İşte HP'nin Windows 10 akıllı telefonu





Bugün sızıntılar açısından oldukça bereketli bir gün diyebiliriz. LG G5 ve Galaxy S7 amiral gemi modellerinin yeni sızıntılarının yanında, HTC One A16 ilk kez kameraların karşısına geçti. Şimdi sırada günün diğer sürprizi var: HP'nin Windows 10 mobil işletim sistemli amiral gemi modeli Elite X3.





HP Elite X3 ismi bir süredir dile getiriliyordu ancak ilk kez çalışır vaziyette fotoğrafları sızdırıldı. HP'nin en azından Windows 10 mobil ekosisteminde iddialı olmasını sağlayacak olan Elite X3 üzerinde oldukça itina ile çalıştığı görülüyor. Alüminyum alaşımdan imal edildiği ifade edilen gövdenin alt kısmında Bang & Olufsen hoparlör gözlerden kaçmıyor. Tasarım haricinde donanımı ile de Elite X3 adından oldukça söz ettirecek.





Daha önce Falcon kod adıyla gündeme gelen modelde 5.8/5.9 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran yer alırken, Snapdragon 820 yonga seti ile ekosistemin en güçlü akıllı telefonlarından olmaya aday. HP Elite X3 modelinde 3GB/4GB LPDDR4 RAM, 32GB artırılabilir depolama kapasitesi, 16MP/20MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP/12MP çözünürlüğünde ön kamera, suya dayanıklılık, USB Type-C gibi özelliklerin yer alması bekleniyor.





WebOS işletim sistemi dönemindeki hayal kırıklığından sonra, HP akıllı telefon pazarında çekilmişti. Son yıllarda Android işletim sistemli ve telefon özellikli tablet modelleri piyasaya sürse de, firma tam anlamıyla bir akıllı telefon geliştirmemişti. HP Elite X3 için MWC 2016 etkinliği işaret ediliyor.