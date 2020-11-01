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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Iris Xe Max’ın 3DMark’ta test edildi

    Intel’in geçtiğimiz gün detaylandırdığı kartının test sonuçları gelmeye başladı. Model kaslı yapıya sahip olmasa da içerik üreticilerini memnun edebilir.
    1 hf.
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Iris Xe Max’ın 3DMark’ta test edildi
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    Mavi ekibin henüz yeni tanıttığı Xe mimarili harici ekran kartını taşıyan dizüstüler satışa sunulmaya başlandı. Haliyle ilk örnekler inceleme ekiplerinin eline ulaşmaya başladı.

    Iris Xe Max testte

    Tiger Lake işlemcisi ve Iris Xe Max harici ekran kartını barındıran Acer Swift S3x incelemesine göre kartın sürücüleri henüz tam olarak çalışmadığı için 3DMark Time Spy’da çökmeler yaşanmış. Buna karşın Time Spy’da 1826 puan alan model Fire Strike testinde 6611 puan elde edebilmiş.

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    Bu haliyle Intel’in çözümü Nvidia tarafında yaklaşık olarak GTX 1050 Mobile, GTX 970M ve MX 450 seviyesinde bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel Iris Xe mobil harici ekran kartlarını duyurdu"

    Son olarak aynı mimariye sahip olmasına karşın Intel’in Tiger Lake iGPU’sunu ve harici kartını Nvidia ve AMD’de olduğu gibi çoklu GPU modunda çalıştırmak yerine harici kartı ikincil bir ekran kartı olarak çalıştırması dikkat çekiyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-iris-xe-max-tested-in-3dmark-time-spy-and-fire-strike Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    1 saat önce
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Eminim yine sektöre ilham veren bir hareket olacaktır. Öncü marka olmak bunu gerektirir.
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    devaakarayel 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    rekabeti şahlandırıcak bir giriş yaptı piyasaya intel, test sonuçları ve kullanıcı yorumlarırda destekliyo bunu :)
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    caglar.35 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu rekabette kazanan tabi ki biz müşteriler olacaktır. Intel daha önce de denemişti ama Ekran Kartı bölümünün başına ciddi bir transfer yaparak bu tarafta ne kadar ciddi ve istekli olduğunu gördük. Şimdi bunun meyvelerini almaya başladı gibi görünüyor. Iris XE Max daha da güçlenecek ve 11. Nesiller ile hem işlemci performansı ile hem de Grafik kartı Performansı ile ciddi öne çıkacak.
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    fleimkepa 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    daha önce baska bir platformda iris xe graifk kartlarının epes2021 oyunu için optimizasyon sağladığını görmüştüm zaten iris plus ve uhd grafik kartları ilede ne kadar geliştiklerini görmüştük, bayağı başarılı olacak gibi duruyor
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    za1111 (arda türkmen) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Rekabet herzaman iyidir, kullanıcı yararına şeyler çıkar. Intel geçmişte de denediği gibi yine ekran kartı üretiyor. Bu sefer farklı mühendisleride bünyesine katarak bence çok daha iyi bir iş çıkardı. Başlangıç olarak iyi gözüküyor daha sonrasında eminim günümüz formattaki grafik kartlarından çok daha iyisi olacaktır. Intel yaparsa iyi yapar :)
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    mamad 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    3 yılın sonunda Nvidia'nın eski nesil, hatta çok eski nesil giriş seviyesini yakalayamayan bir gpu. Büyük başarı.

    Edit: Kafalar karışmasın; Nvidia'nın eski nesli Pascal mimarisidir. Bahsi geçen mx350 kartı, Pascal mimarili alt seviye gpu olan gp107'nin kırpılmışını kullanır. 1050'nin azcık yavaşıdır. 1050 de 2016 Ekim'de çıkmıştır. Intel de 2017 Kasım'da ekran kartı işine gireceğini duyurmuştu.
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    interwap (Volkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    AMD'nin dahili mobile grafikte daha iddialı modeller sunması gerekiyor.
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    fthddn (fatih didin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gerçi seninde suçun yok alıntıladığın yabancı site öyle yazmış. Mx330 ile 1080 beraber çalışıyor muymuş? Veya vega apusuyla 5500 beraber çalışıyor muymuş?

    Hep biri çalışır biri güç tasarrufu için diğeri performans laptoplarda iki ekran kartı olmasının sebebide bu zaten pil dayanıklı olsun diye
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    fthddn (fatih didin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    "Son olarak aynı mimariye sahip olmasına karşın Intel’in Tiger Lake iGPU’sunu ve harici kartını Nvidia ve AMD’de olduğu gibi çoklu GPU modunda çalıştırmak yerine harici kartı ikincil bir ekran kartı olarak çalıştırması dikkat çekiyor."

    Laptopta crossfire veya sli mı yapıyon birader dahili ve hariciler beraber çalışmazlar. Amd bi ara niyetlendi o işe baktı hep sorun bıraktı o işi. Araştır reis öyle düm dük yazma.
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    ahmettsezis (Ahmet Tahir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Başlangıç için çok da kötü sayılmaz, zamanla oturur. Rekabet bize yarar, o yüzden tam destek
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    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    Galeri, intel iris xe max ve
    4 etiket daha intel xe gpu intel ekran kartı intel harici ekran kartı Donanım
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