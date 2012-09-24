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İran kendi internet sistemini hazırlıyor, Google servislerini engelliyor

6 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İran ülke genelinde siber güvenliği arttırabilmek adına kendi internet sistemini hazırladığını duyurdu. Önümüzdeki Mart ayında devreye girecek olan sistem ile birlikte İranlı internet kullanıcıları, sınırları hükümet tarafından belirlenen yeni bir ağ altyapısına dahil olacak. Devlet kanalında açıklama yapan bakan yardımcısı Khoramabadi, Google'a ait arama motoru ve email hizmetlerinin de ülke genelinde yasaklanacağını duyurdu. ISNA olarak bilinen İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na göre, Google hizmetlerinin yasaklanmasındaki gerekçe, Youtube'a yüklenen İslam karşıtı video. Bu video Müslüman dünyasında öfke yaratmış, farklı ülkelerde irili ufaklı olaylara neden olmuştu. Hükümet cephesi henüz bu gerekçeyi doğrulamış olmasa da İran'ın konudan büyük rahatsızlık duyduğu ortada.
İnternete sansür uygulayan ülkeler sıralamasında sicili en kabarıklardan biri olarak gösterilen İran'da çok sayıda vatandaş, Facebook ve Youtube gibi sitelere gelen yasağın arkasında, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın 2009 yılındaki yeniden seçim sürecinde hükümet karşıtı protestolar amacıyla kullanımın yattığını düşünüyor. Gelen filtrelemeye karşı VPN kullanarak bu sitelere erişim sağlayan İranlılar, Şubat ayındaki parlemento seçimleri öncesinde email ve sosyal medya sitelerine erişimde ciddi sıkıntılar yaşamıştı. İran İletişim ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ali Hakim-Javadi, bugünlerde hükümetin tüm ajans ve ofislerinin ulusal bilgi ağına bağlandığını söyledi. İkinci aşamada tüm İranlıların bu ağa bağlanması bekleniyor. Önümüzdeki Mart ayı ile birlikte kullanımına başlanacak yerel internet sistemi ile birlikte küresel internet ağına erişimin komple kesilip kesilmeyeceği ise netlik kazanmadı.
İran'ın siber saldırılara karşı agresif önlemler almak istediği uzun süredir biliniyor. Özellikle 2010 yılında gerçekleştirilen Stuxnet saldırısıyla Uranyum zenginleştirme tesisinde yaşanan sıkıntılara ek olarak İran'ın ham petrol sevkiyatında önemli bir yere sahip olan Hark Adası'nın kontrol sisteminde virüs tespit edildiği de yetkililerce dile getirilmişti. İran İletişim ve Teknoloji Bakanı Reza Taqipou açıklamasında, İran'ın bilgi güvenliğini sağlayabilmesi adına yerel ağ geliştirilmesinin gerekli olduğunu söylemiş, internetin bir iki ülkenin kontrolü altında olmaması gerektiğini, önemli sorunlar da ya da krizlerde ağın güvenilir olduğuna kimsenin inanamayacağını dile getirmişti. Son olarak geçtiğimiz Mayıs ayında İran, Haritalar servisinde "Basra Körfezi" ifadesini çıkartarak İran ve Arap Yarımadası arasında kalan denizyolunu isimsiz bırakan Google'ı dava açmakla tehdit etmişti. Kimi Arap ülkeleri, Basra Körfezi yerine Arap Körfezi ifadesini tercih ederken, bu İran'ın kabul etmediği bir terim. 

http://www.reuters.com/article/2012/09/23/net-us-iran-internet-national-idUSBRE88M0AO20120923 Yorum Yaz
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Derin Millet 6 yıl en beğenilen
Bizdeki askeri yazılımların yanında barajlar gibi altyapı servislerimiz de yabancıların müdahalesine açık.
Birkaç yıl evvel Doğu'daki büyük elektrik üretim santrallerimizden biri bilinmeyen bir sebeple durdu.
Devletimiz bir şekilde aylık bakım ücretini ödemeyi unutunca, Fransız firma uzaktan bağlanıp barajımızın elektrik üretimini kapatmış.

Bu olayın çok sayıda benzeri işgalinden önceki gece Irak'ta oldu. Şimdi Batılılar bir punduna getirip, sözgelimi Suriye bahanesiyle
Hatay'a barış ve demokrasi getirmek üzere ülkemizi işgal etse, anahtarı düşmanlarınızda olan bir altyapıdan ne medet umabilirsiniz?

Google, Facebook, MSN gibi hemen her site küresel emperyalistlerin elinde silahtır.
Buna Nasa, National Geographic, History Channel gibi emperyal propaganda servisleri de dahil.
Sizin Google'deki rüya aramalarınızı bile, bunlar bilinçaltında neler düşünüyorlar, diyerek arşivleyen küresel bir çeteden bahsediyoruz.

