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iPhone OS, Amerika'da Windows Mobile'ı geride bırakmayı başardı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Akıllı telefonların oldukça sık kullanıldığı Amerika'da; Apple, iPhone OS ile Microsoft'un Windows Mobile'a ilk defa üstünlük kurmayı başardı.

comScore'un yapmış olduğu araştırmaya göre, Haziran ayı içersinde Windows Mobile'ı yakalamayı başaran iPhone OS, 4 ay gibi kısa sürede kullanıcı sayısını 2 milyona yakın arttırarak Microsoft'un mobil işletim sistemini geride bıraktı. Dünyada Symbian ve Blackberry OS'in ardından 3.popüler işletim sistemi olan iPhone OS, bu sayede Amerika'da ikinciliğe yükselmiş oldu.

Amerika'nın en popüler akıllı telefonları Blackberry'lerde Şubat ayındaki yaklaşık 9 milyonluk aktif kullanıcı sayısınıda 8 ayda 5 milyon arttırarak 14.96 milyona çıkardı. Pre ile adından tekrardan söz ettirmeye başlayan Palm'da, aktif kullanıcı sayısını 2.84 milyona yükseltirken, Android ve Symbian işletim sistemlerinde bu sayı 1.02 ve 1.3 milyona yükseldi.

iPhone OS, Amerika'da Windows Mobile'ı geride bırakmayı başardı
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Akıllı Telefon İşletim Sistemlerinin Amerika'daki kullanıcı sayılarına göre hazırlanmış karşılaştırma tablosu, Mavi çubuk: Şubat/ Siyah çubuk: Mayıs/ Beyaz çubuk: Temmuz/ Sarı çubuk: Ekim


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realbrutal 9 yıl
Appleın amerikadaki akıllı telefon pazarının %48 gibi bi bölümünü elinde tuttuğunu bir haberde okumustum.boyle bakinca sanki çelişki var.bilgisayara geçince o haberi bulmaya çalısayım
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cenkyyy 9 yıl
tek kelime ile iphone gerisi yalan !
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Mert 9 yıl

realbrutal

Appleın amerikadaki akıllı telefon pazarının %48 gibi bi bölümünü elinde tuttuğunu bir haberde okumustum.boyle bakinca sanki çelişki var.bilgisayara geçince o haberi bulmaya çalısayım

Apple amerika'daki PC gelirlerinin %48'ine sahip hocam karıştırdın galiba...



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Vipracing 9 yıl
RIM in ABD de önde olduğunu biliyordum da bu kadar ezici üstünlüğe sahip olduğunu bilmiyordum.
Haber için teşekkürler.
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altinok 9 yıl
Amerikada symbian hiç yok denebilir yeni çıkan google ile aynı seviyedeler. Demekki Nokia pek tutulmuyor Amerika'da.
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