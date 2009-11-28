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iPhone, Güney Kore'ye damgasını vurabilir

9 yıl
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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iPhone, Güney Kore'ye damgasını vurabilir
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Apple Çin'den sonra Güney Kore'de kullanıcıyla buluşmaya hazırlanırken, yapılan ön sipariş başvurusu iPhone'un kısa zamanda Güney Kore'nin en popüler akıllı telefonu olup, ev sahipleri Samsung ve LG'nin üstüne çıkabileceğini gösteriyor.

Bugün Güney Kore'de kullanıcıyla buluşacak olan iPhone için, Apple'ın bu ülkedeki iş ortağı KT Corp., 1 haftalık ön siparişte 53000 adet iPhone'un ayrıldığını açıkladı. Bu açıklanan sayının China Mobile'ın Çin'de elde ettiği sayının kat kat üstünde olduğunu belirtelim.

47 milyon cep telefonunun kullanıldığı Güney Kore'de 53000 sayısı az gibi görünsede akıllı telefon pazarını incelediğimizde bu sayının ilk süreçte mükemmel olduğu anlaşılıyor. Çünkü Samsung ve LG'nin başı çektiği Güney Kore'de 3.çeyrek sonu itibariyle 400,000 adet akıllı telefon kullanılıyor. Yani Apple'ın kısa sürede yapacağı 53000'lik iPhone satışıyla Güney Kore akıllı telefon pazarında %11,7'lik paya sahip olacak gibi görünüyor.


http://finance.yahoo.com/news/Apples-iPhone-set-to-make-apf-4251775480.html?x=0&sec=topStories&pos=2&asset=&ccode= Yorum Yaz
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acbold 9 yıl
hiç sanmıyorum. iphone ' u yerler orda :)
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sieger 9 yıl

acbold

hiç sanmıyorum. iphone ' u yerler orda :)


yemisler zaten:D
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Master KENOBI 9 yıl
Nokia hırsından çatlasın..
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Mert 9 yıl
Samsung ve LG baya söverler artık.
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fatihcanery 9 yıl
appleden beklenecek hareketler :) fark yaratanlar belli ediyorlar kendilerini
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realbrutal 9 yıl
adamlar hangi piyasaya girse pazarı ele geçiriyor
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