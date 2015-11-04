İsrail'den "Kamikaze" drone

Son dönemde daha çok sivil çalışmalar ile karşımıza çıkan drone modelleri, aslında askeri amaçlar için ortaya çıkmış ürünler arasında yer alıyor. İsrail merkezli uVision tarafından hazırlanan mikro drone modeli Hero-30 ise, kötü üretim amacını "Kamikaze" yapısıyla birleştiriyor olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Katlanabilir kanatlara sahip olan uVision'un yeni askeri drone modeli Hero-30, özel bir yer standından havan benzeri şekilde atılabiliyor ve kanatlarını açmadan önce tam 185 km hıza ulaşabiliyor. Arkasında ufak bir pervaneli elektrik motoru yer alan mikro drone, yaklaşık 3 KG ağırlığıyla her askerin yanında taşıyabileceği bir çözüm ortaya koyuyor ve benzerlerinde ucundaki 450 gramlık savaş başlığıyla ayrılıyor.

Bir kere atıldıktan sonra yavaş hızlarda 30 dakika boyunca tur atabilen atabilen ve termal görüntü kameralarıyla hedef tespiti için merkeze bilgi gönderebilen Hero-30, hedef tespit edildikten sonra ise savaş başlığını aktif ederek belirlenen konuma düşerek saldırı gerçekleştiriyor. Yani drone bilinçli olarak bomba, patlayıcı, torpido ve çok miktarda yakıtla yüklü olan uçaklarını müttefik gemilerine çarparak alışılmışın dışında bir saldırı gerçekleştiren Kamikaze pilotlarını taklit ederek, kendisini bir adan bir roket / füze haline getirebiliyor.

Tespit işlemlerini birkaç kilometre uzaktan gerçekleştirebilen uVision Hero-30, gelen bilgilere göre askeri kurumlar için satışa çıkmış durumda.

http://www.ubergizmo.com/2015/11/hero-30-the-kamikaze-micro-drone/?utm_source=mainrss