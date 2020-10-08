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    Mercedes, 1200 km menzile sahip elektrikli araç prototipi geliştiriyor: Vision EQXX

    Kısa süre önce düzenlenen bir sunumda Vision EQXX ile ilgili ipuçları paylaşan Alman marka, amaçlarının şimdiye kadarki en verimli ve en uzun menzilli elektrikli otomobili üretmek olduğunu açıkladı.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Mercedes, 1200 km menzile sahip elektrikli araç prototipi geliştiriyor: Vision EQXX
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    Alman otomotiv devi Mercedes, elektrikli araç teknolojileri konusunda pazarın önde gelen temsilcilerinden biri olma konusunda oldukça iddialı. Şirket, Vision EQXX adını verdiği tamamen elektrikli bir prototip hakkında ipuçları paylaştı.

    Düzenlenen sunumda Vision EQXX ptototipinin silüetini paylaşan Alman marka, verimlilik ve menzil konularında da oldukça iddialı konuştu. Vision EQXX'in şimdiye kadarki en verimli elektrikli araç olacağının altını çizen Mercedes, tek şarjla kat edebileceği maksimum menzili de 1200 kilometre olarak açıkladı.

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    Ayrıca Bkz. "Almanya'da elektrikli otomobiller için evde şarj istasyonu kurulumuna 900 euro teşvik"

    Vision EQXX konseptinin Stuttgart merkezli bir ekip tarafından geliştirildiği, elektrik motorları konusunda motorsporları deneyimine sahip AMG High Performance Powertrains grubundan da destek alındığı bildirildi.

    Projenin arkasındaki mühendisler, Vision EQXX'in böyle etkileyici bir menzile sahip olmasının sebebini verimlilik olarak açıkladı. Yani Mercedes, prototipi devasa bataryalarla donatmak yerine güç aktarma organlarının daha verimli olmasını sağlayacak.

    Mercedes Vision EQXX, şirketin sahip olduğu teknolojilerin sergilenmesi amacıyla geliştirilen özel bir prototip olacak. Bu demek oluyor ki EQXX'in seri üretim versiyonunu görmeyeceğiz. Bu prototipden elde edilen deneyim, şirketin gelecekteki seri üretim araçlarının geliştirilmesinde kullanılacak.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    venom.X (Muzaffer ALPI) 2 hf. en beğenilen
    Elektrikli araçlara kayıtsız kalamıyorum, kalkıştaki verimliliği ve o sessizlik harika, aynı zamanda tesladaki gibi oto pilotlar yıllar sonra ulaşılabilir seviyeye geldiğinde 12 saat üstü yolculuklar daha konforlu olacaktır.
    Elektrikli araçlara kayıtsız kalamıyorum, kalkıştaki verimliliği ve o sessizlik harika, aynı zamanda tesladaki gibi oto pilotlar yıllar sonra ulaşılabilir seviy...
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    haberelectro 2 hf.
    Titre tesla
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    kingsix (Murat Arman) 2 hf.
    Teslanin araci gibi olursa guzel arkada sarj cihazi var benzinle calisiyor. Koy azcik benzin yolda giderken sarj etsin mis gibi
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    venom.X (Muzaffer ALPI) 2 hf. en beğenilen
    Elektrikli araçlara kayıtsız kalamıyorum, kalkıştaki verimliliği ve o sessizlik harika, aynı zamanda tesladaki gibi oto pilotlar yıllar sonra ulaşılabilir seviyeye geldiğinde 12 saat üstü yolculuklar daha konforlu olacaktır.
    Yanıtla +4
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    parker48 (volkan tosun) 2 hf.
    Bu yalnız üniversiteli öğrencilerin yaptığı, aerodinamik tasarımlı, tavanı boydan boya güneş enerji panelli, arabamsı şeylere benzeyecek gibi. Menzil çok çok iyi yalnız devrim sayılır.
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 hf.
    Tek şarjla İstanbul'dan Artvin'e gidilebiliyor, mükemmel.
    1 Yanıt Yanıtla
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 2 hf. esmerbuyucu
    Yoldada illaki mola vereceksin şarj istasyonu varsa 30 dk da baya doldurur kafa rahat olur 👍
    Yanıtla +2
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