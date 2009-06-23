İran uzay araştırmaları için AMD Opteron işlemcili HPC sistem hazırladı

Tam Boyutta Gör

İran Uzay Araştırmaları Endüstitüsü yaptığı açıklama ile çift çekirdekli AMD Opteron işlemcilerden güç alan yeni bir HPC yani yüksek performanslı bilgi işlem sistemi hazırladığını duyurdu. Yayımlanan bültene göre araştırma enstitüsünün yeni sistemi 48 işlemcili (96 işlemci çekirdeği) yapısıyla 192 GigaFLOP'luk işlem gücü sunuyor ve işletim sistemi olarak SUSE Linux kullanıyor. Her ne kadar Amerika'nın uyguladığı ambargo nedeniyle yüksek teknoloji cihazlarının ülkeye gyasak olsa da enstitütü hazırladığı HPC sistemi kullanmayı planlıyor.

Uygulanan ambargo çerçevesinde İran'ın AMD işlemcileri nasıl elde ettiği tartışılırken firmadan gelen bilgiye göre AMD, İran da dahil olmak üzere ambargo uygulanan ülkelerin hiç birine doğrudan veya dolaylı olarak işlemci satışına izin vermediğini açıkladı.