Ayrıca İran, şu an Amerika gibi düşmanları tarafından açıkça tehdit altında. Google benzeri her türlü silah da aleyhinde kullanılmaktadır.
Bu yüzden İran'ın batılı tekel sitelerini kapatması, kendi açısından çok doğru bir karar.
Bizdeki askeri yazılımların yanında barajlar gibi altyapı servislerimiz de yabancıların müdahalesine açık.Birkaç yıl evvel Doğu'daki büyük elektrik üreti...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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multiTYRT 6 yıl
Ülkede internet erişiminin az olduğunu belirtmek isterim
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Gladiotürk 6 yıl
Bizimde Pardusumuz vardı ne oldu acaba ...........?!?
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Bunu yaptiklarina göre güveniyorlar kendilerine.
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Amedra 6 yıl
Bu olay ülkemiz açısından biraz tartışılır. Aynı kefeye koymak doğru olmaz aslında.
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DH Misafiri 6 yıl
helal olsun adamlara bizim ülkemizde yahudilere satsınlar anca anca yabancı ülkeler askerimiz bile yabancıların elinde bune biçim devlet ! amerika köpekliği istemiyoruz özğür bir ülke istiyoruzkendi internetimiz olmalı ! ama o bile yabancıların elinde dünyadaki en kötü interneti kullanıyoruz en kötü altyapı bundan haberiniz yokmu ! youtube facebook gibi siteler yasaklansın kendi sitelerimiz kurulsun kendi fabrikalarımız çalışsın kendi insanımız kazansın kendi insanımız yesin? ! türkiyede 800 tl ile geçinmöeye çalışan milyonlarca insan var cahillik işde bunun okuma ile alakası yok beyincahilleri çok türkiyede anca farklı ülkeleri tartışalım.. kendi internetinin ne oldugunu bilmiyorlar senin telefon konuşmalarını bile devlet dinliyor nerede özğürlük ? özğür bir devlet bağımsız hiçbir yabancıların altında kalmadan çalışan kendi işçilerini çalıştıran bir devlettir bizim ülkemizde sürekli ordan burdan alsınlar bugün o begenmediğiniz kore japonyanın maali gelirleri çok çok iyi insanları ferah huzur içinde yaşarken bizim insanımız senede 1 kere tatil yapamazken 7/24 çalışırken seslerinide çıkartmıyorlar adelet nerede söleyinsene türkiyedede aynısı olmalı yabancı ülkelerden hiçbirşey istemiyoruz artık kendi kendimizi geçindirmeliyiz uyu ülkem uyu uyandıgında çok geçmiş olacak bazılarıda iranın pkk destek verdiğini sanıyor ulan salak pkk dediğin götü boklu 3-5 kişi arkasında kim var amerika destek veren kim amerika şuanda müslimanlara işkence yapıyorlar uyanın be artık !
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MxFxOx 6 yıl
Iran orta doğudaki en güçlü devlet tekn yönünden Türkiye'ini çok önunde o kadar baskıya rağmen pes etmediler bence Türkiye İran'ı örnek almalı Amerikan mandasından çıkmalı
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Derin Millet 6 yıl MxFxOx
MxFxOx

Iran orta doğudaki en güçlü devlet tekn yönünden Türkiye'ini çok önunde o kadar baskıya rağmen pes etmediler bence Türkiye İran'ı örnek almalı Amerikan mandasından çıkmalı

Türkiye'nin ABD boyunduruğundan kurtulması için önce NATO'dan çıkması gerekiyor.
Ama bunu yaparsa bu sefer, "karşı tarafa" geçtiği için bir punduna getirilip ülkemizin NATO tarafından işgal edileceğini biliyor.
Tabii ki harp veya manda-himayet dışında da seçenekler mevcut.

Son zamanlarda Türkiye'de birtakım dini hakların teslim edilmesi yönündeki faaliyetler sözde İslamileşme adı altında yabancılar
tarafından destekleniyor. Nitekim, Batı'da Türkiye'nin "Radikal İslam" tarafına yöneldiğine dair geniş bir propaganda var.
Sebebini anlamak basit. Batı halkı sözde "Radikal İslamcı Terörist Türkiye"nin olası işgaline karşı psikolojik olarak hazırlanıyor.

İran iç dinamikleri gereği, kendince doğru olanı yapıyor. Bence bizde de, aynı işi yapabilecek seviyede olmasına rağmen evine
ekmek götüremeyen işsiz babalar dururken, "ihtiyacı olmadığı halde" sırf boşuna eğitimini almış olmaması için veya kocası yüksek
gelirli bir işte çalışır durumda olup evinde canı sıkılmasın diye keyfinden çalışan kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmamalıydı.
İstenirse yapmak zor değil. İşsiz olduğun halde harcadığın kadar gelirin olduğunu tespit edebilen üstün zekalı maliyecilerimiz var sonuçta.

Siyonist propaganda çetesi, algısını ve aklını televizyon ve medyaya havale etmiş bu milletin beynini yıllarca ütüleyip durdu.
Milletin komşu ülkelerle ilgili temiz akılla düşünmeye ihtiyacı var. Önce zihinlerdeki boyunduruk çözülmeli.

