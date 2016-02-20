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İşte HP'nin Windows 10 akıllı telefonu

HP'nin merakla beklenen Windows 10 mobil işletim sistemli yeni akıllı telefonu Elite X3, ilk kez kameraların karşısına geçiyor. Model, tasarımı ile çok konuşulacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6b
1
32
Windows
Ekrem71
Haber Editörü
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İşte HP'nin Windows 10 akıllı telefonu


Bugün sızıntılar açısından oldukça bereketli bir gün diyebiliriz. LG G5 ve Galaxy S7 amiral gemi modellerinin yeni sızıntılarının yanında, HTC One A16 ilk kez kameraların karşısına geçti. Şimdi sırada günün diğer sürprizi var: HP'nin Windows 10 mobil işletim sistemli amiral gemi modeli Elite X3.

HP Elite X3 ismi bir süredir dile getiriliyordu ancak ilk kez çalışır vaziyette fotoğrafları sızdırıldı. HP'nin en azından Windows 10 mobil ekosisteminde iddialı olmasını sağlayacak olan Elite X3 üzerinde oldukça itina ile çalıştığı görülüyor. Alüminyum alaşımdan imal edildiği ifade edilen gövdenin alt kısmında Bang & Olufsen hoparlör gözlerden kaçmıyor. Tasarım haricinde donanımı ile de Elite X3 adından oldukça söz ettirecek. 

Daha önce Falcon kod adıyla gündeme gelen modelde 5.8/5.9 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran yer alırken, Snapdragon 820 yonga seti ile ekosistemin en güçlü akıllı telefonlarından olmaya aday. HP Elite X3 modelinde 3GB/4GB LPDDR4 RAM, 32GB artırılabilir depolama kapasitesi, 16MP/20MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP/12MP çözünürlüğünde ön kamera, suya dayanıklılık, USB Type-C gibi özelliklerin yer alması bekleniyor. 

WebOS işletim sistemi dönemindeki hayal kırıklığından sonra, HP akıllı telefon pazarında çekilmişti. Son yıllarda Android işletim sistemli ve telefon özellikli tablet modelleri piyasaya sürse de, firma tam anlamıyla bir akıllı telefon geliştirmemişti. HP Elite X3 için MWC 2016 etkinliği işaret ediliyor. 
İşte HP'nin Windows 10 akıllı telefonu
 

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QuexSeeL 3 yıl en beğenilen
Yaptım mı tam yaparım haa demiş resmen.
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e-Militarist 3 yıl
Hp'nin ilk telefonunda Windows'u tercih etmesi daha vahim işte android açısından. Androidin tüm sürümlerine kayıtsız kalıp windows 10'a kayıtsız kalamamışlar. İleriyi görmüşler. Ne de olsa bilgisayar üreticisi adamlar. Buzdolabı, ütü, blender tedarikçisi değiller.
Hp'nin ilk telefonunda Windows'u tercih etmesi daha vahim işte android açısından. Androidin tüm sürümlerine kayıtsız kalıp windows 10'a kayıtsız kalamamışlar....
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xxxx1 3 yıl
tasarım olarakta donanım olarakda ezip geçmiş,Android versiyonuda olsaydı iyiydi...
Samsung,LG ve bilumum duyurulan son modellerden daha şık ve kalteli,ayrıca ses kalitesi telefondan çok öte kalitede.
tasarım olarakta donanım olarakda ezip geçmiş,Android versiyonuda olsaydı iyiydi...Samsung,LG ve bilumum duyurulan son modellerden daha şık ve kalteli,ayrıc...
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Anarşo 3 yıl
Harika telefon.
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e-Militarist 3 yıl
Hp'nin ilk telefonunda Windows'u tercih etmesi daha vahim işte android açısından. Androidin tüm sürümlerine kayıtsız kalıp windows 10'a kayıtsız kalamamışlar. İleriyi görmüşler. Ne de olsa bilgisayar üreticisi adamlar. Buzdolabı, ütü, blender tedarikçisi değiller.
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açmayın-bağıran-karı 3 yıl
950 gibi bi çöpten sonra HP güzel yapmış. Tasarım olarak, özellik olarak her türlü 950den daha iyi.
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knnolg 3 yıl
Güzel ve alınacak telefon ama türkiye ye geleceğini zannetmiyorum
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DH Misafiri 3 yıl
Arka taraf meziu copy paste
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DH Misafiri 3 yıl
Qualcomm Snapdragon işlemcili çöp.
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DH Misafiri 3 yıl
bu telefonun tasarım olarak bir eşini daha görmedim sırf coontinuum iris tarayıcı jbl hoparlör oooo yok yok toza suya şoka dayanıklı .. daha ne istiyonuz anlamadım . android mi at çöpe continuum kullanırım ekrana yansıtır bluetooth maus klavye ile de pc olur biter..
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yokbeolumbe 3 yıl
Kusursuz gibi gözüküyor.
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isakoc 3 yıl
Xtrud
Özellikleri yalan yanlış yazılmış...*5.96-inç QuadHD ekran*Dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 820 işlemci*4 GB RAM*32GB depolama, 200GB’a kadar microSD kart desteği*USB 3.0 Type-C-C*Qi kablosuz şarj*İris Tarayıcı (Windows Hello)*Parmak izi okuyucu*Windows Continuum desteği*16 megapiksel arka kamera*8 megapiksel ön kamera*Windows 10 Mobile*IP67 suya ve toza karşı dayanıklılık* Şoklara karşı “MIL-STD-810G Durmaksızın Düşüşe Uygun” sertifikası (1 metre yükseklik)*7.6 mm kalınlığında kasa*Yerleştirme konektörü

Eğer kamerasıda Lumia 950XL kadar iyiyse resmen microsoftun işletim sistemiyle microsoftu tokatlamış.
Tasarımıda lumia 950xl'dan çok daha güzel.
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Fenomenon 3 yıl
e-Militarist
Üreticiler ilk fırsatta android platformundan tüymek istiyorlar ama sanırım google şantaj yapıyor bunlara. Ard arda gelen widowslu telefon haberleri adeta bir imdat çağrısından başka bişey değil. Allah yardımcıları olsun.

HP'nin android cihazı yoktu ki zaten. Ayrıca Google ne şantajı yapacak. Üreticilerin eli kolu bağlı, android'e muhtaçlar. Google da onları boş çevirmiyor "kim olursan ol gel" diyor. Asıl sorun MS da. Apple gibi sadece kendi cihazını üretmeye çalışıyor, 3. taraf üreticilere teşvik yok. Tam tersi WP lisansını para ile satıyorlardı, daha sonra fiyatını indirdiler, şimdi de (yanlış bilmiyorsam 8" altı cihazlar için) ücretsiz
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