Delhi'den radikal karar: Eski araçlara yakıt verilmeyecek

Aslına bakılırsa bu yaş grubundaki araçların 2015 yılından beri trafiğe çıkması yasaktı ancak alınan önlemler etkili bir şekilde uygulanamıyordu. Bu nedenle şehir yönetimi, yasayı desteklemek için söz konusu araçların yakıt alması da yasakladı. Böylelikle şehirdeki hava kirliliğinin azaltılması hedefleniyor.
Eski araçlar nasıl tespit edilecek?
Akaryakıt istasyonlarına kurulacak yapay zeka destekli kameralarla araç plakaları taranarak yaş tespiti yapılacak. Kuralları ihlal eden araç sahiplerine ceza kesilecek. Öte yandan, hükümetin bu yasaktan etkilenecek araç sahiplerine herhangi bir tazminat sunmayacağı belirtiliyor. Bu durum eski araç sahiplerinin mağdur olmasına yol açabilir.
Yıl sonuna kadar Delhi'deki sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) kullanan otobüslerin %90'ının elektrikli modellerle değiştirilmesi de planlanıyor. Şu anda şehirde yaklaşık 7.600 otobüs mevcut ve bunların yaklaşık 2.000'i elektrikli. Bu sayıyı artırmak ve halkı toplu taşıma kullanmaya teşvik etmek amacıyla 2025 yılı içerisinde 8.000 elektrikli otobüs daha satın alınacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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