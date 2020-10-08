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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İstanbul'da dolu beklentisi otopark akınına neden oldu: En yakın otoparkı nasıl buluruz?

    Meteorolojinin uyarısı üzerine araçlarını dolu yağışından korumak isteyen vatandaşlar kapalı otoparklara akın etti. Peki çevremizdeki otoparkları en kolay nasıl buluruz? Detaylar haberimizde:
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    İstanbul'da dolu beklentisi otopark akınına neden oldu: En yakın otoparkı nasıl buluruz?

    Meteoroloji uzmanları İstanbul'da yaşayan vatandaşları sağanak ve dolu yağışı konusunda uyardı. Dolu yağışını daha önce de tecrübe eden vatandaşlar, araçlarının zarar görmemesi için farklı yöntemlere ve otoparklara başvurdu.

    İstanbul'un birçok ilçesinde vatandaşlar branda, battaniye, kilim ve kartonlarla otomobillerini korumak için hazırlık yaptı. Hal böyle olunca sokaklarda 2017 yılından ve geçtiğimiz haftadan aşina olduğumuz manzaralar ortaya çıktı. Kimileri de araçlarını dolu yağışına karşı güvenli olarak gördükleri köprü, üst geçit ve viyadük altlarına park ederek önlem almaya çalıştı.

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    Araçlarını dolu yağışından korumak isteyen vatandaşların aldığı önlemlerden biri de kapalı otoparklara akın etmek oldu. Peş peşe gelen uyarıların ardından birçok kişi kapalı otoparkların yolunu tuttu. Öyle ki merkezi noktalarda otoparkların doluluk seviyesi yüzde 80'i aştı, vatandaşlara farklı ilçelerdeki otoparkları tercih etmeleri konusunda uyarılar yapıldı.

    İstanbul'da dolu beklentisi otopark akınına neden oldu: En yakın otoparkı nasıl buluruz?

    Peki ani bir dolu yağışı durumunda en yakınımızdaki otoparkı nasıl bulabiliriz? Bu noktada Kolaypark.net üzerinden size en yakın otoparkları tek bir platform üzerinden hızlıca sorgulamanız mümkün. Böylece size en yakın otoparkların konumu, kapasitesi ve çalışma saatleri gibi birçok bilgiyi kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

    Eğer dolu yağışına sürüş esnasında yakalanırsanız, köprü ve geçit altı gibi korunaklı bir alanda beklemeye çalışarak aracınızı koruyabilirsiniz. Üstü kapalı bir alan bulamazsanız yüksek bir binanın yanına sığınmak da bir nebze çözüm oluşturabilir. Ayrıca dolu yağışına karşı aracınızın bagajında kullanmadığınız bir battaniye bulundurabilirsiniz.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    monacomen 2 hf. en beğenilen
    Türkiye'de insanlar varını yoğunu satar yine de araba alır. Araba bir seviye göstergesi. Arabası olmayana ayıplı insan muamelesi gösterildiği gibi arabalı her aile Amerikan ailesi gibi gettoda yaşıyor iki katlı bahçeli garajlı evi var gibi bir havalara giriyor. Ki hemen hepsi apartmanda ve kirada oturuyor. Demem o ki bu kadar değerli varlığınızı saklayacağınız bir garajınız yoksa sokakta tuttuğunuz araba bir risktir. Battaniye ile korunan bir servet.
    Türkiye'de insanlar varını yoğunu satar yine de araba alır. Araba bir seviye göstergesi. Arabası olmayana ayıplı insan muamelesi gösterildiği gibi arabalı her a...
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    Yanıtla +13
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    Virinom (Süleyman Kenar) 2 hf. venom.X
    Neden terbiyesizlik olsun? Demekki otopark kapasitesi kadar aylık üye var seni içeri alırsa aylık üyeden birisi dışarıda kalacak.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ribas0 (Ribas Diègo) 2 hf.
    Belli aralıklarla epey yağdı araçta olmama rağmen bir sorun yaşamadım, dolu da yağmadı yine de silecekler yetişemediğinde emel sayın'dan yağdır mevlam su açıp öyle devam etmek gerekir..
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    Cant Let Go (burak burak) 2 hf.
    Arabayı kapladım resmen ama dolunun yağacağı yok. Sadece arada yağmur yağıyor. Koliye, kartona, naylona masraf ettiğimizle kaldık.
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    Calbor (M P) 2 hf.
    Boşu boşuna milleti panik ettirdiler bırakın doluyu yağmur bile yağmadı. (İstanbul Asya)
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    deoks 2 hf.
    Yazık valla
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    monacomen 2 hf. en beğenilen
    Türkiye'de insanlar varını yoğunu satar yine de araba alır. Araba bir seviye göstergesi. Arabası olmayana ayıplı insan muamelesi gösterildiği gibi arabalı her aile Amerikan ailesi gibi gettoda yaşıyor iki katlı bahçeli garajlı evi var gibi bir havalara giriyor. Ki hemen hepsi apartmanda ve kirada oturuyor. Demem o ki bu kadar değerli varlığınızı saklayacağınız bir garajınız yoksa sokakta tuttuğunuz araba bir risktir. Battaniye ile korunan bir servet.
    Yanıtla +13
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    TITAN (S K) 2 hf. (düzenlendi)
    alt geçitte arabayı durdurup dörtlüleri yakıp arabanın motoru arıza yapmış gibi taklit yapsak millet yer mi
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    crashris (Mahmut Karaca) 2 hf. TITAN
    sonuçta bunu birisi yapacak şanslı kim ise o yapar sen yapmasan arkandaki yapar olan sana olur.
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    Virinom (Süleyman Kenar) 2 hf. TITAN
    Taklit yapmana gerek yok kapat kontağı yak dörtlüyü olsun bitsin. Dolunun ortasında arabanı çekmeye gelecek halleri yok.
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    venom.X (Muzaffer ALPI) 2 hf.
    Gece bahçelievler belediyesinin otoparkına girmek istedim ve kapıdaki görevli sadece aylık üyeleri alabiliyoruz dedi normal zamanda geceleri bırakıyordum ücretinide alıyorlardı ama en lazım olduğu zamanda resmen dışarı attılar, çok büyük terbiyesizlik.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Virinom (Süleyman Kenar) 2 hf. venom.X
    Neden terbiyesizlik olsun? Demekki otopark kapasitesi kadar aylık üye var seni içeri alırsa aylık üyeden birisi dışarıda kalacak.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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