Iris Xe Max’ın 3DMark’ta test edildi

Mavi ekibin henüz yeni tanıttığı Xe mimarili harici ekran kartını taşıyan dizüstüler satışa sunulmaya başlandı. Haliyle ilk örnekler inceleme ekiplerinin eline ulaşmaya başladı.
Iris Xe Max testte
Tiger Lake işlemcisi ve Iris Xe Max harici ekran kartını barındıran Acer Swift S3x incelemesine göre kartın sürücüleri henüz tam olarak çalışmadığı için 3DMark Time Spy’da çökmeler yaşanmış. Buna karşın Time Spy’da 1826 puan alan model Fire Strike testinde 6611 puan elde edebilmiş.İlginizi Çekebilir Raja Koduri GPU’larını paylaştı: Avuç içi büyüklüğünde dev GPU
Bu haliyle Intel’in çözümü Nvidia tarafında yaklaşık olarak GTX 1050 Mobile, GTX 970M ve MX 450 seviyesinde bulunuyor.
Ayrıca Bkz. "Intel Iris Xe mobil harici ekran kartlarını duyurdu"
Son olarak aynı mimariye sahip olmasına karşın Intel’in Tiger Lake iGPU’sunu ve harici kartını Nvidia ve AMD’de olduğu gibi çoklu GPU modunda çalıştırmak yerine harici kartı ikincil bir ekran kartı olarak çalıştırması dikkat çekiyor.
https://videocardz.com/newz/intel-iris-xe-max-tested-in-3dmark-time-spy-and-fire-strike Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Edit: Kafalar karışmasın; Nvidia'nın eski nesli Pascal mimarisidir. Bahsi geçen mx350 kartı, Pascal mimarili alt seviye gpu olan gp107'nin kırpılmışını kullanır. 1050'nin azcık yavaşıdır. 1050 de 2016 Ekim'de çıkmıştır. Intel de 2017 Kasım'da ekran kartı işine gireceğini duyurmuştu.
Hep biri çalışır biri güç tasarrufu için diğeri performans laptoplarda iki ekran kartı olmasının sebebide bu zaten pil dayanıklı olsun diye
Laptopta crossfire veya sli mı yapıyon birader dahili ve hariciler beraber çalışmazlar. Amd bi ara niyetlendi o işe baktı hep sorun bıraktı o işi. Araştır reis öyle düm dük yazma.