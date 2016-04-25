İşte Android'e gelecek yeni özellikler

Merakla beklenen Android N işletim sisteminin ikinci önizleme sürümü geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Biz de yeni sürümü masaya yatırdık ve Android'e eklenecek yeni özelliklerin peşine düştük.

Google'ın merakla beklenen yeni işletim sistemi sürümü Android N için ikinci önizleme sürümü yayınlandı. Biz de ilkinde olduğu gibi ikincisi de mercek altına aldık ve Android'e gelecek yeni özellikleri ekranlarınıza taşıdık, iyi seyirler.