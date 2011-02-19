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İşte Gigabyte'ın yeni amiral gemisi; X58A-OC

8 yıl
24,4b
1
39
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşte Gigabyte'ın yeni amiral gemisi; X58A-OC
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Gigabyte merakla beklenen yeni anakartı X58A-OC için artık son hazırlıklarını yapıyor. Hicookie rumuzlu profesyonel hız aşırtmacıyla birlikte geliştirilen anakartın piyasaya çıkması için geri sayımın başladığı ve özellikle BIOS tarafında son rötuşların yapıldığı bildiriliyor. Intel'in X58 yonga setini kullanan ve LGA1366 formundaki Core i7-900 serisi işlemcilere destek sunan anakart, hem tasarım özellikleri hem de sahip olduğu diğer detaylar ile Gigabyte'ın hız aşırtmacılar için hazırladığı en gelişmiş anakart olmaya aday gibi görünüyor.

Siyah renkli baskılı devre üzerine turuncu renkli komponentlerle donatılan anakart, yeni çıkan Core i7-990X de dahil olmak üzere LGA1366 formundaki işlemcilerin tamamına destek sunuyor. 6 adet DIMM slotu ile 24GB'a kadar üç kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, Ultra Durable III konsepti kapsamında yüksek kaliteli komponentlere sahip. Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre üzerinde dijital PWM tasarımını esas alan anakartın, geliştirilen faz sistemi ile rekor odaklı ekstrem hız aşırtma çalışmalarında yüksek stabilite sunacağı belirtiliyor. Soğutucu tasarımı da yeni olan anakart, sahip olduğu PCIe x16 slotları ile AMD Crossfire X ve Nvidia SLI gibi çoklu GPU kurulumlarına da destek sunuyor.

Gigabyte, X58A-OC modeliyle birlikte OC Touch özelliğini de lanse edecek. Benzerlerini daha önce Asus ve MSI da gördüğümüz bu teknolojisi ile BIOS veya Windows ortamında, anakart üzerindeki artı ve eksi butonları ile işlemcinin çarpan veya bclock değerleri değiştirilebiliyor. Gigabyte'ın açıklamalarına göre, "yeni rekorlar için geliştirilen" anakart, daha önceki bir haberimizde de belirttiğimiz üzere, henüz çok yeni olan 6 çekirdekli Core i7-990X işlemcisini beta aşamasındaki BIOS ile 7.1GHz'e çıkartmayı başardı. USB 3.0 ve SATA-III gibi yeni teknolojilere destek sunan anakart hız aşırtmacılar için geliştirildiğinden, G1 serisi oyuncu anakartlarındaki Creative ses işlemcisi ve Bigfoot Networks'ün özel ağ kontrolcüsüne bu model üzerinde yer verilmiyor. Soğutucusu üzerinde LED'ler de bulunan anakartın yakında çıkması beklenirken, fiyatı ise henüz bilinmiyor.

İşte Gigabyte'ın yeni amiral gemisi; X58A-OC
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MÜŞAVİR 8 yıl en beğenilen
Malzemeden çalmışlar. Arka paneli yapmasalar olurmuş.
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DH Misafiri 8 yıl
ev kullanıcısı bu kartı alıp evinde kendi rekorunu kıramadıktan sonra gigabyte isterse dünya rekoru kırsın elli kere(arka panel önemli değil diyen arkadaşa) ne yazar. bu zamana kadar 2 anakartını kullandım hepsi yandı giga nın. şuan makinamı sattım (msi)idi 4 sene tık demedi. gigabyte 478pin verdi arkadaş onunla idare ediyorum huyu ya gigabyte ın arada mavi ekran reset uyuz ediyor beni her zamanki gibi. anakart ancak dünya rekoru kırar o da bir kere kırar anakarttan bir daha hayır bekleme :D yeni kartım yine MSI her zaman MSI olacak ;)
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rbronline 8 yıl
karizma olarak iyi kart olmuş
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Grma 8 yıl
Anakart overclock odaklı. Overclockla profesyonel olarak uğraşanlar bildiğim kadarıyla çok fazla çevre birimi kullanmazlar ve bu yüzden arka panel standart anakartlara oranla az olmasının sebebi bu.
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NecroCyber-777 8 yıl
bana göre gigabyte asusdan daha stabil kart yapıyor tabii görecelidir bu görüş ama bu kartta kullanılan komponentler az ve bu renk gigabyteın rengi değil egreksiz olmuş bu renk
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No Way Out 8 yıl
Ne kadar saçma sapan yorumlar var, hangisine alıntı yapsam bilemedim...
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OverClocK1ng 8 yıl
Hava soğutmayla bile 5-6 Ghz olabilen ve mimari olarak 1.Nesil Core i7'den daha verimli ve en önemlisi de "DAHA YENİ" olan Core i7 2x00 serisi işlemciler varken; eski ve güncelliğini soket yapısı ile de yitirmiş olan 1.Nesil Core i7 işlemciler için anakart yapmak ne kadar yanlış bir davranış.

