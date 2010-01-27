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İşte Apple'ın tablet bilgisayarı: iPad

9 yıl
12,2b
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15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşte Apple'ın tablet bilgisayarı: iPad
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Ve Apple çıkan binlerce spekülasyondan sonra iPad isimli tablet bilgisayarını Steve Jobs'un sunumuyla birlikte ortaya çıkardı. Netbook'ların pek çok açıdan yetersiz cihazlar olduğunu öne süren Apple, iPad isimli tablet bilgisayarıyla, iPhone ve dizüstü bilgisayarlar arasındaki boşluğu dolduracaklarını iddia ediyor.

Apple iPad ile ilgili detaylı bir haberimiz sizlerle olacak, lütfen bizden ayrılmayın.

İşte Apple'ın tablet bilgisayarı: iPad
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DH Misafiri 9 yıl
perecto...
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Commander 9 yıl
Tam olarak ozellikleri belli değil sanirim ?
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Mp3DeLiSi 9 yıl
iPhone ve dizüstü bilgisayarlar arasındaki boşluğu dolduracaklarını iddia ediyor.


Haydi bakalım. Bakalım ilerleyen günlerde yorumlar nasıl olacak. Az buçuk bu iddaayı gerçekleştirebilecekler mi?

Ayrıca görünümü de hiç beğenmedim.
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sharapnell 9 yıl

tablet tablet dediklerimi bu mu şimdi pehhh bende üzerine binecez uzaya çıkacaz diye seviniyordum bunca spekülasyonun ardından beklenen ürün bu olmamalıydı sıfıırr
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Public_Enemy 9 yıl
Bu arada bu tablet olayını epey bir zamandır tüketicinin tutmamasına rağmen çeşitli firmalar sürekli insanlara dayatmaya çalışıyorlar, herhalde birileri teknolojinin o tarafa gitmesini istiyor, şimdide apple ın deniyor.
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sendemail 9 yıl
biri steve jobs'u fena keklemiş !
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Public_Enemy 9 yıl
Tamamen gereksiz bir alet ama apple yaptı diye şimdi basın o biçim pompalar aleti, millette alır ne yapacağını bilmeden.
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CoolnQuiet 9 yıl
iphone un büyütülmüş hali.
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CaSsErDoDo 9 yıl
ben hiç beğenmedim büyük ekranlı iphone işte başka hiçbirşeyi yok hiç beğenmedim
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Master KENOBI 9 yıl
Buyurun büyük süpriz ; obez ipod touch
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talh4wk 9 yıl
süper bişeye benziyor tablet bilgisayar ,haber için teşekkürler
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.WondercrafteR. 9 yıl
Tüm Resimler Burda Arkadaşlar...


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