İşte Apple'ın tablet bilgisayarı: iPad

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Ve Apple çıkan binlerce spekülasyondan sonra iPad isimli tablet bilgisayarını Steve Jobs'un sunumuyla birlikte ortaya çıkardı. Netbook'ların pek çok açıdan yetersiz cihazlar olduğunu öne süren Apple, iPad isimli tablet bilgisayarıyla, iPhone ve dizüstü bilgisayarlar arasındaki boşluğu dolduracaklarını iddia ediyor.

Apple iPad ile ilgili detaylı bir haberimiz sizlerle olacak, lütfen bizden ayrılmayın.

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