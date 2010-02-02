iPhone'un pazar payı 4.çeyrekte düştü !

iPhone'un satışları arttı ancak pazarda yeterince büyüme gösteremeyince sıkça karşılaşmadığımız bir durum ortaya çıktı; iPhone'un pazar payı düştü... Kaynağımızsa ABI şirketinin yaptığı araştırma sonucu.
Apple'ın 2007 senesinde satışa sunduğu iPhone her geçen gün hem satış sayısını hem de pazar payını arttırmayı başardı. Ancak 4.Çeyrekte Apple'ın 8.7 milyon iPhone satmasına rağmen, pazardaki %26'lık büyümeyle dengeyi sağlayamayınca iPhone'un akıllı telefon pazarındaki payı 3.çeyrekteki %18.1'den %16.6'a geriledi. 4.Çeyrek içersinde akıllı telefon pazarında Motorola, Android'li ilk telefonu Droid'i piyasa sürerken, Nokia'da satışlarını 4.3 milyon arttırdı.
ABI'nin analistlerinden Michael Morgan, iPhone'un yaşadığı bu düşüşü 2004 yılında satışa sunulan Razr'ın yaşadığı kayba benzetiyor. Çünkü Razr, 2 sene boyunca popülerliğini korumuş ve iyi bir satış grafiği çizmiş, ancak sonradan pazar payında düşüş yaşamıştı.
Ancak iPhone kendi içinde satışlarını arttırıyor, her yeni telefon onunla karşılaştırılıyor. Bir de iPhone'un 4 ay içersinde güncelleme geçireceğini düşündüğümüzde Apple'ın rekor kırdığı çeyrekte bunu yaşamış olması, firma açısından çok büyük bir sorun olarak görülmeyeceğini söyleyebiliriz.
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acaba o telefonla ilgili kişisel bir inceleme yaptın mı?? okumak isterdim yaşadığın tecrübelerini..
bu arada tam üstüne basmışsın ben dalga geçmeyi çok severim benim yüzümden çok arkadaşım iphone'sini satıp 5800 aldı.Hepsi de duacı
iPhone'unu satıp 5800 alanın zekasından şüphe ederim ;)
Bu tür mesajlar ve yorunlar cidden baydı ve bayatladı artık.. Sen şimdi birsürü birşey diyeceksin bu mesajın üzerine ama ben "He he" diyip geçicem :D Hatta şimdiden diyim...
He he :D
5800 nokia'dır kardeşim :)))) hani şu yüksek çözünürlükte video çekebilen,bluetooth ile mp3 resim vs gönderebilen,mp3 ü zil sesi hatta mesaj sesi yapabilen,görüntülü konuşma yapabilen ve daha nice özellikli olan bir model üstelik 500 TL tanıdın mı.Tanımadıysan araştır :)))Dalga geçtiğimi düşün ÇÜNKÜ SENİNLE DALGA GEÇİYORUM.Neden mi? çünkü sırf dokunmatiği daha iyi diye teknoloji çakması iphone denilen o alete 1300 lira para vermeye kabullenecek bir zihniyetin var yazdığın mesajdan belli
HTC HD 2 felan lafımız yok hocam ama 5800 nedir
Dalga gecmeyi amma cok seviyorsunuz sakacilar sizi