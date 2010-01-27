İşte Apple'ın tablet bilgisayarı: iPad

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ve Apple çıkan binlerce spekülasyondan sonra iPad isimli tablet bilgisayarını Steve Jobs'un sunumuyla birlikte ortaya çıkardı. Netbook'ların pek çok açıdan yetersiz cihazlar olduğunu öne süren Apple, iPad isimli tablet bilgisayarıyla, iPhone ve dizüstü bilgisayarlar arasındaki boşluğu dolduracaklarını iddia ediyor.
Apple iPad ile ilgili detaylı bir haberimiz sizlerle olacak, lütfen bizden ayrılmayın.
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Haydi bakalım. Bakalım ilerleyen günlerde yorumlar nasıl olacak. Az buçuk bu iddaayı gerçekleştirebilecekler mi?
Ayrıca görünümü de hiç beğenmedim.
tablet tablet dediklerimi bu mu şimdi pehhh bende üzerine binecez uzaya çıkacaz diye seviniyordum bunca spekülasyonun ardından beklenen ürün bu olmamalıydı sıfıırr
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