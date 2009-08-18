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iPhone Flickr’ın en popüler dijital fotoğraf makinesi oldu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Steve Jobs'un telefon-internet cihazı-iPod diye lansmanını yaptığı iPhone,sınırlarının dışında da lider olmaya devam ediyor. Kullanıcıyla buluştuğu Haziran 2007'den bu yana kamera performansı dolayısıyla sürekli eleştirilen Apple'ın devrimsel mobil telefonu,dünyanın en büyük fotoğraf paylaşım sitesi Flickr'ın en popüler kameralı telefonu ardından şimdi de en popüler dijital fotoğraf makinesi oldu.

Yahoo'nun sahibi olduğu Flickr'ın Camera Finder adlı istatistik bölümündeki grafiklere göre Canon EOS Xti kullanım oranının düşüşe geçtiği her dönemde iPhone, Canon EOS Digital Rebel XSi, Nikon D80, Canon EOS 40D gibi dijital fotoğraf makinelerinden daha çok kullanılarak Canon EOS Xti geride bıraktı ve Flickr kullanıcılarının en çok tercih ettiği fotoğraf makinesi oldu.

iPhone uzun süre öncede N95'i geride bırakarak Flickr'daki en popüler kameralı telefon olmuştu.Son verilerde iPhone'un bu ünvanını hala elinde tuttuğunu gösteriyor.

iPhone Flickr’ın en popüler dijital fotoğraf makinesi oldu
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iPhone Flickr’ın en popüler dijital fotoğraf makinesi oldu
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Kaynak:Flickr


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sertacaygun 10 yıl
Ne "fotoğraf makinası"ymış bea !!!
Gazeteciler salak ya, binlerce doları boş yere sayıyılar makinaalara, gitsinler iPhone alsınlar.
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Erasmus78 10 yıl
İyi de burada diğer cihazlara hakıszlık yapılmıyor mu? Çünki iPhone dediğimiz zaman sanıyorum yukarıdaki istatistiğie iPhone, iPhone 3G ve iPhone 3GS dahil. E hal böyle olunca iPhone'un önde olması gayet normal. Çünki N95 artık neredeyse ömrünün sonuna gelmiş durumda ve eskidikçe sayısı da giderek azalıyor. Sağlıklı bir karşılaştırma yapılacaksa o tabloda N95+N96+N97 tek bir cihazmış gibi istatistiki verilere girmeliydi. Ancak böyle adaletli bir karşılaştırma yapılmış olur. Hatta N82+N85+N86 da bir cihaz olarak seçilebilir. Ancak bu şekilde iPhone karşısında adaletli bir karşılaştırma yapılmış olur.
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ankara06ankara 10 yıl
adamlarda para var. Adamlarda kullanım amacı var. Adamlarda hızlı altyapı var. Herşeyi alabiliyorlar ve kullanıyorlar. Bizde de bu şartlar iyi olsa bizde alırız. Bu şartlar iyi olmadıktan sonra gereksiz alet iphone.
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artenis 10 yıl
popularıte - takıp edenler ?
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buraoca2 10 yıl
Haber'de yanlışlık var. İphone dijital fotoğraf makinesi değil ki?
Bunun yerine; "Flickr'in en popüler fotoğraf çekilen cihazı" vb. bir ifade kullanılması gerekirdi.
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olağan_şüpheli 10 yıl
millet iphone dan ne nlıyor anlamıyorum.. abd nin rekalmı gecekten cok güçlü..
adamlar en iyiyiy üretmeseler dahi muhtesem reklamları sayesinde ürünlerini efsane haline getirebiliyolar..

yani ben öyle düşünüyorum en azından
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