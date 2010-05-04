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iPhone OS 4.0'dan; iPod Widget ve Oryantasyon Kilidi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın 3.beta sürümünü bugün geliştiricilere dağıtmaya başladığı iPhone OS 4.0'ın sahip olduğu en büyük yenilik hiç şüphesiz Multi-Tasking desteği. iPhone kullanıcılarına birçok uygulamayı aynı anda çalıştırmasına izin veren Multi-Tasking desteği içersinde yer alan iPod Kontrollerini hızlı erişim arayüzü 9to5Mac tarafından yayınlandı. Ancak bundan da önemlisi iPod arayüzündeki yeni bir özellikle dikkat çekiyor; Oryantasyon kilitleme.

iPod Kontrollerinin açılması için kullanıcıların yapması gereken tek şey iPhone 1.sayfasından Spotlight Search sayfasına geçişte olduğu gibi Multi-Tasking Dock'u sağa doğru sürüklemek. Bu hareketten sonra içersinde gelen iPod Widget'ında iPod uygulamasına hemen geçişi sağlayan iPod ikonu, temel müzik butonları ve en önemlisi cihazın ekranının konuma göre (yatay-düşey) değişmesini kilitlemeye yardımcı olan oryantasyon kilit ikonu yer alıyor.

Özellikle iPhone kullanıcılarının karşılaştığı sorunlardan biri olan bu duruma Apple, iPhone OS 4.0 ile yazılımsal çözüm getirecek gibi duruyor. Firma, iPad kullanıcılarının aynı sorunla karşılaşmaması için iPad'de kilitlemeyi sağlayacak fiziksel tuşa yer vermişti.


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kaansen32 9 yıl
@ Esthell arkadaşım benim bildiğim kadarıyla tabi tam emin değilim bütün bu os 4 özellikleri yenilikler iphone3gs için 3g de bazı şeyler olmayacak kısıtlı olacak diye biliyorum
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Esthell 9 yıl
Dostum sanırım 3gde sadece Multitasking olmayacak. Yani öyle umuyorum eğer durum böyle olmassa yine Jailbreak yaparız
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Canzz 9 yıl
Nihayet !!! Orientation lock ! Yatarken iPhone kurcalayanlar icon muthis bi gelisme.. Gittikce daha da guzellesiyor bu os4.. Cok sevindim..
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technical death metal 9 yıl
ozelligini hep hissettim ozellikle yatarken mesaj cekmek safaride gezmek ve muzik dinlemek iskenceye donusuyor
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Esthell 9 yıl
Yalnız bir iPhone 3G sahibi olarak dikkat ettimde Apple jailbreak yapmama gerek duymayacağım bir sürüm geliştirmiş. Mesela ben jailbreaki sadece Sbsettings için kullanıyorum. Zaten aldığım uygulamalar genellikle 1 dolar olduğu için hep Apple Store'dan aldım. Ama Ekran rotasyonunu kilitlemek için;3g,Edge veya Wi-Fi sinyallerini daha hızlı kapatıp açmak için Sb settings olmazsa olmazdır benim adıma. Ama bu 4.0 sürümüyle sanırım pek gerek duymayacağım gibi gözüküyor hayırlısı =)
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T®an©e Addi©T 9 yıl

technical death metal

ozelligini hep hissettim ozellikle yatarken mesaj cekmek safaride gezmek ve muzik dinlemek iskenceye donusuyor

aynen aynen
safaride gezerken dönüp duruyordu.bende haliyle deli oluyordum
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Shady 9 yıl
@marikanwap

İvmeölçerin kitlenip, cihazın arayüzünün yatay yada düşey konumda aynı kalmasını sağlıyor.
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marikanwap 9 yıl

Shady

@marikanwap

İvmeölçerin kitlenip, cihazın arayüzünün yatay yada düşey konumda aynı kalmasını sağlıyor.


Hımm anladım güzel düşünülmüş. Keşke Safari'de de olsa...
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marikanwap 9 yıl
Ben tam anlayamadım ne işe yarıyor bu oryantasyon kilidi Shady?
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