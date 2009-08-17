iPhone Japonya'daki başarısını sürdürüyor

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iPod'u multi milyar dolarlık küresel bir endüstri haline getiren Apple, iPhone'la da aynı başarıyı gerçekleştirmeye emin adımlarla ilerliyor. 3 günde 1 milyon adet satıldığı duyurulan 3.Nesil iPhone,tutunması çok zor denilen Japonya pazarında Temmuz ayında en çok satılan mobil iletişim aracı oldu.

Gfk adlı araştırma firmasının yayınladığı rapora göre 26 Haziran'da Japonya'daki kullanıcılarla buluşan iPhone 3Gs'in 32Gb'lık versiyonu Japonya'nın Temmuz ayında en çok satılan ilk 10 telefonu listesinde birinci olurken, 16Gb'lık versiyonu ise listenin 9.sırasında yer alabildi. Ülkenin ünlü teknoloji gazetelerinden Nikkei'nin 3 Temmuz itibariyle en çok satılan ilk 2 telefon olduğunu açıkladığı iPhone ile yabancı firmaların tutunmakta zorlandığı pazarda Apple ve Softbank'ın başarılı satış grafiğini devam ettirmesi için teknoloji, tasarım ve pazarlamanın eşşiz harmanının kullanıcılar tarafından herşeyin önüne geçtiği yorumunu yapabiliriz.

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Kaynak:Electronista