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İşte Sony'nin yeni nesil tablet bilgisayarları; S1 ve S2

8 yıl
75,7b
1
45
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PlayStation Network'deki sorunları çözmekle uğraşan Sony, uzun süredir merakla beklenen tabletleri için sessizliğini bozdu ve ilk bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Her ikisi de Google'ın tabletler için hazırladığı Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sistemini kullanan S1 ve S2 kod adlı yeni modellerin Sonbahar aylarında çıkacağı açıklandı. Farklı özelliklere sahip olan tabletler tasarım konusunda da rakiplerinden ayrışmayı vaad eden Sony'nin neler sunduğuna gelin birlikte bakalım.

İşte Sony'nin yeni nesil tablet bilgisayarları; S1 ve S2
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Sony S1 Tablet

Sony'nin yeni nesil tabletlerinden ilki olan S1, 9.4-inç büyüklüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip. Tasarım özellikleriyle bir miktar Notion Ink Adam'ı hatırlatan tablet, Nvidia'nın çift çekirdekli Tegra 2 platformunu kullanırken, bu konuda tercihin hangi versiyondan yana olduğu henüz bilinmiyor ancak 1.2GHz'de çalışan Tegra 2 3D olacak gibi görünüyor. S2 modeli ise son dönemde sık sık karşımıza çıkan ve son olarak Kyocera'nın Echo isimli telefonunda gördüğümüz çift ekran tasarımını temel alıyor.

İşte Sony'nin yeni nesil tablet bilgisayarları; S1 ve S2
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Sony S2 Tablet

Katlanabilir formda olan çoklu dokunmatik destekli 5.5-inç boyutundaki çift ekranı ile dikkat çekici bir tasarım sunan S2, aynı S1 modelinde olduğu gibi Nvidia Tegra 2 platformundan güç alıyor. Her ikisi de WiFi ve 3G/4G bağlantılarını destekleyecek olan tabletler, Qriocity müzik ve film servisine erişebilecek, PlayStastion Suite oyunlarını çalıştırabilecekler. Sony Tüketici Ürünleri ve Servisleri Genel Müdürü ve şirketin kıdemli başkan yardımcısı olan Kunimasa Suzuki yeni tabletlerle ilgili olarak " Sony Tablet, kullanıcıların diledikleri zaman, diledikleri yerde bulut tabanlı servislerden faydalanabildiği ileri eğlence deneyimi sağlar. Entegre donanımı, Sony Tablet içerik ve ağı ile yeni bir yaşam stili yaratmayı amaçladık." dedi. Sony'nin yeni nesil tabletleriyle ilgili daha fazla detayı lansman tarihine doğru açıklaması bekleniyor.


