiydi en çok aradığım özelliğide p800de kalemle el yazısı olarak yazıyorum mesajları ama kocaa iphone de yok bu meret.
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hugareva 9 yıl
konunun yeri burasımı??
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.:fat32:. 9 yıl
Satış rakamlarının düşük olmasında kayıtlı ticari rakamlarının baz alındığının hatırlatılması gerekilebilir mi? Çünkü iPhone 3G ve 3GS baya güzeller de.
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NecronLord 9 yıl
Adamlar çok daha ucuza iphone'dan daha iyi telefonlar kullanma imkanına sahipler.Tabiki almazlar.
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Amore 9 yıl
China Unicom büyük bir GSM operatörü ama China Mobile çok daha büyük ve kullanıcı sayısı çok daha fazla. Bende China Mobile hattı var ve iPhone'um ile 3G'den yararlanamıyorum; bence iPhone çin pazarına yanlış operatör ile girdi.
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Re-Atum 9 yıl
5 Tane mi ? kötümser düşünmezsek, iyi rakam bence de.



Çinli, minli ama, aptal da değil hani..

hay dilimi eşşek arısı soksun.. tutamadım gene..
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artunaka 9 yıl
hatun baya tatlımıyış
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SecurityMJ 9 yıl
bence üzerine cok fazla kar konuluyor... %30 luk bir indirim fiyatıyla satılmalıydı...
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cobi 9 yıl
çindeki işçilerin ayda kaç dolar kazandığını da yazssalar belki bu düşük satışların nedeni daha iyi anlaşılabilir oradaki işçilerin büyük kısmı hayatından 1000$ parayı bile yanyana görmemişleridir
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soberlight 9 yıl

cobi

çindeki işçilerin ayda kaç dolar kazandığını da yazssalar belki bu düşük satışların nedeni daha iyi anlaşılabilir oradaki işçilerin büyük kısmı hayatından 1000$ parayı bile yanyana görmemişleridir


80 $ alıyorlar aylık.
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marikanwap 9 yıl
@injection
arkadasim o kadar laf yedin hala ne kasiniyosun ki sen:) millet herseyi gozunun onune serdi hala gozunu kapiyorsun:) tamam 5800 f/p orani iyi bi cihaz ama f/p orani iyi diye iphone'dan iyi oldugu anlamina gelmiyor ki:) parasi olan iphone alir, butcesi kisitli olan 5800 alir. Bu kadar basit:) illa bunu mu soylememizi istiyorsun:)
5800'in plastik kutu olmasina gelince:) ele alir almaz ucuz plastik hissi veriyor. Bu dogru:) ayrica kasa acikligi problemi ile ugrasanlar sizlerdiniz:) birde testlerde nedense plastik aksamlarin oynayip ses yaptigindan bahsediliyordu:)
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isviçreli bilim adamı 9 yıl
6600 eskidi mi ya:(
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Tanarri 9 yıl
arklar herkez biliyo kötüleyende biliyo kötülemeyende Iphone güzel telefon n97 5800 ister kıyasla ister kıyaslama hepsinden güzel ama Iphone için tek denile bilicek şey.. Adın çıkmış dokuza inmez sekize.. bunun sebebide telefonun ülkemize giriş yaptığı sıralarda çok fazla abartılması reklamlarında sanki uzay mekiğini bedava veriyolarmış gibi gösterdiler milete fiyatını duyan askari ücretin açlık sınırında olan güzelim türk insanıda böle bi antipati oluştu bu telefona karşı bana bile oldu açıkcası ha birde kötülenmesinin tek nedeni zengin aile çocukları ve tiki diye tabir ettğimiz gösteriş meraklısı olan insan türleridir yoksa apple hellal olsun nokianın yapamadığını adamlar tek kerede çıkartıp yaptılar. ha bazı unsurları olabilir nebilim içine atılan şarkının telefon sesi yapılamaması veya bluetoot olayları felan ama yazılım desteğide nokia kadarda gelişti son dönemlerde haledilmeyen yanı yok sanırım. tek en büyük eksiğide fiyatı olucaktır burda doğruya doğru kimse ama söle böle demesin 3gs fiyatı ortada parası olan alır kulanır parası olmayanda valla anca vitirinden havasını alır düzeyinde yani türkiyede herkezin alabiliceği bi telefon değil çünki telefon fiyatında değil gayet güzel bi game pc fiyatında :) f/p nakar hakediyo oarası tartışılır iyi yada kötü oluşu değil..
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Tanarri 9 yıl
iyi olduğu için dememiş bence zaten biri 1500 lük telefon o parayı verdikten sonra bırakta iyi olsun demiş 500tl telefonun kaliteside oldu kadar işte demiş bence
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