Iris Xe Max’ın 3DMark’ta test edildi

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Mavi ekibin henüz yeni tanıttığı Xe mimarili harici ekran kartını taşıyan dizüstüler satışa sunulmaya başlandı. Haliyle ilk örnekler inceleme ekiplerinin eline ulaşmaya başladı.

Iris Xe Max testte

Tiger Lake işlemcisi ve Iris Xe Max harici ekran kartını barındıran Acer Swift S3x incelemesine göre kartın sürücüleri henüz tam olarak çalışmadığı için 3DMark Time Spy’da çökmeler yaşanmış. Buna karşın Time Spy’da 1826 puan alan model Fire Strike testinde 6611 puan elde edebilmiş.

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Bu haliyle Intel’in çözümü Nvidia tarafında yaklaşık olarak GTX 1050 Mobile, GTX 970M ve MX 450 seviyesinde bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "Intel Iris Xe mobil harici ekran kartlarını duyurdu"

Son olarak aynı mimariye sahip olmasına karşın Intel’in Tiger Lake iGPU’sunu ve harici kartını Nvidia ve AMD’de olduğu gibi çoklu GPU modunda çalıştırmak yerine harici kartı ikincil bir ekran kartı olarak çalıştırması dikkat çekiyor.

https://videocardz.com/newz/intel-iris-xe-max-tested-in-3dmark-time-spy-and-fire-strike

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