Samsung, ABD’de 2nm üretimde TSMC’yi geride bırakmaya hazırlanıyor

Samsung, ABD’de 2nm’ye ilerliyor
Samsung’un ABD’deki Taylor tesisi için planladığı bu 2nm süreci, henüz üretim aşamasına tam olarak geçmemiş olsa da şirket, büyük teknoloji firmalarının ABD kaynaklı çip tedarikine artan ilgisini göz önünde bulundurarak üretim hatlarını hızla hazırlıyor. ZDNet Korea’nın raporuna göre, Samsung’un hedefi, 2026 Ocak veya Şubat aylarında üretime başlamak. Bu doğrultuda AR-GE kaynaklarını Taylor tesisine kaydırdığı belirtiliyor.
SF2 üretim süreciyle ilgili olumlu gelişmeler de var. Samsung’un yüzde 40’a varan verimlilik oranlarına ulaşarak hızlı ilerlediği belirtiliyor. TSMC’nin 2nm sürecinde verimlilik oranı ise yaklaşık yüzde 60 seviyesinde. Bu açıdan Samsung, verimlilikte TSMC’nin gerisinde olsa da yıl sonuna kadar verimliliğin hızla artırılabileceği belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: