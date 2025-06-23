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    Samsung, ABD’de 2nm üretimde TSMC’yi geride bırakmaya hazırlanıyor

    Samsung, ABD’de 2nm üretimiyle TSMC’nin önüne geçmeyi hedefliyor. İnşası devam eden Taylor tesisinde 2026 başında seri üretim planlanıyor. Verimlilikte ise hızlı ilerleme kaydediliyor.

    Samsung, ABD’de 2nm üretimde TSMC’yi geçmeye hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Yarı iletken sektörünün devlerinden Samsung, ABD’de büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Gelen son haberlere göre, Koreli teknoloji devi, Taylor tesisinde 2 nanometre (2nm) üretim sürecini 2026’nın ilk çeyreğinde seri üretime geçirmeyi hedefliyor. Bu hamleyle Samsung, rakibi TSMC’den önce ABD’de en gelişmiş 2nm teknolojisini sunan ilk dökümhane olma yolunda önemli bir avantaj yakalayabilir.

    Samsung, ABD’de 2nm’ye ilerliyor

    Samsung’un ABD’deki Taylor tesisi için planladığı bu 2nm süreci, henüz üretim aşamasına tam olarak geçmemiş olsa da şirket, büyük teknoloji firmalarının ABD kaynaklı çip tedarikine artan ilgisini göz önünde bulundurarak üretim hatlarını hızla hazırlıyor. ZDNet Korea’nın raporuna göre, Samsung’un hedefi, 2026 Ocak veya Şubat aylarında üretime başlamak. Bu doğrultuda AR-GE kaynaklarını Taylor tesisine kaydırdığı belirtiliyor.

    Samsung, ABD’de 2nm üretimde TSMC’yi geçmeye hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Daha önce Samsung, ABD’de 4nm üretim planlamış ancak CHIPS Yasası kapsamındaki desteklere rağmen seri üretim aşamasına geçememişti. Ancak yeni planlar kapsamında, SF2 kod adlı 2nm üretim süreci ile rekabette ağırlığını artırmayı amaçlıyor. TSMC’nin Arizona’daki üretim tesisine karşı Samsung’un rekabet edebilmesi için bu teknolojiye öncelik vermesi kritik görülüyor.

    SF2 üretim süreciyle ilgili olumlu gelişmeler de var. Samsung’un yüzde 40’a varan verimlilik oranlarına ulaşarak hızlı ilerlediği belirtiliyor. TSMC’nin 2nm sürecinde verimlilik oranı ise yaklaşık yüzde 60 seviyesinde. Bu açıdan Samsung, verimlilikte TSMC’nin gerisinde olsa da yıl sonuna kadar verimliliğin hızla artırılabileceği belirtiliyor.

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