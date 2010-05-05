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iPhone OS 4.0'dan; iTunes üzerinden Dosya Paylaşımı ve Arka plandaki uygulamaların kapatılması

9 yıl
15,5b
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın dün yayınladığı iPhone OS 4.0'ın 3.beta sürümündeki ilk yeniliğin iPod Gadget'ı ve Oryantasyon kilidi olduğunu dün sizlere aktarmıştık. Geliştiricilerin üzerinde çalışmaya başladığı yeni beta sürümünün iki yeni özelliği daha gün yüzüne çıktı; Dosya Paylaşımı ve Multi-Tasking Dock'da Uygulama Kapatma

iPhone OS 3.2 işletim sistemine sahip olan iPad'de bulunan bu özellik, iPhone OS 4.0 ile iPhone ve iPod Touch'a da geliyor. Bu özellikle birlikte kullanıcılar sürükle bırak yaparak iTunes üzerinden iPhone uygulamalarında kayıtlı olan dosyalarını bilgisayara aktarabilecekler.

iPhone OS 4.0'dan; iTunes üzerinden Dosya Paylaşımı ve Arka plandaki uygulamaların kapatılması
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Ortaya çıkan bir diğer yenilikse arka planda çalışan uygulamaların kapatılması işlemindeki değişiklik. Normalde iPhone OS 4.0'da Multi-Tasking Dock'u üzerindeki her hangi bir uygulamanın kapatılması, uygulamanın ikonuna bir süre dokunulması sonrası ikonun sol üst köşesinde beliren "kapat" seçeneği ile gerçekleşiyordu. Fakat bu işlem özellikle birden fazla uygulama kapatılması esnasında sıkıntı yaratıyordu. Fakat 3.beta sürümüyle gelen değişiklikle birlikte Multi-Tasking Dock'a bir süre dokunulduktan sonra bütün uygulamaların kapatma seçenekleri aynı anda ikonların sol üst köşesinde beliriyor.

iPhone OS 4.0'dan; iTunes üzerinden Dosya Paylaşımı ve Arka plandaki uygulamaların kapatılması
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kaansen32 9 yıl
açıkcası benimde 3gs im var pil den bende şikayetçiyim ama multitaskingi 4 gözle bekliyorum benimde şu an için pil süresinde kısalma pek umurumda değil çünkü zaten az gidiyor 1 gün 1.5 gün civarı ha 5 6 saat daha azalsa ne olur diyorum
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drony 9 yıl
File sharing ilk betada da vardı. itunes 9.1.1 ile geldi.
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LexisOrAlv 9 yıl
Bu işte çok iyi oldu
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anorexia 9 yıl
inşallah bizdeki 3gs lerde performans kaybı olmaz pil ömründe bir kayıp yapmaz 4.0
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Sylargray 9 yıl
Açık olan uygulamaları kapatmak için her birine ayrı ayrı basılı tutmak hiç pratik değildi, böyle olması çok daha olmuş. Bu arada multi-tasking dock'un görünümü de diğişmiş gördüğüm kadarıyla.

Haber için teşekürler Shady.
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