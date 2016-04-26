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İşte Philips ve AOC'nin yeni monitörleri

3 yıl
64,9b
1
Monitör
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Philips ve AOC'nin 2016 model yeni nesil monitörleri mercek altında. 4K ve 5K çözünürlükteki modellerden, oyunculara yönelik yüksek tazeleme hızı sunan kavisli modellere kadar...
Philips ve AOC'nin yeni nesil monitörleri bu videomuzda. Philips'i 4K ve 5K çözünürlükte, Quantum Dot teknolojili monitörlerinden AOC'nin oyunculara yönelik kavisli modellerine kadar tüm detayları konuştuk.
 

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profecco 3 yıl en beğenilen
Beyfendinin samimi olması gerçekten de çok hoşuma gitti :) Genelde pek göremediğimiz konuşmalar bunlar. Politik bir dilde konuşup kıvırmanın kitabını yazan üst düzey yöneticilerden bıktım.
Beyfendinin samimi olması gerçekten de çok hoşuma gitti :) Genelde pek göremediğimiz konuşmalar bunlar. Politik bir dilde konuşup kıvırmanın kitabını yazan üst ...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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simbolmina 3 yıl
Monitörde çözünürlük ve tazeleme hızlarındaki yavaş gelişmeyi artık normal bulmuyorum. Kullanıcının yakasına yapışıp bir türlü bırakmayan bazı standartlar var.
Notebook monitrörlerinde 1366x768 piksellik ucube çözünürlük.
Masaüstündeki bir türlü aşılamayan 1920x1080 piksel.
Her iki sınıf için 50-60 Hz batağı.
Telefonda 2K kullanımı neredeyse standart olacak (LG sağolsun) dev gibi monitörlerde şu işi bir türlü aşamadık insanlık medeniyeti olarak. Bu çözünürlükleri yeterince besleyecek donanım (ekran kartı) ise ayrı bir fecaat zaten. Fiyatlar kesinlikle çok pahalı. Artık 2k-90/120(belki 144Hz) monitörleri 1000 lira altına alıyor olmamız lazım. (600-800 dolar falan bunlar) Dolar kuru falan değil sadece, genel olarak dünyada da trend bu yönde. Yoksa bizi de boğarlardı o modellere. Adamlar numunelik modeller çıkarıyorlar ve dayıyorlar alıştığımız standart ürünler.
5k konusuna değinmeniz güzel oldu, benim de aklımdaydı hep. Maalesef öyle demek belki adam için en makul cevap olsa da donanım üreticilerinin şapkasını önüne koyup bu işe kafa yormaları lazım. Ortaklık mı kuruyorlar ne yapıyorlarsa yapsınlar bu işleri halletsinler. Millet monitör parasına bilgisayar alır, kendi mallarını satacak adam bulamazlar sonra.
240 hz monitörleri üretmeye başlamışlar, teknoloji hazır ama fiyat konusunda çok çaresizler. Art niyet arayacağım artık bu işlerde neredeyse.
Monitörde çözünürlük ve tazeleme hızlarındaki yavaş gelişmeyi artık normal bulmuyorum. Kullanıcının yakasına yapışıp bir türlü bırakmayan bazı standartlar var. ...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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redoracle 3 yıl
Şu quantum dot kullanan monitör ne kadardan satılacak acaba,en yenilikçi o gibi.
Yalnız yeni trend Hdr özellikli monitörlerden hiç bahsedilmemesi şaşırtıcıydı.
Şu quantum dot kullanan monitör ne kadardan satılacak acaba,en yenilikçi o gibi.Yalnız yeni trend Hdr özellikli monitörlerden hiç bahsedilmemesi şaşırtıcı...
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fthyrr1976fy 3 yıl
adam gibi 2 k oyuncu monitörleri ne zaman ucuzlayacak birde bir dünya sorunu var yok çlü piksel yok ışık sızması

zaten mevcut kartlarda 2k sıkıntı illa millete zorla full hd aldırmak zorunda bırakıyorlar