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deniz_1903 8 yıl en beğenilen
yahu ne kadar çok tasarımcı varmış öyle. bi şeyi de beğenin arkadaşım. sony herzamanki gibi farkını konuşturmuş. birbirinin kopyası tabletlerin sıralandığı şu zamanlarda iki ürün de gerçekten fark yaratan ürünler olmuş. sizin kadar düşünemiyor dimi sony tasarımcıları ve mühendisleri. çerçevesi kalın beğenmedim diyebilirsin de tasarım hatası diyebilme cüretini gösteren sözde tasarımcı arkadaşlar size sadece gülüyorum.
yahu ne kadar çok tasarımcı varmış öyle. bi şeyi de beğenin arkadaşım. sony herzamanki gibi farkını konuşturmuş. birbirinin kopyası tabletlerin sıralandığı şu z...
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bigbooss 8 yıl
s1 tasarım harikası olmuş.
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Full_HD 8 yıl
Bu işin boku çıktı bence
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funnyboy 7 yıl
sony'nin tablet piyasasında ben de varım dediği oyuncakları. www.teknokampus.com güzeeel :) teknokampus.com/...
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_blackmamba_ 7 yıl
sony tablet piyasasına ne zaman el atacak diyorduk ki attı. s1'in tasarımı güzele benziyor, s2'nin tasarımı ilginç olmuş. genelin söylediği gibi çerçeveler de bulunan boşluk çok fazla. tabiki en doğru tespit yakından inceleyince ortaya çıkar. android 3.0 honeycomb ve nvidia tegra2 işlemci kullanması hızının iyi olacağının göstergesi olarak değerlendirilebilir. fiyatı daha doğrusu fiyatları ne kadar olacak acaba. açıkcası piyasanın üzerinde olur gibi geliyor bana ama bekleyip göreceğiz.
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DH Misafiri 8 yıl
sony s1 muhteşem görünüyo tasarım olarak.özellikleri hakkında bi bilgim yok ama sanırım oyun zevki diğer tabletlerden kat kat güzel olur playstation dan dolayı.Böylece görüntü kaliteside buna bağlı olarak yüksek olur diye tahmin ediyorum. sonuç olarak ne apple ne samsung sony yaptıysa tamamdır :D
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ozan387 8 yıl
Cok guzel tasarlanmis bir tablet. Tasarimda kesinlikle farkini yaratmis sony. Fakat benim korkum donanim yonunde. Cunku honeycamp diger android sistemlerine gore cok daha gelismis bir android ve sistem gereksinimleride bir o kadar fazla. Eger sony bu isletim sistemini yuksek performansta sunmayi basarabilirse basarili olacaktir. Tabi bunun icin cok iyi bir mobil donanim ve yazilim saglamasi gerekecektir.
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Necessa®i 8 yıl
sony farkını koymuş
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TRangulity 8 yıl
S2 birlikte okumak sakıncalı
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Murphy 8 yıl
Çok şık tabletler. Sony malı oldugu belli yani. Burda pek begenilmese de eminim cok satacak bu aletler.
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Technotronic 8 yıl
sony = farklılık ,kalite ,yenilik ,bağlılık
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bigbooss 8 yıl
beğenmediğin kol. tasarım olarak bir çok ödül aldı.
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Sistemin Kurbanlarıyız 8 yıl
S2'yi beğenmedim. Yenilikçi değil ve tasarımı berbat. Bu oyun konsolu değilki açılıp, kapanabilen birşey olsun hadi onu da geçtim. Kalem kutusu gibi yapmışlar bari düz olsaymış ya da normal yapmak zorlarına gitmiş anlaşılan. 2 ayrı ekran olması da baltalıyor zaten herşeyi
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AutumnLeaf 8 yıl
Şurada tanıtılan ürünler ne zaman beğenilecek çok merak ediyorum. Her zaman bir muhalefet ki bir muhalefet. Yok yanı kalın, yok ekran küçük, yok çok ağır.
Sony'de çalışan mühendisler veya tasarımcılar bunu düşünmemişler değil mi? Tablet hiç 5 inç olur mu maksimum 9, minimum 7 olmalı. Hoş gözükmeli ince olmalı. Muazzam bir bedene sahip kız gibi tuttuğunda avuca sığmalı.
Ohoo... Arkadaşlar cebinizde diplomanız mı eksik ya da diplomanız varda kimse sizi işe mi almıyor? Nereden geliyor bu uzman mühendislik, uzman pazarlamacılık, uzman tasarımcılık ruhu?
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manyakurt 8 yıl
tamam iyi güzel estetik olmuş da S1, tablete fazladan kalınlık getirmiş o kıvrım ve alt taraf, tabi ora dahil toplam kalınlık ne kadar onuda bilmek lazım ama, kalınmış gibi görünüyor resimden.

edit: Resimden de anlaşılacağı üzere kalın değilmiş, incelikten taviz vermemişler.
i.i.com.com/...
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nastyboy 8 yıl
S2, King marka tost makinelerine benzemiş.
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bigbooss 8 yıl
s1 tasarım harikası olmuş.
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maestro_34 8 yıl
S1 de sanki yanında cd-driver yeri varmış gibi görünüyor, ister misiniz olsun
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bigbooss 8 yıl
s1 tasarım harikası olmuş.
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