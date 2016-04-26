İşte Philips ve AOC'nin yeni monitörleri

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Philips ve AOC'nin 2016 model yeni nesil monitörleri mercek altında. 4K ve 5K çözünürlükteki modellerden, oyunculara yönelik yüksek tazeleme hızı sunan kavisli modellere kadar...
Philips ve AOC'nin yeni nesil monitörleri bu videomuzda. Philips'i 4K ve 5K çözünürlükte, Quantum Dot teknolojili monitörlerinden AOC'nin oyunculara yönelik kavisli modellerine kadar tüm detayları konuştuk.
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Notebook monitrörlerinde 1366x768 piksellik ucube çözünürlük.
Masaüstündeki bir türlü aşılamayan 1920x1080 piksel.
Her iki sınıf için 50-60 Hz batağı.
Telefonda 2K kullanımı neredeyse standart olacak (LG sağolsun) dev gibi monitörlerde şu işi bir türlü aşamadık insanlık medeniyeti olarak. Bu çözünürlükleri yeterince besleyecek donanım (ekran kartı) ise ayrı bir fecaat zaten. Fiyatlar kesinlikle çok pahalı. Artık 2k-90/120(belki 144Hz) monitörleri 1000 lira altına alıyor olmamız lazım. (600-800 dolar falan bunlar) Dolar kuru falan değil sadece, genel olarak dünyada da trend bu yönde. Yoksa bizi de boğarlardı o modellere. Adamlar numunelik modeller çıkarıyorlar ve dayıyorlar alıştığımız standart ürünler.
5k konusuna değinmeniz güzel oldu, benim de aklımdaydı hep. Maalesef öyle demek belki adam için en makul cevap olsa da donanım üreticilerinin şapkasını önüne koyup bu işe kafa yormaları lazım. Ortaklık mı kuruyorlar ne yapıyorlarsa yapsınlar bu işleri halletsinler. Millet monitör parasına bilgisayar alır, kendi mallarını satacak adam bulamazlar sonra.
240 hz monitörleri üretmeye başlamışlar, teknoloji hazır ama fiyat konusunda çok çaresizler. Art niyet arayacağım artık bu işlerde neredeyse.
Yalnız yeni trend Hdr özellikli monitörlerden hiç bahsedilmemesi şaşırtıcıydı.