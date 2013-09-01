İşte LG'nin yeni nesil tablet bilgisayarı: LG G Pad

LG uzun süredir sessiz kaldığı tablet bilgisayar pazarına iddialı bir model ile geri dönüş yaptı. Güçlü donanımı ve yenilikçi tasarımı ile dikkat çeken akıllı telefon modeli G2'yi dünya çapında satışa sunmaya hazırlanan LG, G Pad adını verdiği yeni tabletiyle de 8-inç segmentine iddialı bir giriş yapıyor. Hakkında bir süredir çeşitli iddialar dolaşan LG G Pad, Kore merkezli firmanın iddiasına göre, kendi ekran boyutunda Full HD çözünürlük sunan ilk cihaz. 2013 model Nexus 7 de Full HD ekran ile gelirken, ekran boyutunun 7-inç olması G Pad'i de bir ilk yapıyor.

Qualcomm'un 1.7GHz hızında çalışan dört çekirdekli Snapdragon 600 işlemcisi ve Adreno 320 grafik birimini kullanan dolayısıyla tablet pazarının en güçlü cihazlarından bir tanesi olarak dikkat çeken G Pad'e, 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Android 4.2.2 işletim sistemiyle gelen G Pad, yazılım tarafında da yeni özelliklere sahip. LG'nin altını çizdiği uygulamalarda QPair ile kullanıcılar, G Pad üzerinden akıllı telefonlarına göre çağrı ve mesajları yönetebilecekler. Ağırlığı 338 gram olan tablet bilgisayara arkada 5MP, ön kısımda ise 1.2MP olmak üzere çift kamera eşlik ediyor. İhtiyaç duyduğu gücü 4600mAh kapasiteli pilden alan cihaz, siyah ve beyaz olmak üzere çift renk seçeneği ile pazara giriş yapacak. Son çeyrekte kullanıma sunulacak LG G Pad'in satış fiyatı ise şu an için bilinmiyor.