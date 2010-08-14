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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İşte MSI'ın Windows 7'li tablet bilgisayarı: WindPad 100

8 yıl
11,3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşte MSI'ın Windows 7'li tablet bilgisayarı: WindPad 100
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MSI ilk defa Computex 2010 fuarında tanıttığı WinPad 100 isimli tablet bilgisayarını detaylandırdı. Firma, Eylül ayında Almanya'nın Berlin kentinde yapılacak IFA fuarı öncesinde WinPad 100'ün üretime hazır versiyonunu gösterdi. Intel platformunu temel alan ve Windows 7 işletim sistemiyle gelecek olan tablet bilgisayar, 10.1-inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekran kullanıyor. Intel'in 1.6GHz'de çalışan Atom Z530 işlemcisinin güç verdiği sistemde bellek kapasitesi ise 2GB olarak belirlenmiş.

1.3 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan ve kablosuz internet erişimi için 80.11n WiFi ve 3G gibi özellikleri bünyesinde barındıran tablet bilgisayar, SD/SDHC kart slotuna ve HDMI portuna da sahip. Resimlerde görülen tablet bilgisayar istasyonu ise WinPad 100'den bağımsız olarak satılacak. IFA 2010 fuarından sonraki haftalarda satışa sunulması beklenen tablet bilgisayarın resmi satış fiyatı henüz açıklanmadı ancak yapılan yorumlara göre son kullanıcı fiyatı 500$ civarında seyredecek.

İşte MSI'ın Windows 7'li tablet bilgisayarı: WindPad 100
Tam Boyutta Gör

İşte MSI'ın Windows 7'li tablet bilgisayarı: WindPad 100
Tam Boyutta Gör

İşte MSI'ın Windows 7'li tablet bilgisayarı: WindPad 100
Tam Boyutta Gör

İşte MSI'ın Windows 7'li tablet bilgisayarı: WindPad 100
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Hobar 8 yıl
aynısı bana da oldu
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Batuist 8 yıl
ana sayfada atılan mesajlar hatalı gidiyor...
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Batuist 8 yıl
yukarıdaki mesajların herbiri kendi ilgili haberin altına atılan mesajlardır.. yönetime bu hata bildirildi ama ne zaman düzelir bilmiyorum... daha öncede olmuştu aynı hata ve yanlış mesajların hepsini silmiştim.. şimdi silmeden sayfanın linkini hatalı konuya örnek olması açısından yine yönetime bildireceğimden dolayı bu sefer ki mesajları silmiyorum......

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Batuist 8 yıl
artık asusun Eee diye başlayan tüm modellerinden nefret etmeye başladım...
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Batuist 8 yıl
aslında bu soğutucunun en büyük avantajı işlemciye temas eden bakır boruların işlemci yüzeyinden aldığı ısıyı bakır boruları uzun kürdan gibi uzatılan soğutucuların aksine çok kısa bir mesafede alüminyum yapraklara iletmesi.. sanırım 30 derecelik açıyı buradaki mesafeyi kısaltmak için yapmışlar.. yoksa bir esprisi yok yana yatırmanın.. ama alüminyum yapraklara giden borular oldukça kısa ve ısının hemen etkileşime geçmesi açısından oldukça faydalı olabileceğini düşünüyorum..
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Batuist 8 yıl
bir TN panel daha ... hayırlı olsun.. zaten az vardı iyi olmuş bu..
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