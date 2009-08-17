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iPhone Japonya'daki başarısını sürdürüyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,1b
1
41
Diğer
Shady
Haber Editörü
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iPhone Japonya'daki başarısını sürdürüyor
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iPod'u multi milyar dolarlık küresel bir endüstri haline getiren Apple, iPhone'la da aynı başarıyı gerçekleştirmeye emin adımlarla ilerliyor. 3 günde 1 milyon adet satıldığı duyurulan 3.Nesil iPhone,tutunması çok zor denilen Japonya pazarında Temmuz ayında en çok satılan mobil iletişim aracı oldu.

Gfk adlı araştırma firmasının yayınladığı rapora göre 26 Haziran'da Japonya'daki kullanıcılarla buluşan iPhone 3Gs'in 32Gb'lık versiyonu Japonya'nın Temmuz ayında en çok satılan ilk 10 telefonu listesinde birinci olurken, 16Gb'lık versiyonu ise listenin 9.sırasında yer alabildi. Ülkenin ünlü teknoloji gazetelerinden Nikkei'nin 3 Temmuz itibariyle en çok satılan ilk 2 telefon olduğunu açıkladığı iPhone ile yabancı firmaların tutunmakta zorlandığı pazarda Apple ve Softbank'ın başarılı satış grafiğini devam ettirmesi için teknoloji, tasarım ve pazarlamanın eşşiz harmanının kullanıcılar tarafından herşeyin önüne geçtiği yorumunu yapabiliriz.

iPhone Japonya'daki başarısını sürdürüyor
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Kaynak:Electronista


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buraoca2 10 yıl
Bazı insanlar için radyo önemliyken bazıları için önemli değildir. Heleki İphone için radio olup olmaması hiç önemli değildir. Zaten radyo uygulamalarından arkadaşlar bahsetmiş.
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ilkker 10 yıl
o değil japonlar gibi zeki ve çalışkan insanlarla dolu bir ülkede iphone en çok satan telefonsa demekki iphone sosyal statü göstergesi değil.gerçekten iyi bir telefon
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yekoo 10 yıl
100mb da çokmuş canım kullan kullan bitmez anlaşılan bu turkcell bizi 3g ile de baya bi yolucak...
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AlvcooL 10 yıl
8 gb likte var ben internetten birşey indermediğim için 100 mb lik paket daha cazip bana gore. tabi zevk işi bu
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tec 10 yıl
yaş 11-20 arası hayatın en önemli özelliği radyo tabi. ama 20 den sonra işin rengi değişiyor demekki öyle bakmaklazım birde radyosu yok diye kötü bakmamak gerek telefona.
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AlvcooL 10 yıl
3g üyesiysen indir radio app'leri var olm 30-40 tane bazılarında yerli yabancı tum kanallar var 3G varsa dinlersin
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Mars Portakalı 10 yıl
DelyMaymun, katılıyorum sana bide iphone 3gs ile n97 yi kıyaslayanlar var çok gülüyorum her gördüğümde :D
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Erasmus78 10 yıl

sukruege

DelyMaymun, katılıyorum sana bide iphone 3gs ile n97 yi kıyaslayanlar var çok gülüyorum her gördüğümde :D


Onlar da iPhone'u sosyal statü göstergesi sanıyorlar.
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Erasmus78 10 yıl
Demekki bu caponlar da telefondan anlamıyor.
N97, i8910, Renoir, Touch HD, Palm Pre duruken gidip bu radyosu bile olmayan ucubeyi alıyorlar.


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tahago 10 yıl
DeLyMaymun

Demekki bu caponlar da telefondan anlamıyor.
N97, i8910, Renoir, Touch HD, Palm Pre duruken gidip bu radyosu bile olmayan ucubeyi alıyorlar.





Laf atılan tek telefonun iPhone olduğunu düşünürsek iPhone büyük bir başarı elde etti


Dostum Bu Saydığın Telefonların Hiç Birinde Multi Touch YoK 3GS'Le yeni versiyonu eline al 1 hafta kullan ama adam gibi kullan kullanmayı bilmeyenler eline alınca sorun çıkıyor çünkü


Edit: Radyoyu Multi-Touchla Karşılaştırıyorsan Bilmiyorum ama Ben Evimdeki Wi-Fi'dan iPhone'umla Radyo Dinliyorum Bilemiyorum sen evindeki wirelessla iphone konforuna ulaşabiliyormusun ama
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