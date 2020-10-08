Mercedes, 1200 km menzile sahip elektrikli araç prototipi geliştiriyor: Vision EQXX

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Alman otomotiv devi Mercedes, elektrikli araç teknolojileri konusunda pazarın önde gelen temsilcilerinden biri olma konusunda oldukça iddialı. Şirket, Vision EQXX adını verdiği tamamen elektrikli bir prototip hakkında ipuçları paylaştı.

Düzenlenen sunumda Vision EQXX ptototipinin silüetini paylaşan Alman marka, verimlilik ve menzil konularında da oldukça iddialı konuştu. Vision EQXX'in şimdiye kadarki en verimli elektrikli araç olacağının altını çizen Mercedes, tek şarjla kat edebileceği maksimum menzili de 1200 kilometre olarak açıkladı.

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Vision EQXX konseptinin Stuttgart merkezli bir ekip tarafından geliştirildiği, elektrik motorları konusunda motorsporları deneyimine sahip AMG High Performance Powertrains grubundan da destek alındığı bildirildi.

Projenin arkasındaki mühendisler, Vision EQXX'in böyle etkileyici bir menzile sahip olmasının sebebini verimlilik olarak açıkladı. Yani Mercedes, prototipi devasa bataryalarla donatmak yerine güç aktarma organlarının daha verimli olmasını sağlayacak.

Mercedes Vision EQXX, şirketin sahip olduğu teknolojilerin sergilenmesi amacıyla geliştirilen özel bir prototip olacak. Bu demek oluyor ki EQXX'in seri üretim versiyonunu görmeyeceğiz. Bu prototipden elde edilen deneyim, şirketin gelecekteki seri üretim araçlarının geliştirilmesinde kullanılacak.

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