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İşte LG'nin yeni nesil tablet bilgisayarı: LG G Pad

5 yıl
1,2b
1
43
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşte LG'nin yeni nesil tablet bilgisayarı: LG G Pad
LG uzun süredir sessiz kaldığı tablet bilgisayar pazarına iddialı bir model ile geri dönüş yaptı. Güçlü donanımı ve yenilikçi tasarımı ile dikkat çeken akıllı telefon modeli G2'yi dünya çapında satışa sunmaya hazırlanan LG, G Pad adını verdiği yeni tabletiyle de 8-inç segmentine iddialı bir giriş yapıyor. Hakkında bir süredir çeşitli iddialar dolaşan LG G Pad, Kore merkezli firmanın iddiasına göre, kendi ekran boyutunda Full HD çözünürlük sunan ilk cihaz. 2013 model Nexus 7 de Full HD ekran ile gelirken, ekran boyutunun 7-inç olması G Pad'i de bir ilk yapıyor.
Qualcomm'un 1.7GHz hızında çalışan dört çekirdekli Snapdragon 600 işlemcisi ve Adreno 320 grafik birimini kullanan dolayısıyla tablet pazarının en güçlü cihazlarından bir tanesi olarak dikkat çeken G Pad'e, 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.  Android 4.2.2 işletim sistemiyle gelen G Pad, yazılım tarafında da yeni özelliklere sahip. LG'nin altını çizdiği uygulamalarda QPair ile kullanıcılar, G Pad üzerinden akıllı telefonlarına göre çağrı ve mesajları yönetebilecekler. Ağırlığı 338 gram olan tablet bilgisayara arkada 5MP, ön kısımda ise 1.2MP olmak üzere çift kamera eşlik ediyor. İhtiyaç duyduğu gücü 4600mAh kapasiteli pilden alan cihaz, siyah ve beyaz olmak üzere çift renk seçeneği ile pazara giriş yapacak. Son çeyrekte kullanıma sunulacak LG G Pad'in satış fiyatı ise şu an için bilinmiyor. 

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lj94 5 yıl en beğenilen
G PAD PAD. G PAD PAD. Anlayanlar şuku.
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sangreal_1905 5 yıl
arka kapak fırçalanmış metal gibi duruyor tasarımda gayet iyi güzel bir cihaz cıkmıs ortaya.
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DH Misafiri 5 yıl
Tasarımı çok iyi G Pad'in
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Fear of the Dark 5 yıl
Tasarım iyi de, Tabletlerde iPad'den başkası yalan.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
Lg'nin daha yeni kullandıgı Qpair teknolojisini blackberry 3 yıl önce cıkardıgı playbook tablette kullanıyordu yeni bi teknoloji gibi söylenmiş
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senersongur 5 yıl
Batarya 8000 civari olsa iyiydi.
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Tek Kural Ahmet Kural 5 yıl
Piyasadaki tabletlere rakip bile olamaz.G serisine yakışmadı bu tablet.
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CertificatedStaff 5 yıl
Tasarim guzel donanimda iyi
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jizzy quatily 5 yıl
birisi de çıkıp demiyor ki herşeyi iyi de pili niye 4600mAh ??

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bellair 5 yıl
son zamanlarda gördüğüm en iyi tablet tasarımı olmuş
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strathmorea 5 yıl
Lg telefon ve tablet alanında marka bilinirliğini arttırmaya başladı. Rekabet her zaman tüketiciye yarar. Bu çakalların rekabet yapmayıp ortak adım atacağı tek şey fiyatları o psikolojik sınır denen tutarlardan aşağı indirmemek olur sanırım.
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iboocum 5 yıl
tasarım 10 numara olmuş cidden
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shadowtr 5 yıl
Nexus 7 2 bekleyen biri olarak açıkçası beğendim... Kafamı karıştırdı...
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cngzmls 5 yıl
Valla son zamanlarda lg`nin hem telefon hem tablet hem de televizyon tasarımları ve ekran teknolojileri çok hoşuma gitmeye başladı.Hem tasarımları harika,çok kaliteli görünüyorlar hem de true hd ips ekranları inanılmaz bir görüntü kalitesi veriyor.Bir sonraki telefonum sanırım Lg olacak.
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cngzmls 5 yıl
Valla son zamanlarda lg`nin hem telefon hem tablet hem de televizyon tasarımları ve ekran teknolojileri çok hoşuma gitmeye başladı.Hem tasarımları harika,çok kaliteli görünüyorlar hem de true hd ips ekranları inanılmaz bir görüntü kalitesi veriyor.Bir sonraki telefonum sanırım Lg olacak.
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lj94 5 yıl en beğenilen
G PAD PAD. G PAD PAD. Anlayanlar şuku.
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