İşlemci satışları tahminlerden hızlı artacak, ortalama satış fiyatları düşecek

Küresel ekonomik krize bağlı olarak geçtiğimiz yılın ilk yarısında sıkıntılı bir dönem geçiren ancak ikinci yarısında toparlanarak yeniden güçlü bir pozisyon elde eden işlemci pazarı, tahminlerden hızlı büyüyecek. Bu öngörüyü yapan Barclays Capital analistlerine göre ekonomideki iyileşmelere paralel olarak hem son kullanıcı hem de sunucu segmentindeki işlemci satışları beklentilerin üzerinde artış gösterecek.

Geçtiğimiz yıl, özellikle ikinci yarıdaki yüksek satış başarısına bağlı olarak 339 milyon adetlik hacme ulaşarak %6.2 büyüme başarısı gösteren işlemci pazarında, satışların bu sene daha hızlı artacağı belirtilirken, ortalama satış fiyatlarının (ASP) ise düşeceği tahmin ediliyor. Analistlere göre sunucu işlemcilerindeki gelişmelere bağlı olarak 2009'da 5 dolar artarak 89$ seviyesine çıkan ASP, bu yıl 85$ önümüzdeki yıl ise 80$ seviyesine gerileyecek.