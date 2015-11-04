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İsrail'den "Kamikaze" drone

Drone'lar maalesef askeri amaçlar için geliştiriliyor ve günümüz savaş alanlarında aktif olarak kullanılıyor. İsrail merkezli şirket tarafından hazırlanan Hero-30, sürece Kamikaze'yi dahil ediyor.
3 yıl
4,6b
1
34
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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İsrail'den

Son dönemde daha çok sivil çalışmalar ile karşımıza çıkan drone modelleri, aslında askeri amaçlar için ortaya çıkmış ürünler arasında yer alıyor. İsrail merkezli uVision tarafından hazırlanan mikro drone modeli Hero-30 ise, kötü üretim amacını "Kamikaze" yapısıyla birleştiriyor olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Katlanabilir kanatlara sahip olan uVision'un yeni askeri drone modeli Hero-30, özel bir yer standından havan benzeri şekilde atılabiliyor ve kanatlarını açmadan önce tam 185 km hıza ulaşabiliyor. Arkasında ufak bir pervaneli elektrik motoru yer alan mikro drone, yaklaşık 3 KG ağırlığıyla her askerin yanında taşıyabileceği bir çözüm ortaya koyuyor ve benzerlerinde ucundaki 450 gramlık savaş başlığıyla ayrılıyor.
Bir kere atıldıktan sonra yavaş hızlarda 30 dakika boyunca tur atabilen atabilen ve termal görüntü kameralarıyla hedef tespiti için merkeze bilgi gönderebilen Hero-30, hedef tespit edildikten sonra ise savaş başlığını aktif ederek belirlenen konuma düşerek saldırı gerçekleştiriyor. Yani drone bilinçli olarak bomba, patlayıcı, torpido ve çok miktarda yakıtla yüklü olan uçaklarını müttefik gemilerine çarparak alışılmışın dışında bir saldırı gerçekleştiren Kamikaze pilotlarını taklit ederek, kendisini bir adan bir roket / füze haline getirebiliyor.
Tespit işlemlerini birkaç kilometre uzaktan gerçekleştirebilen uVision Hero-30, gelen bilgilere göre askeri kurumlar için satışa çıkmış durumda.
İsrail'den
 

http://www.ubergizmo.com/2015/11/hero-30-the-kamikaze-micro-drone/?utm_source=mainrss Yorum Yaz
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl en beğenilen
O kadar da kola satın alıp yere döktük iyi mi
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magicool 3 yıl Parola_18
Parola_18

magicool

f1b0n4cc1

ALLAH belanı versin lanetlenmiş kavim . Amin . Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini okuyan herkes bunların nasıl bir millet olduğunu ve sonlarının nasıl olacağını bilir . Elhamdulillah müslümanız ve bize yakışan burda müslümanların selameti için dua etmektir. Rabbim bizleri her türlü şerden muhafaza eylesin . Amin

aynen kafana haberdeki dronelardan birkaç yuz tanesi düşerken okkalı bir beddua ile geri sektirirsin hepsini evelallah


valla dua da ediyoruz tank tüfekte yapıyoruz ama sizin gibi besmelesizler de net'e yayılıp anavatanları israil için probaganda yapıyor... elbet devletiniz yıkılacak dua ve tank tüfekle bakalım ana yurdunuz dagılınca hangi mağaraya kaçacaksınız ?

guldurdun,devam et dua etmeye,sen dua ederken millet marsada çıkar,ordan kafana fuzede atar kendini dua ile korursun işte problem yok
Parola_18magicoolf1b0n4cc1ALLAH belanı versin lanetlenmiş kavim . Amin . Kur'a...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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magicool 3 yıl Parola_18
Parola_18

magicool

Parola_18

magicool

f1b0n4cc1

ALLAH belanı versin lanetlenmiş kavim . Amin . Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini okuyan herkes bunların nasıl bir millet olduğunu ve sonlarının nasıl olacağını bilir . Elhamdulillah müslümanız ve bize yakışan burda müslümanların selameti için dua etmektir. Rabbim bizleri her türlü şerden muhafaza eylesin . Amin

aynen kafana haberdeki dronelardan birkaç yuz tanesi düşerken okkalı bir beddua ile geri sektirirsin hepsini evelallah


valla dua da ediyoruz tank tüfekte yapıyoruz ama sizin gibi besmelesizler de net'e yayılıp anavatanları israil için probaganda yapıyor... elbet devletiniz yıkılacak dua ve tank tüfekle bakalım ana yurdunuz dagılınca hangi mağaraya kaçacaksınız ?

