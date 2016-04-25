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İşte Android'e gelecek yeni özellikler

3 yıl
65,5b
1
Cep İşletim Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Merakla beklenen Android N işletim sisteminin ikinci önizleme sürümü geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Biz de yeni sürümü masaya yatırdık ve Android'e eklenecek yeni özelliklerin peşine düştük.
Google'ın merakla beklenen yeni işletim sistemi sürümü Android N için ikinci önizleme sürümü yayınlandı. Biz de ilkinde olduğu gibi ikincisi de mercek altına aldık ve Android'e gelecek yeni özellikleri ekranlarınıza taşıdık, iyi seyirler.
 

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FLameS.7 3 yıl en beğenilen
Abi sıhhatler olsun.
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fx57 3 yıl CVenturas
CVenturas

İnceleme çok eksik olmuş, DH kalitesine yakışmamış. Eline sağlık Erdi abi.

Merhaba, iyi geceler.

Eksik olan bir nokta yok aslında. Android N işletim sisteminin ikinci geliştici önizleme sürümü. Gelen yenilikleri değerlendirdik.

Daha önce Android N birinci geliştirici önizleme sürümü videosunu da hazırlamıştık, orada söylediklerimizi burada tekrarlamadık ve bu sürüme özel yeni işlevleri gösterdik.

Performans-Pil Tüketimi gibi konulardan bahsediyorsanız eğer, yazılım tamamlanmadan onları yapmak doğru olmaz çünkü Android N henüz tam anlmaıyla ideal çalışma stabilitesini yakalayabilmiş bir platform değil.

Teşekürrler.
CVenturasİnceleme çok eksik olmuş, DH kalitesine yakışmamış. Eline sağlık Erdi abi.Merhaba, iyi geceler.Ek...
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fx57 3 yıl asosyal mühendis
asosyal mühendis

Uygulamaların tümünü kapatma özelliği xperia z2 5.1.1 de var zaten bir yenilik sayılmaz.
Açılışıyla ilgili bir bilgi verilmemiş.
Sim kart değiştirdikten sonra kapanma sorununa değinilmemiş.
Özel android gizli oyunu var mı bakılmamış. (Sürüme tıklayınca açılan)
Eksik bir inceleme fakat bu da bir emek.


Merhaba,

Bir önceki mesajımda zaten belirttim ama tekrar yazayım.

Birincisi, zaten videoda da dediğim gibi kimi özellikler çeşitli üreticilerin kendi arayüzlerinde vardı. Ancak artık Android'in doğasına entegre ediliyor yani her cihazda göreceğiz bahsedilen özellikleri.

Özel Android gizli oyunu var, eskisinin aynısı dolayısıyla bahsetmeye gerek yok.

Eksik bir inceleme değil, ifade ettiğim gibi Android N'nin ikinci önizleme sürümündeki yenilikleri gösteriyoruz. Birinci önincelemede gelen özellikleri ise zaten ona özel videomuzda anlatmıştık, arama kısmından o videomuzu bulabilirsiniz.

Genel kullanıma açık bitmiş sürüm yayınladığında çok detaylı bir incelemesini yaparız zaten. Ancak o vakte kadar çıkacak önizleme sürümlerini, bu ve bir önceki ilgili videoda olduğu gibi getirdikleri yenilikler çerçevesinde değerlendirmeye devam edeceğiz.

Teşekkürler.
asosyal mühendisUygulamaların tümünü kapatma özelliği xperia z2 5.1.1 de var zaten bir yenilik sayılmaz.Açılışıyla ilgili bir bilg...
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Karaçay 3 yıl
stabilite gelmediği sürece hiçbir şey değişmez
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Elmandrill 3 yıl
Bekliyorum multi ekrani
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Tensi 3 yıl
KoşanBalık
Acil durum icin kan grubu ekleme iyi olmusta organ bagis kismi tehlikeli. Böbreği paket yapip veriyim desen daha iyi... (organ bagiscisiyim)

Iyi cesaret etmissin. Ben kan bagislarken bile hastalik kapar miyim acaba diye korkuyorum. Sonucta 1 TL icin birbirini olduruyor insanlar bu ulkede. Organ bagisi kartini gorseler canli canli keserler adami.
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khankam 3 yıl
nokia özledik seni be
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Fakir Kemancı 3 yıl
Erdi bey n den daha çok konuşulduğuna göre android 7 den bisey beklemeyin.
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yaki83 3 yıl Fakir Kemancı
Fakir Kemancı
Erdi bey n den daha çok konuşulduğuna göre android 7 den bisey beklemeyin.

N diyosun
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yildiray35 3 yıl
tanercskn
Meegoyu Nokia alıp bitirmeseydi şuan şüphesiz liderdi. İlk çıktığı zaman Masaüstünde ve Nokia satın aldıktan sonrasında N9 da kullandım süper bir sistemdi. Ama neden bittiğini kimse bilmiyor tabii :)

Kesinlikle şu ana kadar kullandığım en iyi mobil işletim sistemiydi. Jolla sailfish olarak devam ediyor ama yerel kaldı biraz.
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dranas 3 yıl
arayüz bakımından sense,touchwiz ve lenovonun vibe arayüzünü çok beğeniyorum.
stock android biraz daha süslenmeli bence.
en sevmediğim mobil arayüzü ise ios. çok bunaltıcı bir arayüzü var ios'un.
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ufo 3 yıl
güzel de gene günde 10 defa "belleği temizle" dememiz gerekecek mi? 3Gb'lik cihaz kullanıyorum şu rezilliği aşamadılar
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HusseinBagci 3 yıl ufo
ufo
güzel de gene günde 10 defa "belleği temizle" dememiz gerekecek mi? 3Gb'lik cihaz kullanıyorum şu rezilliği aşamadılar

Vay vay 3gb ramı günde 10 kez temizliyorsun demek? Kullanfığın telefonunun mıdelini merak ettim doğrusu çünkü bende 3gb ramlı s6 var şu anda 1 haftayı dolduruyorum hiç ram temizliği yapmadım veya telefonu yeniden başlatmadım ayrıca çoklukla n4s mostwanted - clash - gta - minecraft oynuyorum başka oyunlar ve uygulamarda var az kullandığım yazmaya gerek duymadım ama senin tel modelini merak ettim doğrusu
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Jeopol 3 yıl ufo
arka planda calisan uygulama sayisina sinirlama getirerek bu sorunu cozebilirsin.
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djvietnam 3 yıl
Iste budur bakin ne guzel olmuş sakallar gidince yakismiyordu sakal ne kadar tertemiz piril piril bi yuzun varmış görmüş olduk sakal birakipta tertemiz yuzunden bizleri mahrum etme ağam
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KillerNoob 3 yıl
Yenilik yok diyenleri anlamıyorum.İlla arayüzde mi değişiklik yapılacak yenilik için ? Vulkan teknolojisini desteklemesi bile başlı başına yenilik.
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