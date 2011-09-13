İşte Windows 8'in indirileceği adres

Microsoft resmi tanıtımını bugün gerçekleştirdiği Windows 8 Geliştirici Önizleme sürümünü (Build 8102 Milestone 3) genel kullanıma sunuyor. 32-bit ve 64-bit x86 sistemlerle çalışabilecek olan sürüm sadece uygulamalarla veya hem araç hem de uygulamalarla birlikte indirilebilecek.

PT zaman dilimine göre Amerika'da bugün, GMT zaman dilimine göre de Avrupa'da yarın kullanıma sunulacak Windows 8'i kullanıcılar http://dev.windows.com adresinden indirebilecekler. Yoğun talep görmesi beklenen Windows 8 Geliştirici Önizleme sürümü için Microsoft sunucuları gelen milyonlarca "download" isteğini karşılayabilmek adına ayrıca ter dökecek.