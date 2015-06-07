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İşte MSI'ın yeni amiral gemi anakartı: X99 Godlike video ön inceleme
3 yıl
36,3b
1
Anakart
186
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın anakart dünyasındaki yeni amiral gemisi X99 Godlike, gerek tasarım detayları gerekse sahip olduğu özel teknolojiler ile gerçekten heyecan verici. Bu anakartın tüm detayları, Donanım Haber farkı videomuzda. İyi seyirler.
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hikmaster
3 yıl
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videonun otomatik başlamasından bıktık yeter.
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DH Misafiri
3 yıl
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kutu içeriği ve kalite olarak bence rampage exreme v zaten ikiside hemen hemen aynı fiyat ama rampage nin kutusundan bir ben çıkmıyorum.
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Brawilyon
3 yıl
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05.55 onası bi tükürük agzında biriktirip toplumu atıyosun tükürügü
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milyondabir
3 yıl
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önceden asus takintim vardi taki msı anakartları kullanana kadar asusta yasadıgım sorunlar msı tam stabil anakart olarak karsıma cikti benim için bundan sonrasi sadece msı olur anakartda.
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Thehunt
3 yıl
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rampage V ve diğerleri..
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nysarac
3 yıl
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güzel kart lakin rengi olmamış backplate gibi komple kaplamalıydı kartı. tasarımını ben beğenmedim lakin güç beslemesi çok sağlam olmuş 12 fazlı.
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hikmaster
3 yıl
en beğenilen
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videonun otomatik başlamasından bıktık yeter.
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Fx_57,5
3 yıl
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bu anakart Türkiye'de Godlike e gelebilir.o ledler çin pavyonları gibi olmamış.asusu yeni x99 anakart modeli daha iyi gibi görünüyor.
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alibaba
3 yıl
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Video incelemelerle ilgili genel bir yorum yapmak istiyorum:
Her ne kadar pozitif yönleri olsa da amaç bir ürün tanıtımı ise hedef kitle için bilgiye daha kısa ulaşmayı engelliyor. Evde sesi açmak, uzun süre zaman ayırmak gibi gerekçelerle çok izleyemiyorum. Merak ettim tıkladım bu kartın hiçbir kartta olmayan özelliği ne diye. Ama video olunca vazgeçtim.
Ama yanlış anlaşılmasın emek veren arkadaşlara teşekkür ediyorum, bu benim kişisel görüşüm.
Bir ürünün unboxing denen kutu açılış videolarını kesinlikle destekliyorum. Kutuda ne var insan görmek istiyor.
Selamlar.
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MahalleAndroidi
3 yıl
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ledler olmamış
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Serkandrgn
3 yıl
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X99 Deluxe hala en estetik anakart bence.
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yunusyunus
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İsminden dolayı yanlış anlaşılıyorsa...vay halimize
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Her ne kadar pozitif yönleri olsa da amaç bir ürün tanıtımı ise hedef kitle için bilgiye daha kısa ulaşmayı engelliyor. Evde sesi açmak, uzun süre zaman ayırmak gibi gerekçelerle çok izleyemiyorum. Merak ettim tıkladım bu kartın hiçbir kartta olmayan özelliği ne diye. Ama video olunca vazgeçtim.
Ama yanlış anlaşılmasın emek veren arkadaşlara teşekkür ediyorum, bu benim kişisel görüşüm.
Bir ürünün unboxing denen kutu açılış videolarını kesinlikle destekliyorum. Kutuda ne var insan görmek istiyor.
Selamlar.