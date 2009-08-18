iPhone Flickr’ın en popüler dijital fotoğraf makinesi oldu

Steve Jobs'un telefon-internet cihazı-iPod diye lansmanını yaptığı iPhone,sınırlarının dışında da lider olmaya devam ediyor. Kullanıcıyla buluştuğu Haziran 2007'den bu yana kamera performansı dolayısıyla sürekli eleştirilen Apple'ın devrimsel mobil telefonu,dünyanın en büyük fotoğraf paylaşım sitesi Flickr'ın en popüler kameralı telefonu ardından şimdi de en popüler dijital fotoğraf makinesi oldu.

Yahoo'nun sahibi olduğu Flickr'ın Camera Finder adlı istatistik bölümündeki grafiklere göre Canon EOS Xti kullanım oranının düşüşe geçtiği her dönemde iPhone, Canon EOS Digital Rebel XSi, Nikon D80, Canon EOS 40D gibi dijital fotoğraf makinelerinden daha çok kullanılarak Canon EOS Xti geride bıraktı ve Flickr kullanıcılarının en çok tercih ettiği fotoğraf makinesi oldu.

iPhone uzun süre öncede N95'i geride bırakarak Flickr'daki en popüler kameralı telefon olmuştu.Son verilerde iPhone'un bu ünvanını hala elinde tuttuğunu gösteriyor.

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Kaynak:Flickr