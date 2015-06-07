İşte MSI'ın yeni amiral gemi anakartı: X99 Godlike video ön inceleme

MSI'ın anakart dünyasındaki yeni amiral gemisi X99 Godlike, gerek tasarım detayları gerekse sahip olduğu özel teknolojiler ile gerçekten heyecan verici. Bu anakartın tüm detayları, Donanım Haber farkı videomuzda. İyi seyirler.

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