iPhone'un pazar payı 4.çeyrekte düştü !

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iPhone'un satışları arttı ancak pazarda yeterince büyüme gösteremeyince sıkça karşılaşmadığımız bir durum ortaya çıktı; iPhone'un pazar payı düştü... Kaynağımızsa ABI şirketinin yaptığı araştırma sonucu.

Apple'ın 2007 senesinde satışa sunduğu iPhone her geçen gün hem satış sayısını hem de pazar payını arttırmayı başardı. Ancak 4.Çeyrekte Apple'ın 8.7 milyon iPhone satmasına rağmen, pazardaki %26'lık büyümeyle dengeyi sağlayamayınca iPhone'un akıllı telefon pazarındaki payı 3.çeyrekteki %18.1'den %16.6'a geriledi. 4.Çeyrek içersinde akıllı telefon pazarında Motorola, Android'li ilk telefonu Droid'i piyasa sürerken, Nokia'da satışlarını 4.3 milyon arttırdı.

ABI'nin analistlerinden Michael Morgan, iPhone'un yaşadığı bu düşüşü 2004 yılında satışa sunulan Razr'ın yaşadığı kayba benzetiyor. Çünkü Razr, 2 sene boyunca popülerliğini korumuş ve iyi bir satış grafiği çizmiş, ancak sonradan pazar payında düşüş yaşamıştı.

Ancak iPhone kendi içinde satışlarını arttırıyor, her yeni telefon onunla karşılaştırılıyor. Bir de iPhone'un 4 ay içersinde güncelleme geçireceğini düşündüğümüzde Apple'ın rekor kırdığı çeyrekte bunu yaşamış olması, firma açısından çok büyük bir sorun olarak görülmeyeceğini söyleyebiliriz.