guldurdun,devam et dua etmeye,sen dua ederken millet marsada çıkar,ordan kafana fuzede atar kendini dua ile korursun işte problem yok


millet mars'a çıksın sanane ? dua etsin sanane ? siz ne yaptınız bugüne kadar sen ondan bahset lanetli kavimin çocukları kamikaze dron onlarca nükleer yapıp filistinli çocuk öldürüyorsunuz bu mu yaptıklarınız

ben savaşların tamamına karşıyım ama yahudilere lanet yagdırıpta kendi pisliklerini gormezden gelen muslumanlarada cevap vermeden duramam:hamas israile hergece füze yagdırırken sesiniz çıkmıyor israilli çocuk olunce insan olarak gormuyorsunuz,eger durup dururken hamas saldırıyorsa tel avivde hergun bombalar patlıyorsa israil karşılık verdiğinde burada bagırıp çağırmak 2 yuzlulukten başka birşey değildir,ki işid den gördüğümüz kadarıyla muslumanlar guçlu olunca,nekadar merhametli olduklarınıda görüyoruz(!)
Parola_18magicoolParola_18magicoolf1...
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Kartal Göz 3 yıl
Adamlar katlediyor ama çalışıyor. Nasıl, çağrışım yaptı mı?
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DH Specialist 3 yıl
İsrail haberleri bir başka oluyor ya

Nasıl lanet yağdırıyoruz nasıl dua ediyoruz kesin birkaç tane drone düşürmüşüzdür


Bunlar hala lanetli kavim diyor ya
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kadirirdem 3 yıl
İsrail diss atiyor :D...
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Adoring 3 yıl
İleride kesin bir savaş çıkacak ama ne zaman çıkar onu bilemem.Hepsi öyle bir silahlanmışki.
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Patren 3 yıl
adamlar bu dronela nükleer bomba bile atar
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byrsim 3 yıl
bunlar bizim için üretiliyor. haberiniz olsun.
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Mephalay 3 yıl
Dunyadaki teknolojik gelismelerin ilerlemesinde payi olan en onemli olgu, silahtir. Daha iyi silah yapmak icin butce ayrilir.
Israil e kizmissiniz belki ama, barut'u eglence amacli kullanan Cinlilerden ogrenip de silah yapiminda kullanmayi akil eden de turklerdi.
Tufek cikti, mertlik bozuldu diyen de turk.
Boyle de bir milletiz vesselam.
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muhamnet 3 yıl
Öldüren şeyler yapmak ne kadar da kolay. Hareket eden herseye bomba takmak İsrail in bizi oldurebilecegine mi inandirdi sizi?

Bu ülke aynen apple gibidir. Yaptığı şeylerden çok pazarlamasına çalışır. Algi evreni oluşturur. Tohum, insülin ilaçları vs gibi işlerde hep aynıdır. Yani İsrail li ler ile çalışıyorum. Oradan biliyorum.
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JMaharaja 3 yıl
Arkadaş insanlığın bittiği bir memleketin teknolojisinden nasıl haber yapabiliyorsunuz gerçekten inanması güç. Yani evet, şuan bunun "Belki" savaşla bir ilgisi yok, fakat sizi kızdıran bir kankanızla bile az da olsa bir zaman konuşmazken, koca memleketi yok edenleri nasıl haber yapabiliyorsunuz ki?
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Vasto Lorde 3 yıl JMaharaja
JMaharaja
Arkadaş insanlığın bittiği bir memleketin teknolojisinden nasıl haber yapabiliyorsunuz gerçekten inanması güç. Yani evet, şuan bunun "Belki" savaşla bir ilgisi yok, fakat sizi kızdıran bir kankanızla bile az da olsa bir zaman konuşmazken, koca memleketi yok edenleri nasıl haber yapabiliyorsunuz ki?

Yalniz sitede turkiye haberleri de var o zaman onlar da yayinlanmamali.
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl en beğenilen
O kadar da kola satın alıp yere döktük iyi mi
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