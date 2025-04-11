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    Samsung, haftalık 64 saat çalışma iznini aldı: Çip üretiminde rekabet gücünü arttıracak

    Samsung, Güney Kore'de haftalık çalışma saatini 52 saatten 64 saate çıkarma iznin alan ilk şirket oldu. Şirket, bu sayede yarıiletken üretiminde rekabet gücünü arttırmayı hedefliyor.
    Samsung, Güney Kore'de haftalık 64 saat çalışma iznini aldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Güney Kore'de haftalık çalışma saatini 52 saatten 64 saate çıkarma iznin alan ilk şirket oldu. Şirket, bu sayede yarıiletken üretiminde rekabet gücünü arttırmayı hedefliyor.

    Güney Kore hükümeti, 14 Mart'ta şirketlere 52 saatlik çalışma haftası sınırını uzatmak için muafiyet sağlayan iş kanunlarında bazı değişiklikler yapmıştı. 

    TSMC'ye karşı daha iyi rekabet edebilmeyi amaçlıyor

    Güney Koreli The Chosun Daily'nin bildirdiğine göre, Çalışma ve Çalışma Bakanlığı'nın Gyeonggi şubesi Samsung'un talebini 9 Nisan'da onayladı. Çalışma saatindeki bu artış, çip üretimine odaklanan Samsung Foundry'nin Ar-Ge personeli için geçerli olacak. Samsung, bu düzenlemeyle birlikte Tayvanlı rakibi TSMC'ye karşı daha iyi rekabet edebilmeyi amaçlıyor.

    Muafiyet, Samsung'un çip birimindeki Ar-Ge çalışanlarının ilk üç ay boyunca haftada 64 saate kadar, sonraki üç ay boyunca ise haftada 60 saate kadar çalışmasına olanak tanıyor. Daha önce bu süre üç ay ile sınırlıydı. Şirketler ayrıca yeni kural kapsamında tek seferlik altı aylık bir uzatma da talep edebiliyor. Bir Çalışma Bakanlığı yetkilisi, diğer bazı yarı iletken şirketlerinin de benzer başvurulara hazırladıklarını belirtiyor.

    Bu izinle beraber Samsung'un rekabet gücü artacak olsa da, çalışanların iş yükünün artması, zaten yoğun çalışma saatlerine sahip olan Güney Kore'de bazı kesimlerin tepkisini çekiyor.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 8 saat önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 2 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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