Çin, vanadyum akış enerji depoma tesislerinde bir rekor daha kırdı

Çin, geçtiğimiz aylarda bir başka vanadyum redoks akış batarya tesisini tamamlamıştı. O tesis de yine rekor kırmıştı. Yeni yapılan tesis ise “dünyanın en büyük” unvanını öncekinden devralıyor. Ancak bu bir son değil. Daha büyük tesisler Çin'de inşa edilirken Avrupa’da da 800 MW’lık çok daha büyük bir proje geliştiriliyor.
Öte yandan toplamda 3,8 milyar yuan (yaklaşık 520 milyon dolar) yatırım yapılan nu yeni proje, 1.870 hektarlık geniş bir alana kurulmuş durumda. Tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde yılda 1,72 terawatt-saat (TWh) elektrik üretmesi ve 1,6 milyon tondan fazla karbon emisyonunu önlemesi bekleniyor. Proje, sadece bir batarya tesisi olmanın ötesinde, Çin’in ilk entegre “rüzgar+güneş+depolama+hidrojen” üssünün bir parçası olarak da dikkat çekiyor.
Beş saat sürekli güç sağlayabiliyor
Lityum-iyon bataryaların aksine vanadyum redoks akış bataryalar, enerji depolamak ve salmak için vanadyum iyonları içeren elektrolit çözeltiler kullanıyor. Bu teknoloji, yanıcı olmaması, 15 yılı aşkın çevrim ömrü, ve güç ile enerji kapasitesinin ayrı ayrı ölçeklenebilmesi gibi avantajlarıyla öne çıkıyor. Ancak yüksek ilk yatırım maliyeti ve düşük enerji yoğunluğu gibi sınırlamaları da bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: