İşte Gigabyte'ın yeni amiral gemisi; X58A-OC

Gigabyte merakla beklenen yeni anakartı X58A-OC için artık son hazırlıklarını yapıyor. Hicookie rumuzlu profesyonel hız aşırtmacıyla birlikte geliştirilen anakartın piyasaya çıkması için geri sayımın başladığı ve özellikle BIOS tarafında son rötuşların yapıldığı bildiriliyor. Intel'in X58 yonga setini kullanan ve LGA1366 formundaki Core i7-900 serisi işlemcilere destek sunan anakart, hem tasarım özellikleri hem de sahip olduğu diğer detaylar ile Gigabyte'ın hız aşırtmacılar için hazırladığı en gelişmiş anakart olmaya aday gibi görünüyor.

Siyah renkli baskılı devre üzerine turuncu renkli komponentlerle donatılan anakart, yeni çıkan Core i7-990X de dahil olmak üzere LGA1366 formundaki işlemcilerin tamamına destek sunuyor. 6 adet DIMM slotu ile 24GB'a kadar üç kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, Ultra Durable III konsepti kapsamında yüksek kaliteli komponentlere sahip. Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre üzerinde dijital PWM tasarımını esas alan anakartın, geliştirilen faz sistemi ile rekor odaklı ekstrem hız aşırtma çalışmalarında yüksek stabilite sunacağı belirtiliyor. Soğutucu tasarımı da yeni olan anakart, sahip olduğu PCIe x16 slotları ile AMD Crossfire X ve Nvidia SLI gibi çoklu GPU kurulumlarına da destek sunuyor.

Gigabyte, X58A-OC modeliyle birlikte OC Touch özelliğini de lanse edecek. Benzerlerini daha önce Asus ve MSI da gördüğümüz bu teknolojisi ile BIOS veya Windows ortamında, anakart üzerindeki artı ve eksi butonları ile işlemcinin çarpan veya bclock değerleri değiştirilebiliyor. Gigabyte'ın açıklamalarına göre, "yeni rekorlar için geliştirilen" anakart, daha önceki bir haberimizde de belirttiğimiz üzere, henüz çok yeni olan 6 çekirdekli Core i7-990X işlemcisini beta aşamasındaki BIOS ile 7.1GHz'e çıkartmayı başardı. USB 3.0 ve SATA-III gibi yeni teknolojilere destek sunan anakart hız aşırtmacılar için geliştirildiğinden, G1 serisi oyuncu anakartlarındaki Creative ses işlemcisi ve Bigfoot Networks'ün özel ağ kontrolcüsüne bu model üzerinde yer verilmiyor. Soğutucusu üzerinde LED'ler de bulunan anakartın yakında çıkması beklenirken, fiyatı ise henüz bilinmiyor.