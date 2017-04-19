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İsrail ordusuna hava desteği sağlayan Urban Aeronautics, uçan araba işine girdi

İsrail ordusuyla uzun yıllardır ortak çalışmalar yürüten ve ordu için insansız hava araçları geliştiren Urban Aeronautics'in yan kuruluşu Metro Skyway uçan araba konseptini tanıttı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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İsrail ordusuna hava desteği sağlayan Urban Aeronautics, uçan araba işine girdi
 
Günümüzde pek çok şirket bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz uçan arabaları ticari kullanıma sunan ilk isim olmak için yarışırken bu yarışa yeni bir isim daha eklendi. Tel Aviv merkezli Metro Skyway isimli şirket de dikey iniş ve kalkış desteğine sahip olan uçan araba projesini tanıttı. Şirketin daha çok gökdelenler arası yolcu taşıma amaçlı üreteceği uçan arabaların 2022 yılında kullanıma sunulması hedefleniyor.


Tabi Metro Skyway uçan araba geliştiren Uber, Lyft, Airbus gibi rakiplerine kıyasla pek adı duyulmamış bir şirket ancak çok ciddi bir desteğe ve tecrübeye sahip zira Metro Skyway'in çatı şirketi Urban Aeronautics uzun yıllardır İsrail Savunma Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütüyor ve hava aracı desteği sağlıyor.  


Şirketin Önceki Araçlarına Benzeyecek  

Üretilecek uçan araba da Urban Aeornautics'in İsrail ordusu için geliştirdiği ve ilk kez 2004 yılında havalanan AirMule isimli insansız hava aracına oldukça benzer olacak. Şirket geçtiğimiz yıl da AirMule'den esintiler sunan Cormorant isimli bir diğer insansız hava aracını İsrail ordusuna teslim etmişti. Şimdi ise Urban Aeronautics geliştirme sürecini uzaktan takip edecek ve gerekli durumlarda Metro Skyway'e destek sağlayacak.


CityHawk adıyla anılan uçan arabada ilk etapta jet yakıtı kullanılması ilerleyen yıllarda ise teknolojinin de buna imkan tanıması halinde sıvı hidrojenin kullanılması planlanıyor. Saatte 185 kilometre hıza ulaşacak olan ve yaklaşık 500kg ağırlık taşıma kapasitesine sahip olması beklenen CityHawk, otonom sürüşler özelliğiyle de desteklenecek.


Otoritelerin İzin Vermesi Bekleniyor 

Günümüzde özellikle ABD ve Avrupa'da drone'ların ticari kullanımına dahi belirli kısıtlamalar getirilirken CityHawk'ın otoritelerden uçuş izni alıp alamayacağı merak konusu ancak Metro Skyway'in açıklamasına göre dikey iniş ve kalkış desteğine sahip olacak olan uçan araba, havacılık güvenlik standartlarıyla tam uyumlu olacak.


Şimdiye kadar birkaç uçana araba çalışması ve örnek görüntüleri görmüş olsak da hava kısıtlamaları, güvenlik endişesi, gürültü ve güç kaynağı problemleri nedeniyle henüz tam anlamıyla çalışan bir prototip görmüş değiliz. Özellikle 2018'in sonlarına doğru geniş kapsamlı test sürüşlerine başlanacağı duyuran Airbus ile birlikte birkaç yıl içinde bu alanda çalışma yapan şirket sayısında ve uçan araba modellerinde artış olması bekleniyor. 
Urban Aeronautics'in otonom uçuşunu aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz: 
 

http://www.theverge.com/2017/4/18/15341256/urban-aeronautics-metro-skyway-flying-car-vtol-cormorant Yorum Yaz
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mehmedaltair 2 yıl midnefen
midnefen
Eyyyy editör sen kimsin ya; kimsin..

İsrail yavudi habarı yapıyosun

Biz ki gemileri karalardan yürütmüş bir milletiz...

Eğer ki bi tomofil uçurulacaksa; ilk bizde uçar


Uçi uçi diye de habar yapılmaz


Annene selam söyle liseli. Son 2-3 gündür epey kulakları çınlamıştır sayende.
midnefenEyyyy editör sen kimsin ya; kimsin..İsrail yavudi habarı yapıyosunBiz ki gemileri karalardan yü...
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ozmenakif 2 yıl midnefen
midnefen
Eyyyy editör sen kimsin ya; kimsin..

İsrail yavudi habarı yapıyosun

Biz ki gemileri karalardan yürütmüş bir milletiz...

Eğer ki bi tomofil uçurulacaksa; ilk bizde uçar


Uçi uçi diye de habar yapılmaz


Geldi yine ...
Her habere aynı tip yorumlar yazmaktan bıkmadın mı? Yoksa beyin banlanması geçirdiğin için banlanan hesaplarının yerine sürekli yeni hesaplar açmaya devam mı edeceksin?
midnefenEyyyy editör sen kimsin ya; kimsin..İsrail yavudi habarı yapıyosunBiz ki gemileri karalardan yü...
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BlindGuardianNN 2 yıl
acıklı
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eAkman 2 yıl
Yav neden alakasız şeylere uçan araba diyorsunuz ki? Bu araba mı? Her şeye drone denmesi gibi...
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javaprof 2 yıl
bu günleri de mi görecektik?
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stalker(1979) 2 yıl
Pervanelerin üst taraftan korumalı olması iyi olmuş. Helikopter ve drone lara göre daha güvenli olmuş. Ölüm riski nispeten daha az. Dar alanlara gökdelenlere vs çok rahat girebilir. En önemli sorunlar güç kaynağı, güvenlik ve maliyet gibi görünüyor.
2020'ler değil de 2030'larda belki de en çok kullanılan hava ulaşım aracı olabilir.
Not: İsrailliler yapmış olsa bile sonuçta teknolojik bir alet.
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Kerim5100 2 yıl
Yerli otomobilimizi kıskanıyorlar o yüzden tam da referandumdan sonra duyurdular :D
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