İşte Android'e gelecek yeni özellikler

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Merakla beklenen Android N işletim sisteminin ikinci önizleme sürümü geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Biz de yeni sürümü masaya yatırdık ve Android'e eklenecek yeni özelliklerin peşine düştük.
Google'ın merakla beklenen yeni işletim sistemi sürümü Android N için ikinci önizleme sürümü yayınlandı. Biz de ilkinde olduğu gibi ikincisi de mercek altına aldık ve Android'e gelecek yeni özellikleri ekranlarınıza taşıdık, iyi seyirler.
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Merhaba, iyi geceler.
Eksik olan bir nokta yok aslında. Android N işletim sisteminin ikinci geliştici önizleme sürümü. Gelen yenilikleri değerlendirdik.
Daha önce Android N birinci geliştirici önizleme sürümü videosunu da hazırlamıştık, orada söylediklerimizi burada tekrarlamadık ve bu sürüme özel yeni işlevleri gösterdik.
Performans-Pil Tüketimi gibi konulardan bahsediyorsanız eğer, yazılım tamamlanmadan onları yapmak doğru olmaz çünkü Android N henüz tam anlmaıyla ideal çalışma stabilitesini yakalayabilmiş bir platform değil.
Teşekürrler.
Merhaba,
Bir önceki mesajımda zaten belirttim ama tekrar yazayım.
Birincisi, zaten videoda da dediğim gibi kimi özellikler çeşitli üreticilerin kendi arayüzlerinde vardı. Ancak artık Android'in doğasına entegre ediliyor yani her cihazda göreceğiz bahsedilen özellikleri.
Özel Android gizli oyunu var, eskisinin aynısı dolayısıyla bahsetmeye gerek yok.
Eksik bir inceleme değil, ifade ettiğim gibi Android N'nin ikinci önizleme sürümündeki yenilikleri gösteriyoruz. Birinci önincelemede gelen özellikleri ise zaten ona özel videomuzda anlatmıştık, arama kısmından o videomuzu bulabilirsiniz.
Genel kullanıma açık bitmiş sürüm yayınladığında çok detaylı bir incelemesini yaparız zaten. Ancak o vakte kadar çıkacak önizleme sürümlerini, bu ve bir önceki ilgili videoda olduğu gibi getirdikleri yenilikler çerçevesinde değerlendirmeye devam edeceğiz.
Teşekkürler.