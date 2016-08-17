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İş istasyonları artık buluta taşınıyor

İngiliz ebb3 adındaki bir girişim, yüksek performanslı sanal bilgisayar – HPVC teknolojisiyle, grafik ağırlıklı iş istasyonlarını bulut altyapısına taşımayı amaçlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bulut altyapılarında son yıllarda yaşanan gelişmeler, artık uzak sunucularda kolay bir şekilde sanal makine çalıştırmamızı ve mevcut bilgisayarımızdan çok daha güçlü sistemlerle haşır neşir olmamızı sağlıyor. Peki, uzak sunucularda iş istasyonu kullanmak ister misiniz?

İngiliz ebb3 adındaki bir girişim, yüksek performanslı sanal bilgisayar – HPVC teknolojisiyle, grafik ağırlıklı iş istasyonlarını bulut altyapısına taşımayı amaçlıyor. Herhangi bir gecikme veya yırtılma yaşamadan, uzak iş istasyonunuzu 4K ekranınıza yansıtabiliyorsunuz.

Normalde, iş istasyonu gerektiren CAD veya CGI gibi işlemler, uzak sunucularda yoğunluğa sebep oluyor ve gecikmeler yaşanıyor. Ebb3, özel optimizasyonlar kullanarak, sanal iş istasyonlarının daha verimli ve akıcı çalışmasını sağlamış. Firma, bakım maliyetleri konusunda yüzde 40 civarında bir azalma yaşadıklarını ifade ediyor.

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Teknolojinin diğer bir avantajı, bir sanal iş istasyonuna herhangi bir konumdan 50 kullanıcının aynı anda ulaşabilmesi. Normalde bir sanal makine için bir kullanıcı şeklindeki bu konseptin genişletilmesi, maliyet tarafında da müşterilere avantaj sağlayacak.

HPVC teknolojisini kullanan müşteriler arasında, NEC, Cisco, Nvidia, NetApp, APC, Microsoft ve Citrix gibi devler yer alıyor. Firmanın amacı, bu konuda bir devrim yapabilmek ve sektörde daha fazla müşteriye ulaşabilmek. 

 

http://www.techradar.com/news/software/british-company-wants-to-kill-off-your-graphics-workstation-1326646 Yorum Yaz
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alemburda34 3 yıl
Özellikle 4k,360 derece videolar ve VR görüntülemenin konuşulduğu günümüzde artık gerekli oldu.
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maximus8282 3 yıl
Güzel olmuş uzun zaman önce vardı ama yaygın değildi, işlem gücü isteği artınca maliyetin altından kalkmak daha zor olmaya başladı, artık bu servisler yayılır. Playstation Now gibi ileride oyunlarda böyle olacak, ancak şuan için vatandaşa pahalı gelir bu sistemler.
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