Üstelik şu an yeni işlemci alacak olan insanlar ileride Intel'in çıkartacağı yeni nesil IvyBridge serisi işlemcileri de destekleyecek olan anakartların takılabildiği, yeni nesil Core i7 mimarisi işlemci ve anakart almak varken neden IvyBridge işlemcilerin takılamayacağı X58 çipset anakart alıp üzerine eski mimarili işlemci alsınlar ki ?

Haa sadece overclock için alıyorum diyen adamın da herhalde parası batıyordur.

Bence çok kötü sıvamış. Adını değiştirip X58A-BOC koysalar yeridir.
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Zıp.Zıp 8 yıl
1155 soketlerin belli bir sınırı var oc için.daya voltakı cık carpanı şeklinde olmuyor.dolayısıyla herhangi bir oc rekoru kırılması da beklenmiyor ln2 ile.
1366 soket böyle değil.ln2 yi vurduktan sonra çatır çatır oc rekoru kırarsın.bu anakart da sırf oc rekorları kırlsın diye üretilmiş.düşünsenize ''intelin i7 9xx işlemcisi gigabyte X58A-OC anakartı ile 8.5 ghz e çıkartıldı'' diye bir haber okuduğunuzu.hem gg hem intel deli reklam yapmış olur.bu anakartın üretilme amacı da bu zaten.normal ev kullanıcısı için üretilmiş bi dalga değilki arkaya koysunlar bi zilyon tane usb,üstüne de en iyisinden ses kartı.
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gerschenkirschen 8 yıl

Bence çok kötü sıvamış. Adını değiştirip X58A-BOC koysalar yeridir.






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alpa07 8 yıl
uçan hollandalı daha iyi bundan :D :D
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Rusty 8 yıl
Spor ayakkabı gibi olmuş biraz.
Arka paneldeki çıkışlar az olmuş evet ama benim fikrim tek bir fiş olması be bu fişin diğer ucunda klavye mouse ses vs. tüm çıkışların olması. Hatta ucuna bir usb çoklayıcı gibi bir kutu yapılıp tüm çıkışların üzerinde bulunması yönünde..
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Volkanbaba 8 yıl
Gigabyte senden daha iyi gemiler bekliyoruz
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dreamblue35 8 yıl
standart olarak kullanılan bir çok birim yok ya da az miktarda; zayıf bir anakart
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CrySystem 8 yıl
Core i7-990X işlemcisini beta aşamasındaki BIOS ile 7.1GHz'e çıkartmayı başardı.

anakart alacak olursam bunun farkına ödediğim para ile zaten kral bir cpu aalacak konuma gelirsem garip olur. Fiyatını buna göre ayarlarlar umarım
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ezimuse 8 yıl
arka panel berbat :D renk uyumu güzel özellikle içi siyah kasalarda güzel olur.fiyat olarak sanırsam 500dolardan aşağısı zor :D
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X-FI 8 yıl
biizm türkler yine beğenmediler anlaşılan :D
turuncu güzel uymuş..
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LeßroN 8 yıl
o.c. için yatırım olabilir
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaş aldık zamanında UD5'i, kuzey köprüsü cayır cayır yanıyor. Ekran kartından fazla ısınıyor. Bu da aynı mı acep.
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