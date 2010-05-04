iPhone OS 4.0'dan; iPod Widget ve Oryantasyon Kilidi

Apple'ın 3.beta sürümünü bugün geliştiricilere dağıtmaya başladığı iPhone OS 4.0'ın sahip olduğu en büyük yenilik hiç şüphesiz Multi-Tasking desteği. iPhone kullanıcılarına birçok uygulamayı aynı anda çalıştırmasına izin veren Multi-Tasking desteği içersinde yer alan iPod Kontrollerini hızlı erişim arayüzü 9to5Mac tarafından yayınlandı. Ancak bundan da önemlisi iPod arayüzündeki yeni bir özellikle dikkat çekiyor; Oryantasyon kilitleme.

iPod Kontrollerinin açılması için kullanıcıların yapması gereken tek şey iPhone 1.sayfasından Spotlight Search sayfasına geçişte olduğu gibi Multi-Tasking Dock'u sağa doğru sürüklemek. Bu hareketten sonra içersinde gelen iPod Widget'ında iPod uygulamasına hemen geçişi sağlayan iPod ikonu, temel müzik butonları ve en önemlisi cihazın ekranının konuma göre (yatay-düşey) değişmesini kilitlemeye yardımcı olan oryantasyon kilit ikonu yer alıyor.

Özellikle iPhone kullanıcılarının karşılaştığı sorunlardan biri olan bu duruma Apple, iPhone OS 4.0 ile yazılımsal çözüm getirecek gibi duruyor. Firma, iPad kullanıcılarının aynı sorunla karşılaşmaması için iPad'de kilitlemeyi sağlayacak fiziksel tuşa yer vermişti.