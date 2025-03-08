2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Hindistan'ın başkenti Delhi, bildiğiniz üzere dünyanın en kötü havasına sahip şehirlerinden biri. Yerel yönetim hava kalitesini iyileştirmek amacıyla ciddi bir karar aldı. Buna göre 1 Nisan itibariyle 15 yıldan eski benzinli araçlara ve 10 yıldan eski dizel araçlara yakıt verilmeyecek.

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Aslına bakılırsa bu yaş grubundaki araçların 2015 yılından beri trafiğe çıkması yasaktı ancak alınan önlemler etkili bir şekilde uygulanamıyordu. Bu nedenle şehir yönetimi, yasayı desteklemek için söz konusu araçların yakıt alması da yasakladı. Böylelikle şehirdeki hava kirliliğinin azaltılması hedefleniyor.

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Eski araçlar nasıl tespit edilecek?

Akaryakıt istasyonlarına kurulacak yapay zeka destekli kameralarla araç plakaları taranarak yaş tespiti yapılacak. Kuralları ihlal eden araç sahiplerine ceza kesilecek. Öte yandan, hükümetin bu yasaktan etkilenecek araç sahiplerine herhangi bir tazminat sunmayacağı belirtiliyor. Bu durum eski araç sahiplerinin mağdur olmasına yol açabilir.

Yıl sonuna kadar Delhi'deki sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) kullanan otobüslerin %90'ının elektrikli modellerle değiştirilmesi de planlanıyor. Şu anda şehirde yaklaşık 7.600 otobüs mevcut ve bunların yaklaşık 2.000'i elektrikli. Bu sayıyı artırmak ve halkı toplu taşıma kullanmaya teşvik etmek amacıyla 2025 yılı içerisinde 8.000 elektrikli otobüs daha satın alınacak.

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Delhi'den radikal karar: Eski araçlara yakıt verilmeyecek