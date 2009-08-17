iPhone Japonya'daki başarısını sürdürüyor

iPod'u multi milyar dolarlık küresel bir endüstri haline getiren Apple, iPhone'la da aynı başarıyı gerçekleştirmeye emin adımlarla ilerliyor. 3 günde 1 milyon adet satıldığı duyurulan 3.Nesil iPhone,tutunması çok zor denilen Japonya pazarında Temmuz ayında en çok satılan mobil iletişim aracı oldu.
Gfk adlı araştırma firmasının yayınladığı rapora göre 26 Haziran'da Japonya'daki kullanıcılarla buluşan iPhone 3Gs'in 32Gb'lık versiyonu Japonya'nın Temmuz ayında en çok satılan ilk 10 telefonu listesinde birinci olurken, 16Gb'lık versiyonu ise listenin 9.sırasında yer alabildi. Ülkenin ünlü teknoloji gazetelerinden Nikkei'nin 3 Temmuz itibariyle en çok satılan ilk 2 telefon olduğunu açıkladığı iPhone ile yabancı firmaların tutunmakta zorlandığı pazarda Apple ve Softbank'ın başarılı satış grafiğini devam ettirmesi için teknoloji, tasarım ve pazarlamanın eşşiz harmanının kullanıcılar tarafından herşeyin önüne geçtiği yorumunu yapabiliriz.
Kaynak:Electronista
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Onlar da iPhone'u sosyal statü göstergesi sanıyorlar.
N97, i8910, Renoir, Touch HD, Palm Pre duruken gidip bu radyosu bile olmayan ucubeyi alıyorlar.
Laf atılan tek telefonun iPhone olduğunu düşünürsek iPhone büyük bir başarı elde etti
Dostum Bu Saydığın Telefonların Hiç Birinde Multi Touch YoK 3GS'Le yeni versiyonu eline al 1 hafta kullan ama adam gibi kullan kullanmayı bilmeyenler eline alınca sorun çıkıyor çünkü
Edit: Radyoyu Multi-Touchla Karşılaştırıyorsan Bilmiyorum ama Ben Evimdeki Wi-Fi'dan iPhone'umla Radyo Dinliyorum Bilemiyorum sen evindeki wirelessla iphone konforuna ulaşabiliyormusun ama