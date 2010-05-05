iPhone OS 4.0'dan; iTunes üzerinden Dosya Paylaşımı ve Arka plandaki uygulamaların kapatılması

Apple'ın dün yayınladığı iPhone OS 4.0'ın 3.beta sürümündeki ilk yeniliğin iPod Gadget'ı ve Oryantasyon kilidi olduğunu dün sizlere aktarmıştık. Geliştiricilerin üzerinde çalışmaya başladığı yeni beta sürümünün iki yeni özelliği daha gün yüzüne çıktı; Dosya Paylaşımı ve Multi-Tasking Dock'da Uygulama Kapatma

iPhone OS 3.2 işletim sistemine sahip olan iPad'de bulunan bu özellik, iPhone OS 4.0 ile iPhone ve iPod Touch'a da geliyor. Bu özellikle birlikte kullanıcılar sürükle bırak yaparak iTunes üzerinden iPhone uygulamalarında kayıtlı olan dosyalarını bilgisayara aktarabilecekler.

Ortaya çıkan bir diğer yenilikse arka planda çalışan uygulamaların kapatılması işlemindeki değişiklik. Normalde iPhone OS 4.0'da Multi-Tasking Dock'u üzerindeki her hangi bir uygulamanın kapatılması, uygulamanın ikonuna bir süre dokunulması sonrası ikonun sol üst köşesinde beliren "kapat" seçeneği ile gerçekleşiyordu. Fakat bu işlem özellikle birden fazla uygulama kapatılması esnasında sıkıntı yaratıyordu. Fakat 3.beta sürümüyle gelen değişiklikle birlikte Multi-Tasking Dock'a bir süre dokunulduktan sonra bütün uygulamaların kapatma seçenekleri aynı anda ikonların sol üst köşesinde beliriyor.