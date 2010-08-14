İşte MSI'ın Windows 7'li tablet bilgisayarı: WindPad 100

MSI ilk defa Computex 2010 fuarında tanıttığı WinPad 100 isimli tablet bilgisayarını detaylandırdı. Firma, Eylül ayında Almanya'nın Berlin kentinde yapılacak IFA fuarı öncesinde WinPad 100'ün üretime hazır versiyonunu gösterdi. Intel platformunu temel alan ve Windows 7 işletim sistemiyle gelecek olan tablet bilgisayar, 10.1-inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekran kullanıyor. Intel'in 1.6GHz'de çalışan Atom Z530 işlemcisinin güç verdiği sistemde bellek kapasitesi ise 2GB olarak belirlenmiş.

1.3 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan ve kablosuz internet erişimi için 80.11n WiFi ve 3G gibi özellikleri bünyesinde barındıran tablet bilgisayar, SD/SDHC kart slotuna ve HDMI portuna da sahip. Resimlerde görülen tablet bilgisayar istasyonu ise WinPad 100'den bağımsız olarak satılacak. IFA 2010 fuarından sonraki haftalarda satışa sunulması beklenen tablet bilgisayarın resmi satış fiyatı henüz açıklanmadı ancak yapılan yorumlara göre son kullanıcı fiyatı 500$ civarında seyredecek.