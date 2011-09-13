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İşte Windows 8'in indirileceği adres

7 yıl
161,4b
1
549
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft resmi tanıtımını bugün gerçekleştirdiği Windows 8 Geliştirici Önizleme sürümünü (Build 8102 Milestone 3) genel kullanıma sunuyor. 32-bit ve 64-bit x86 sistemlerle çalışabilecek olan sürüm sadece uygulamalarla veya hem araç hem de uygulamalarla birlikte indirilebilecek.
PT zaman dilimine göre Amerika'da bugün, GMT zaman dilimine göre de Avrupa'da yarın kullanıma sunulacak Windows 8'i kullanıcılar http://dev.windows.com adresinden indirebilecekler. Yoğun talep görmesi beklenen Windows 8 Geliştirici Önizleme sürümü için Microsoft sunucuları gelen  milyonlarca "download" isteğini karşılayabilmek adına ayrıca ter dökecek. 

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DarKLq 7 yıl en beğenilen

AdYokk

Millet daha win7 ye geçemedi 8 çıkıyo


Bu şeye benzedi , ben pII işlemci kullanıyorum i7 niye çıktı.
Firmalar milleti mi beklicek ?
AdYokkMillet daha win7 ye geçemedi 8 çıkıyoBu şeye benzedi , ben pII işlemci kullanıyorum ...
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3 Yanıt Yanıtla +59
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8 Avatar Avatar Avatar
hardcrss 7 yıl
Açtığınız programı kapatmak için retro modundayken fareyi sol en üste götürün ve açık programlarını gözükecek.

Sağ tıklayıp close diyerek teker teker kapatın. Başka çözüm bulamadım.
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Shiftlenbik 7 yıl
Bıktım artık bu win 7-8-9 ekran kartı al tak değiştir. Yeni nesil konsollar çıksın alacam bir tane oh mis rahat 7-8 sene gider.
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xOGANx 7 yıl
Bence aynı anda en az 1.000.000 kişi indirmeye çalışırki sunucu pert :D
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Namikal 7 yıl
İnternetim yavaş yarin hızlanıyo yarin indircem işallah güzeldir.
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FRAPS 7 yıl
Aynı şeyi cilalayıp cilalayıp piyasaya sürüyorlar. Win 7 vistanın yamalanmış haliydi. Buda win7nin biraz daha cilanmış halidir.

Aynı adama ayni işletim sistemini ufak farklılıklar yaparak birkaç kere satıyorlar.Win2000 den sonra hep aynı işletim sistemini satıyorlar.

Masaüstü windowslardaki asıl devrim win2000 ile oldu diğer çıkan xp ,vista, win7 ise yamalanmış windowstan ibaret :)
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mcrew 7 yıl
hanı bu google ısletım sıstemı cıkarcaktı neoldu. Benzınımı bıttı
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PROOF# 7 yıl
ne diye kurarsınız bunu? Geliştirecekmisiniz?
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berkaytunali 7 yıl
cashr00t
İndiricek arkadaşların ve merak eden arkaşların dikkatine, beta sürümdür :)

milestone 3 sürümü beta değil tam olarak..
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kurunc 7 yıl
windows 8 i pek beğenmedim! umarım tam sürüme kadar bazı şeyleri düzeltirler! bazı arkadaşlar çok kullanışlı ve pratik demişer! açtığınız programları kapatabilmek için görev yöneticisine girmekmi pratiklik!! hiç pratik değil bence! masa üstü oyunlarından birini yanlışlıkla sildim, şimdi onu bulup geri getiremiyorum! fazla bir yenilik yok sadece görsel olarak programları masa üstüne sabitlemişler okadar!
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octavarium 7 yıl
Mesajim bulunsun eve gidince indirip kurmak lazım. 7nin deneme sürümünden çok memnun kalmıştım,
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kurunc 7 yıl
arkadaşlar bende iki hdd var birinde win7 yüklü diğeri 60 gb!
win7 ye hiç dokunmadan diğer diske yüklemeyi denedim ama tuhaf bir uyarı alıyorum ve yükleme yapmıyor!
"no signed device drivers were found.Make sure that the installation media contains the correct drivers, and then click ok"
bu uyarıyı veriyor ve hangi diski seçersem seçeyim olmuyor aynı uyarıyı alıyorum!
dvd yazarken hatalı yazmıştır diye tekrar 4x hızda yazdırdım ama yine aynı uyarı!
bu neden olabilir sizce?
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metallurgy 7 yıl

kurunc

arkadaşlar bende iki hdd var birinde win7 yüklü diğeri 60 gb!
win7 ye hiç dokunmadan diğer diske yüklemeyi denedim ama tuhaf bir uyarı alıyorum ve yükleme yapmıyor!
"no signed device drivers were found.Make sure that the installation media contains the correct drivers, and then click ok"
bu uyarıyı veriyor ve hangi diski seçersem seçeyim olmuyor aynı uyarıyı alıyorum!
dvd yazarken hatalı yazmıştır diye tekrar 4x hızda yazdırdım ama yine aynı uyarı!
bu neden olabilir sizce?



hocam o sorun win7 kurarken de beni deli ediyordu .

Benim sorunu çözmem çok basit bir hamleydi umarım seninki de çözülecektir.

Heralde diski seçerken mouse ile seçiyorsun ve ileri next her neyse ona mouse ile basıyorsunuz. Diski seçip entere bastıktan sonra o hatayı almayacaksınız umarım.

Sorunun çözülüp çözülmediğini yazarsanız çok memnun olurum.


edit : herkes dvd yazdırma hızı ile alakalı dese de öyle değil o sorun. ben 16x ile yazdırıp o yöntemi deniyorum hiç hata vermiyor.
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ttt01 7 yıl
Temiz kurulumla kurdum herseyi kendisi tanidi valla suana kadar ne yüklediysem calisti bence cok güzel olmus oyun bile oynuyorum gayet düzgün 1kere bile hata almadim ayrica
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emre845 7 yıl
usb ile kurmaya çalıştım kurulum ekranından ileri gitmiyor disk bulunamadı gibi bişey diyor...:(
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FourierSeries 7 yıl
Bugün ben de yükledim şimdilik karşılaştığım iki sorun var.Birincisi bluetooth ta sorun var aygıt ekleyemiyorum. İkincisi bilgisayar kapanmıyor, dizüstü olduğu için fişi de çekemiyorum, bataryayı çıkarmak zorunda kalıyorum. Onun dışında hızı iyi, başlat menüsü de zor olmuş, sonuçta biz buna onlarca program yükleyeceğiz bulması zor olur böyle olursa.
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