Intel Iris Xe mobil harici ekran kartlarını duyurdu

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Yarı iletken üreticisinin son dönemde mesai harcadığı Xe mimarisinin entegre seçenekleri geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Firma beklenen harici kartların mobil seçeneklerini detaylandırdı.

Xe mimarili mobil kartlar

2 seçenek duyuran firmanın daha kaslı yapıya sahip Iris Xe Max GPU’su 96 EU içerisinde 768 işlem birimi taşıyor. 1.65 GHz’de görev yapan GPU’ya eşlik edecek VRAM ünitesi LPDDR4X belleklerden oluşurken 4 GB kapasiteye sahip ve 68 GB/s’lik bant genişliği sunuyor.

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10 nm SuperFin nodundan çıkacak yongaların işlemciyle iletişimi ise PCIe 4.0 arayüzü üzerinden sağlanacak. 7680x4320@60 seviyesinde çıkış verebilen modelin AAA yapımlarda 1080p30 seviyesini yakalayabilmesi beklenirken Nvidia’nın MX450 çözümüyle eşleşmesi bekleniyor.

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Ayrıca Intel, kartının medya çözme yeteneğinin Xe mimarili iGPU ile Deep Link aracılığıyla eşleştirildiğinde RTX 2080 seviyesine eriştiğini belirtmiş. AV1 kodeğini hızlandırabilen yonga ayrıca Variable Rate Shading, Adaptive Sync desteği sunarken beta aşamasında Async Compute desteğiyle geliyor.

Kartla gelecek ilgi çekecek bir özellik de Deep Link olarak görülüyor. Teknoloji Tiger Lake işlemcisi ve Xe Max GPU’su ikilisinin derin öğrenme performansını arttırırken render ve medya içeriği kodlama senaryolarında hız kazandırıyor.

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Ayrıca Bkz. "Intel Rocket Lake’i doğruladı: İki haneli IPC artışı geliyor"

Son olarak Intel’in harici kartını taşıyacak ilk dizüstüler Acer Swift 3x, ASUS VivoBook Flip TP470 ve Dell Inspiron 15 7000 2in1 olarak listelenirken modellerin raflardaki yerini almaya başladığın belirtelim.

https://videocardz.com/press-release/intel-introduces-iris-xe-max-discrete-mobile-graphics

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