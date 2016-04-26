İşte Philips ve AOC'nin yeni monitörleri

Philips ve AOC'nin 2016 model yeni nesil monitörleri mercek altında. 4K ve 5K çözünürlükteki modellerden, oyunculara yönelik yüksek tazeleme hızı sunan kavisli modellere kadar...

Philips ve AOC'nin yeni nesil monitörleri bu videomuzda. Philips'i 4K ve 5K çözünürlükte, Quantum Dot teknolojili monitörlerinden AOC'nin oyunculara yönelik kavisli modellerine kadar tüm detayları konuştuk.