(Bazı forumcularda üstünkörü okuyup itiraz etme eğilimi hakim. Cevap yazmak için heyecanlanan bazı arkadaşların
önce iyi okuyup anlamalarını rica ederim. Site geneli için söylüyorum. Bu sayfadaki mesaj sahiplerini tenzih ederim.)
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veteriner69 6 yıl
İnanamıyorum insanlar iran da neler olduğunu anlamıyor, demir yumruk sistemi, devlet kontrolü ve özgürlüksüz bir ülke! Kadınların mühendislik dahil 17 branşta üniversite okumasını yasaklamış bir ülke! Çok beğenen iran a gitsin, veya gitmesin nasıl olsa iran oluyoruz. Ben terkedeceğim bu ülkeyi böyle giderse.
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< 6 yıl
alla alla şakirt, yobaz, gericidiye fişleyenler nerde kaldı
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Derin Millet 6 yıl veteriner69
veteriner69

İnanamıyorum insanlar iran da neler olduğunu anlamıyor, demir yumruk sistemi, devlet kontrolü ve özgürlüksüz bir ülke! Kadınların mühendislik dahil 17 branşta üniversite okumasını yasaklamış bir ülke! Çok beğenen iran a gitsin, veya gitmesin nasıl olsa iran oluyoruz. Ben terkedeceğim bu ülkeyi böyle giderse.

İran küresel siyaset gereği bize farklı öğretildi. Tutup o ülkeyi savunacak değiliz tabi ama en azından doğru bilmek gerekiyor.

İran'da çalışan nüfusun %40'ı kadın.
Üniversite mezunları milletvekili olamıyor, yüksek lisans şart.
Devlet kurumları veya özel şirketlerin pekçoğu doçent veya profesör ünvanlı kişiler tarafından yönetiliyor.

İran'ın şiilikle yönetilmesi devlet siyaseti ve toplumu ile ilgili bir konu.
Toplumu müslüman olmakla birlikte, derin siyaseti biraz daha farklı kulvarda.

Hepsinden daha önemlisi bağımsız bir devlet.
2 Yanıt Yanıtla +1
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12 Angry Men 6 yıl
İranın yaptıkları takdit edilicek cinsten ama irana güvenmiyorum çünki şia yani onlara müslüman diyemeyiz hak mezhep değil
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DemirAtlı 6 yıl
geçenlerde bir yerde okumuştum tam bağımsız olacaksak şeriat gelsin erkek olarak ben bile çarşafa girmeye razıyım diyordu birisi :))))))))))
Helal olsun İran'a.
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OPTİMİST 6 yıl
Kapali rejimlerde gorulebilecek bir proje, bunun neresi guzel. Baskici ve tepeden inme bir sekilde sadece devletin onay verdigi bilgiye erisebildikten sonra onun adi internet olmaz localnet olur ancak
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Narthyard 6 yıl
İran'a birçok yönden katılmıyorum ama bu yaptıkları bence hoş olmuş. Nedeni ise, Google'da gizlilik mizlilik kalmadı artık.
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Volkanbaba 6 yıl
Asiriya kacmadikca her ulke kendi altyapisini olusturmali. Iraninki cok asiri bence kisisel kullanicilari bir tarafta tutarak devlet kendi siber altyapisini olusturmali ve mutlaka mail , arama motoru gibi servislerin kaliteli yerli alternatifleri olmali.
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Virtual Reality 6 yıl
Google youtube servisinden Müslümanlara ve Peygambere hakaret içeren filmini kaldırmadıkça Türkiye de dahil olmak üzere tüm Müslüman ülkelerin gözünden düşecek, yanlış hatırlamıyorsam Cumhurbaşkanımız ABD gezisinde google ı ziyarette bulunmuştu ama google tınlamadı demek ki ve onurumuza dokunan bu filmi youtube servisinden kaldırmamakta inatçı
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Puzzles 6 yıl
Güzel bir hareket fakat diğerlerini kısıtlayarak yapmak zorbalık. İsteyen istediğini tercih eder.
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Kubilay_Turk 6 yıl Virtual Reality
ilker_xxx
Google youtube servisinden Müslümanlara ve Peygambere hakaret içeren filmini kaldırmadıkça Türkiye de dahil olmak üzere tüm Müslüman ülkelerin gözünden düşecek, yanlış hatırlamıyorsam Cumhurbaşkanımız ABD gezisinde google ı ziyarette bulunmuştu ama google tınlamadı demek ki ve onurumuza dokunan bu filmi youtube servisinden kaldırmamakta inatçı

Babasının mekanı değil google face yada youtube bazı diktatörlerin hristiyanlar aleyhinede tonla şey var internette bazılarının keyfine göre mi şekillendirecekler politikalarını hem başbakan çok düşmüş oraya giderek adamların mevzuatlari ortada duruşları ortada burada gazı ala ala orada da kendini birşey sanmış sanırım başbakan.
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