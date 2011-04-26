İşte Sony'nin yeni nesil tablet bilgisayarları; S1 ve S2

PlayStation Network'deki sorunları çözmekle uğraşan Sony, uzun süredir merakla beklenen tabletleri için sessizliğini bozdu ve ilk bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Her ikisi de Google'ın tabletler için hazırladığı Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sistemini kullanan S1 ve S2 kod adlı yeni modellerin Sonbahar aylarında çıkacağı açıklandı. Farklı özelliklere sahip olan tabletler tasarım konusunda da rakiplerinden ayrışmayı vaad eden Sony'nin neler sunduğuna gelin birlikte bakalım.

Sony S1 Tablet

Sony'nin yeni nesil tabletlerinden ilki olan S1, 9.4-inç büyüklüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip. Tasarım özellikleriyle bir miktar Notion Ink Adam'ı hatırlatan tablet, Nvidia'nın çift çekirdekli Tegra 2 platformunu kullanırken, bu konuda tercihin hangi versiyondan yana olduğu henüz bilinmiyor ancak 1.2GHz'de çalışan Tegra 2 3D olacak gibi görünüyor. S2 modeli ise son dönemde sık sık karşımıza çıkan ve son olarak Kyocera'nın Echo isimli telefonunda gördüğümüz çift ekran tasarımını temel alıyor.

Sony S2 Tablet

Katlanabilir formda olan çoklu dokunmatik destekli 5.5-inç boyutundaki çift ekranı ile dikkat çekici bir tasarım sunan S2, aynı S1 modelinde olduğu gibi Nvidia Tegra 2 platformundan güç alıyor. Her ikisi de WiFi ve 3G/4G bağlantılarını destekleyecek olan tabletler, Qriocity müzik ve film servisine erişebilecek, PlayStastion Suite oyunlarını çalıştırabilecekler. Sony Tüketici Ürünleri ve Servisleri Genel Müdürü ve şirketin kıdemli başkan yardımcısı olan Kunimasa Suzuki yeni tabletlerle ilgili olarak " Sony Tablet, kullanıcıların diledikleri zaman, diledikleri yerde bulut tabanlı servislerden faydalanabildiği ileri eğlence deneyimi sağlar. Entegre donanımı, Sony Tablet içerik ve ağı ile yeni bir yaşam stili yaratmayı amaçladık." dedi. Sony'nin yeni nesil tabletleriyle ilgili daha fazla detayı lansman tarihine doğru açıklaması bekleniyor.