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iPhone'un pazar payı 4.çeyrekte düştü !

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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iPhone'un pazar payı 4.çeyrekte düştü !
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iPhone'un satışları arttı ancak pazarda yeterince büyüme gösteremeyince sıkça karşılaşmadığımız bir durum ortaya çıktı; iPhone'un pazar payı düştü... Kaynağımızsa ABI şirketinin yaptığı araştırma sonucu.

Apple'ın 2007 senesinde satışa sunduğu iPhone her geçen gün hem satış sayısını hem de pazar payını arttırmayı başardı. Ancak 4.Çeyrekte Apple'ın 8.7 milyon iPhone satmasına rağmen, pazardaki %26'lık büyümeyle dengeyi sağlayamayınca iPhone'un akıllı telefon pazarındaki payı 3.çeyrekteki %18.1'den %16.6'a geriledi. 4.Çeyrek içersinde akıllı telefon pazarında Motorola, Android'li ilk telefonu Droid'i piyasa sürerken, Nokia'da satışlarını 4.3 milyon arttırdı.

ABI'nin analistlerinden Michael Morgan, iPhone'un yaşadığı bu düşüşü 2004 yılında satışa sunulan Razr'ın yaşadığı kayba benzetiyor. Çünkü Razr, 2 sene boyunca popülerliğini korumuş ve iyi bir satış grafiği çizmiş, ancak sonradan pazar payında düşüş yaşamıştı.

Ancak iPhone kendi içinde satışlarını arttırıyor, her yeni telefon onunla karşılaştırılıyor. Bir de iPhone'un 4 ay içersinde güncelleme geçireceğini düşündüğümüzde Apple'ın rekor kırdığı çeyrekte bunu yaşamış olması, firma açısından çok büyük bir sorun olarak görülmeyeceğini söyleyebiliriz.


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Batuist 9 yıl
ramaknisnan
03.02.2010 Saat: 15:13
quote:
Orijinalden alıntı: X-Slim
haaa güzel arkadasim burdanda sana söliyim fanatik apple kullanıcısı degilim sadece gördüklerimi söylüyorum
Fiyati pahali bunu bende biliyorum ama aliyorum alirimda cünkü bunun zevki hiç bi yerde yok . ustad yenisini yapana kadar en iyisi bu telefon camiasinda
haaa tabi tr HTC HD2 ler gelse onlarida tatsak uygun fiyata cok iyi olcak
Hocam 15 gündür Türkiyede satışta HTC HD2 . 1 haftadır tadına bakıyorum :)

acaba o telefonla ilgili kişisel bir inceleme yaptın mı?? okumak isterdim yaşadığın tecrübelerini..
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DH Misafiri 9 yıl
Dalga gecmeyi amma cok seviyorsunuz sakacilar sizi
bu arada tam üstüne basmışsın ben dalga geçmeyi çok severim benim yüzümden çok arkadaşım iphone'sini satıp 5800 aldı.Hepsi de duacı
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.WondercrafteR. 9 yıl

DH Misafiri
Dalga gecmeyi amma cok seviyorsunuz sakacilar sizi
bu arada tam üstüne basmışsın ben dalga geçmeyi çok severim benim yüzümden çok arkadaşım iphone'sini satıp 5800 aldı.Hepsi de duacı

iPhone'unu satıp 5800 alanın zekasından şüphe ederim ;)

Bu tür mesajlar ve yorunlar cidden baydı ve bayatladı artık.. Sen şimdi birsürü birşey diyeceksin bu mesajın üzerine ama ben "He he" diyip geçicem :D Hatta şimdiden diyim...

He he :D
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CoolnQuiet 9 yıl
iPhone balonu patladı demek ki. Şaka bir yana, rakipleri kendini sürekli yenilerken Apple yerinde sayıyor. iPhone 3GS'te ön tarafta neden kamera olmadığına halen akıl sır erdirememekteyim mesela. Gerçi tek tip telefon modeliyle yine de olağanüstü başarılı sayılır ama hep böyle gidemezdi. Öyle de olmuş.
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DH Misafiri 9 yıl
HTC HD 2 felan lafımız yok hocam ama 5800 nedir
5800 nokia'dır kardeşim :)))) hani şu yüksek çözünürlükte video çekebilen,bluetooth ile mp3 resim vs gönderebilen,mp3 ü zil sesi hatta mesaj sesi yapabilen,görüntülü konuşma yapabilen ve daha nice özellikli olan bir model üstelik 500 TL tanıdın mı.Tanımadıysan araştır :)))Dalga geçtiğimi düşün ÇÜNKÜ SENİNLE DALGA GEÇİYORUM.Neden mi? çünkü sırf dokunmatiği daha iyi diye teknoloji çakması iphone denilen o alete 1300 lira para vermeye kabullenecek bir zihniyetin var yazdığın mesajdan belli
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Mertcan. 9 yıl
iPhone tabii ki güzel telefon ama HTC ve benzer firmalar da son zamanlarda iyi çıkış yaptığı için biraz değişiyor dengeler.
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X-Slim 9 yıl

Mertcan.

iPhone tabii ki güzel telefon ama HTC ve benzer firmalar da son zamanlarda iyi çıkış yaptığı için biraz değişiyor dengeler.


HTC HD 2 felan lafımız yok hocam ama 5800 nedir
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talh4wk 9 yıl
ipada yönelir herkes..
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Sylargray 9 yıl
iPhone'un hala piyasada kalmasının bir sebebi varsa o da iPhone OS'tir. Apple iPhone OS'i bu kadar sınırlamaya devam ediyorsa yavaş yavaş piyasadan silinmeyi de göze alıyor demektir zaten. Rakipler çok sağlam geliyor.
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Batuist 9 yıl
iyide o halde pastadan o payı kime kaptırdı, diğer markaların pazar payları nedir?? ne kadar eksik nokta atışı bir haber.. bu haber bile reklam olabilir..
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metaldrag 9 yıl
valla onu bunu bilmem sıf isim için çok büyük paralar karşılıgı ürün satıyor iphone benim ezelden beri hoşuma gitmedi iphone katili tartışmasında bence hala nokia 5800 xm aranan suçlu
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X-Slim 9 yıl

metaldrag

valla onu bunu bilmem sıf isim için çok büyük paralar karşılıgı ürün satıyor iphone benim ezelden beri hoşuma gitmedi iphone katili tartışmasında bence hala nokia 5800 xm aranan suçlu


Dalga gecmeyi amma cok seviyorsunuz sakacilar sizi
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X-Slim 9 yıl
apple bişi olmaz
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cenkyyy 9 yıl
iphone un tarihten silindiğni herhalde çocuklarım büydüğ zaman görür
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