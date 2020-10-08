İstanbul'da dolu beklentisi otopark akınına neden oldu: En yakın otoparkı nasıl buluruz?

Meteoroloji uzmanları İstanbul'da yaşayan vatandaşları sağanak ve dolu yağışı konusunda uyardı. Dolu yağışını daha önce de tecrübe eden vatandaşlar, araçlarının zarar görmemesi için farklı yöntemlere ve otoparklara başvurdu.

İstanbul'un birçok ilçesinde vatandaşlar branda, battaniye, kilim ve kartonlarla otomobillerini korumak için hazırlık yaptı. Hal böyle olunca sokaklarda 2017 yılından ve geçtiğimiz haftadan aşina olduğumuz manzaralar ortaya çıktı. Kimileri de araçlarını dolu yağışına karşı güvenli olarak gördükleri köprü, üst geçit ve viyadük altlarına park ederek önlem almaya çalıştı.

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Araçlarını dolu yağışından korumak isteyen vatandaşların aldığı önlemlerden biri de kapalı otoparklara akın etmek oldu. Peş peşe gelen uyarıların ardından birçok kişi kapalı otoparkların yolunu tuttu. Öyle ki merkezi noktalarda otoparkların doluluk seviyesi yüzde 80'i aştı, vatandaşlara farklı ilçelerdeki otoparkları tercih etmeleri konusunda uyarılar yapıldı.

Peki ani bir dolu yağışı durumunda en yakınımızdaki otoparkı nasıl bulabiliriz? Bu noktada Kolaypark.net üzerinden size en yakın otoparkları tek bir platform üzerinden hızlıca sorgulamanız mümkün. Böylece size en yakın otoparkların konumu, kapasitesi ve çalışma saatleri gibi birçok bilgiyi kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Eğer dolu yağışına sürüş esnasında yakalanırsanız, köprü ve geçit altı gibi korunaklı bir alanda beklemeye çalışarak aracınızı koruyabilirsiniz. Üstü kapalı bir alan bulamazsanız yüksek bir binanın yanına sığınmak da bir nebze çözüm oluşturabilir. Ayrıca dolu yağışına karşı aracınızın bagajında kullanmadığınız bir battaniye bulundurabilirsiniz.

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