lg samsungta uyuyor ne hikmetse hiç bir adımları yok
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Morphinz 3 yıl
Panel üreticilerine KILIM LAN KILIM!!
ALLAHINI SEVEN 2K 27-32" ARASINDA UCUZ FİYATLI MONİTOR YAPSIN LAAAAAANNNN....
2 YILDIR MONITOR ALICAM AMA ALAMIYORUM ÇÜNKÜ KİMSE ÜRETMİYOR ANASINI SATİM!
Yanıtla +3
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simbolmina 3 yıl
Monitörde çözünürlük ve tazeleme hızlarındaki yavaş gelişmeyi artık normal bulmuyorum. Kullanıcının yakasına yapışıp bir türlü bırakmayan bazı standartlar var.
Notebook monitrörlerinde 1366x768 piksellik ucube çözünürlük.
Masaüstündeki bir türlü aşılamayan 1920x1080 piksel.
Her iki sınıf için 50-60 Hz batağı.
Telefonda 2K kullanımı neredeyse standart olacak (LG sağolsun) dev gibi monitörlerde şu işi bir türlü aşamadık insanlık medeniyeti olarak. Bu çözünürlükleri yeterince besleyecek donanım (ekran kartı) ise ayrı bir fecaat zaten. Fiyatlar kesinlikle çok pahalı. Artık 2k-90/120(belki 144Hz) monitörleri 1000 lira altına alıyor olmamız lazım. (600-800 dolar falan bunlar) Dolar kuru falan değil sadece, genel olarak dünyada da trend bu yönde. Yoksa bizi de boğarlardı o modellere. Adamlar numunelik modeller çıkarıyorlar ve dayıyorlar alıştığımız standart ürünler.
5k konusuna değinmeniz güzel oldu, benim de aklımdaydı hep. Maalesef öyle demek belki adam için en makul cevap olsa da donanım üreticilerinin şapkasını önüne koyup bu işe kafa yormaları lazım. Ortaklık mı kuruyorlar ne yapıyorlarsa yapsınlar bu işleri halletsinler. Millet monitör parasına bilgisayar alır, kendi mallarını satacak adam bulamazlar sonra.
240 hz monitörleri üretmeye başlamışlar, teknoloji hazır ama fiyat konusunda çok çaresizler. Art niyet arayacağım artık bu işlerde neredeyse.
2 Yanıt Yanıtla +8
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umut_baris 3 yıl simbolmina
simbolmina

Monitörde çözünürlük ve tazeleme hızlarındaki yavaş gelişmeyi artık normal bulmuyorum. Kullanıcının yakasına yapışıp bir türlü bırakmayan bazı standartlar var.

Notebook monitrörlerinde 1366x768 piksellik ucube çözünürlük.
Masaüstündeki bir türlü aşılamayan 1920x1080 piksel.
Her iki sınıf için 50-60 Hz batağı.

Telefonda 2K kullanımı neredeyse standart olacak (LG sağolsun) dev gibi monitörlerde şu işi bir türlü aşamadık insanlık medeniyeti olarak. Bu çözünürlükleri yeterince besleyecek donanım (ekran kartı) ise ayrı bir fecaat zaten. Fiyatlar kesinlikle çok pahalı. Artık 2k-90/120(belki 144Hz) monitörleri 1000 lira altına alıyor olmamız lazım. (600-800 dolar falan bunlar) Dolar kuru falan değil sadece, genel olarak dünyada da trend bu yönde. Yoksa bizi de boğarlardı o modellere. Adamlar numunelik modeller çıkarıyorlar ve dayıyorlar alıştığımız standart ürünler.

5k konusuna değinmeniz güzel oldu, benim de aklımdaydı hep. Maalesef öyle demek belki adam için en makul cevap olsa da donanım üreticilerinin şapkasını önüne koyup bu işe kafa yormaları lazım. Ortaklık mı kuruyorlar ne yapıyorlarsa yapsınlar bu işleri halletsinler. Millet monitör parasına bilgisayar alır, kendi mallarını satacak adam bulamazlar sonra.

240 hz monitörleri üretmeye başlamışlar, teknoloji hazır ama fiyat konusunda çok çaresizler. Art niyet arayacağım artık bu işlerde neredeyse.

Daha yüksek çözünürlüğü napıcan? Bana bunu açıkla?

O çözünürlüğün nasıl bir altyapı gerektirdiğini, üretim maliyetini, dünyaya hakim olan kapitalist sistemi yok sayıp öylece sallıyorsun!

Yuh ya!
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ø 3 yıl simbolmina
Bilgisayarları gereksiz donanımla doldururken masraftan kaçmayan ama o bütün donanımın meyvesini en iyi şekilde verecek 144hz monitörlere parayı çok gören bir kullanıcı kitlesi var.

Bence 240hz monitör, en güçlü bilgisayarın hak ettiği parayı hak ediyor.
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cimbomlusinan 3 yıl
Erdi abi bugün metroda gördüm seni Yanılmıyorsam Acıbadem'den bindin Game of thrones izliyordun sanırım
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idombayci 3 yıl
şunları herkesin alabileceği fiyattan satsalarya. hala 14 tüplü monitor kullananlar var. harcanan elektrik vb yenisi telafi eder ama alamıyor
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profecco 3 yıl en beğenilen
Beyfendinin samimi olması gerçekten de çok hoşuma gitti :) Genelde pek göremediğimiz konuşmalar bunlar. Politik bir dilde konuşup kıvırmanın kitabını yazan üst düzey yöneticilerden bıktım.
1 Yanıt Yanıtla +9
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redoracle 3 yıl
Şu quantum dot kullanan monitör ne kadardan satılacak acaba,en yenilikçi o gibi.
Yalnız yeni trend Hdr özellikli monitörlerden hiç bahsedilmemesi şaşırtıcıydı.
Yanıtla +6
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ozkn_s 3 yıl profecco
profecco
Beyfendinin samimi olması gerçekten de çok hoşuma gitti :) Genelde pek göremediğimiz konuşmalar bunlar. Politik bir dilde konuşup kıvırmanın kitabını yazan üst düzey yöneticilerden bıktım.


Samimiyet mi? Sen samimi ropartaj gormemissin bence.
Vestelin bir numarasi turan erdogan'in erdi beyle yaptigi ropartaji izle ondan sonra kararini ver bence.
ben hala unutamiyorum.
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