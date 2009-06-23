İran uzay araştırmaları için AMD Opteron işlemcili HPC sistem hazırladı

İran Uzay Araştırmaları Endüstitüsü yaptığı açıklama ile çift çekirdekli AMD Opteron işlemcilerden güç alan yeni bir HPC yani yüksek performanslı bilgi işlem sistemi hazırladığını duyurdu. Yayımlanan bültene göre araştırma enstitüsünün yeni sistemi 48 işlemcili (96 işlemci çekirdeği) yapısıyla 192 GigaFLOP'luk işlem gücü sunuyor ve işletim sistemi olarak SUSE Linux kullanıyor. Her ne kadar Amerika'nın uyguladığı ambargo nedeniyle yüksek teknoloji cihazlarının ülkeye gyasak olsa da enstitütü hazırladığı HPC sistemi kullanmayı planlıyor.
Uygulanan ambargo çerçevesinde İran'ın AMD işlemcileri nasıl elde ettiği tartışılırken firmadan gelen bilgiye göre AMD, İran da dahil olmak üzere ambargo uygulanan ülkelerin hiç birine doğrudan veya dolaylı olarak işlemci satışına izin vermediğini açıkladı.
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Sen asgari maaş alıyor olabilirsin ama demek ki ülkede bir kesim 14000 dolardan fazla para kazanıyor. Ortalamaya vurunca istatistiksel olarak o değer çıkıyor
Ayrıca iran sosyalist bir devlet mi de gelir dağılımını Türkiye'den daha iyi sağlamış?
Benim aklımla bir sorunum yok, yalnız çok konuşan cahil insanlara dayanamıyorum. Özellikle dini referanslı konuştuklarında müdahele etme ihtiyacı duyuyorum çünkü söyledikleri şeylerin neredeyse hepsi yanlış oluyor. Tıpkı senin şu an yaptığın gibi
Kişi başına düşen millî gelir
14.535 ABD Doları (2007)[17]
dolar diyor benim gibi asgeri ücretle bu ülkede bir dünya insan çalışıyor yıllık bırak 14000 USD yi 4000 dolar bile alamıyoruz sen o tablodakine o gerçektir mi diyorsun sen o gereçeğe inanmaya devam et...
Tartışma adabı ve mantık hakkında bir fikrin olsun. Bilmediğin konular hakkında da abuk subuk konuşma. Ad hominem nedir. bunu kavra önce. Belki o zaman tartışacak savunacak bir şeyler bulursun insanlarla konuşurken
en.wikipedia.org/...
Ayrıca iran ekonomik güç olarak Türkiye'nin gerisindedir. Bilimde de gerisindedir. Bunların aksini söyleyen adamlar varsa ciddi kaynaklarla gelsinler
arkadaşım sen neyin tartışmasını yapıyorsun galiba çıkarın çok bu gibi olaylardan pek de umrunda değil gibi insanların yaşantılarından bu ülkeyi dünyanın en iyi devleti yaptınız kusura bakmayın ben bu ülkede yaşıyorum vatanımı seviyorum ama ülkemi senin gibi insanların yüzünden sevmiyorum işte senin gibi düşünen bir çok kii var onlar bizim kardeşimiz değilmiş sen git o zaman amerikaya yahudilerle iş birliği yap...
en.wikipedia.org/...
bilim konusunda.. Türkiye batı ülkelerinden açık ara geride, ama arap ülkelerinden ve irandan da önde
pdf olarak kısmı şurada bulunabilir
turkoloji.cu.edu.tr/...
konuştuğu konu hakkında bilgisi olmayan cahil cühelanın fikirsel olarak arkasında olmaktansa yahudi işbirlikçisi olurum daha iyi.