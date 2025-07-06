Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin, vanadyum akış enerji depoma tesislerinde bir rekor daha kırdı

    Çin, 1 GWh kapasiteli vanadyum redoks akış batarya sistemiyle bir kez daha dünyanın en büyük projesini tamamladı. Güneş santraliyle eşleştirilen tesis, yılda 1,72 TWh elektrik üretecek.

    Çin’den vanadyum akış enerji depoma tesislerinde bir rekor daha Tam Boyutta Gör
    Çin, dünyanın en büyük vanadyum redoks akış batarya (VRFB) projesinin inşasını tamamladı. Ülkenin önde gelen enerji kuruluşlarından China Huaneng Group’un arkasında olduğu bu dev tesis 200 MW/1 GWh kapasiteli enerji depolama sistemi ile 1 GW’lık güneş enerjisi santralini bir araya getiriyor. Proje, Çin'in enerji dönüşümünde kritik rol oynayacak uzun süreli ve büyük ölçekli depolama hedeflerinin simgesi haline geldi.

    Çin, geçtiğimiz aylarda bir başka vanadyum redoks akış batarya tesisini tamamlamıştı. O tesis de yine rekor kırmıştı. Yeni yapılan tesis ise “dünyanın en büyük” unvanını öncekinden devralıyor. Ancak bu bir son değil. Daha büyük tesisler Çin'de inşa edilirken Avrupa’da da 800 MW’lık çok daha büyük bir proje geliştiriliyor.

    Öte yandan toplamda 3,8 milyar yuan (yaklaşık 520 milyon dolar) yatırım yapılan nu yeni proje, 1.870 hektarlık geniş bir alana kurulmuş durumda. Tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde yılda 1,72 terawatt-saat (TWh) elektrik üretmesi ve 1,6 milyon tondan fazla karbon emisyonunu önlemesi bekleniyor. Proje, sadece bir batarya tesisi olmanın ötesinde, Çin’in ilk entegre “rüzgar+güneş+depolama+hidrojen” üssünün bir parçası olarak da dikkat çekiyor.

    Beş saat sürekli güç sağlayabiliyor

    Çin’den vanadyum akış enerji depoma tesislerinde bir rekor daha Tam Boyutta Gör
    VRFB sistemi, beş saat boyunca kesintisiz enerji deşarjı sağlayabiliyor. Bu özellik, özellikle yenilenebilir kaynakların kesintili üretim karakteristiğini dengelemek için büyük önem taşıyor. Şebeke iletim altyapısında darboğazlar yaşayan bölgelerde bu tür batarya sistemleri şebeke stabilizasyonu açısından kritik öneme sahip.

    Lityum-iyon bataryaların aksine vanadyum redoks akış bataryalar, enerji depolamak ve salmak için vanadyum iyonları içeren elektrolit çözeltiler kullanıyor. Bu teknoloji, yanıcı olmaması, 15 yılı aşkın çevrim ömrü, ve güç ile enerji kapasitesinin ayrı ayrı ölçeklenebilmesi gibi avantajlarıyla öne çıkıyor. Ancak yüksek ilk yatırım maliyeti ve düşük enerji yoğunluğu gibi sınırlamaları da bulunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ferrari'nin yeni canavarı Amalfi ile tanışın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    karoserde ezik ve çizik ne demek sente ayarı nedir troy ne demek furkan bölükbaşı sevgilisi blue prince türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum