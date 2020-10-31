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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Iris Xe mobil harici ekran kartlarını duyurdu

    Mavi ekip uzun süredir sürdürdüğü çalışmalarının ilk meyvelerini tanıtmaya başladı. Firma Mobil harici ekran kartlarını detaylandırdı. Kartlar gelişmiş teknolojilerle geliyor.
    32 dk.
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Iris Xe mobil harici ekran kartlarını duyurdu
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    Yarı iletken üreticisinin son dönemde mesai harcadığı Xe mimarisinin entegre seçenekleri geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Firma beklenen harici kartların mobil seçeneklerini detaylandırdı.

    Xe mimarili mobil kartlar

    2 seçenek duyuran firmanın daha kaslı yapıya sahip Iris Xe Max GPU’su 96 EU içerisinde 768 işlem birimi taşıyor. 1.65 GHz’de görev yapan GPU’ya eşlik edecek VRAM ünitesi LPDDR4X belleklerden oluşurken 4 GB kapasiteye sahip ve 68 GB/s’lik bant genişliği sunuyor.

    Intel Iris Xe mobil harici ekran kartlarını duyurdu
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    10 nm SuperFin nodundan çıkacak yongaların işlemciyle iletişimi ise PCIe 4.0 arayüzü üzerinden sağlanacak. 7680x4320@60 seviyesinde çıkış verebilen modelin AAA yapımlarda 1080p30 seviyesini yakalayabilmesi beklenirken Nvidia’nın MX450 çözümüyle eşleşmesi bekleniyor.

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    Intel Iris Xe mobil harici ekran kartlarını duyurdu
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    Ayrıca Intel, kartının medya çözme yeteneğinin Xe mimarili iGPU ile Deep Link aracılığıyla eşleştirildiğinde RTX 2080 seviyesine eriştiğini belirtmiş. AV1 kodeğini hızlandırabilen yonga ayrıca Variable Rate Shading, Adaptive Sync desteği sunarken beta aşamasında Async Compute desteğiyle geliyor.

    Kartla gelecek ilgi çekecek bir özellik de Deep Link olarak görülüyor. Teknoloji Tiger Lake işlemcisi ve Xe Max GPU’su ikilisinin derin öğrenme performansını arttırırken render ve medya içeriği kodlama senaryolarında hız kazandırıyor.

    Intel Iris Xe mobil harici ekran kartlarını duyurdu
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    Ayrıca Bkz. "Intel Rocket Lake’i doğruladı: İki haneli IPC artışı geliyor"

    Son olarak Intel’in harici kartını taşıyacak ilk dizüstüler Acer Swift 3x, ASUS VivoBook Flip TP470 ve Dell Inspiron 15 7000 2in1 olarak listelenirken modellerin raflardaki yerini almaya başladığın belirtelim.



    https://videocardz.com/press-release/intel-introduces-iris-xe-max-discrete-mobile-graphics Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    ZillaKami

    İlginç.

    2 saat önce
    Sky_Vision

    bu saçma sapan videoyu kapatmayı bilen varsa lütfen yazsın. sabah akşam aynı saçmalığı görmekten yüreğim daralıyor.

    2 saat önce
    ehiamico

    harika gözüküor

    3 saat önce
    aycibin

    martı ya da at eti gibi olmaz

    6 saat önce
    okangs44

    bu gelecek arkadaşlar. Hayvancılık sürdürülebilir değil hem insan sağlığına hem çevreye en çok zarar veren sektör.

    14 saat önce
    agent1453

    Bune şaçmalık

    19 saat önce
    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    1 gün önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    1 gün önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    2 gün önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    2 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
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    1080p demişler ancak grafik ayarlarını belirtmemişler?
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