İşte dünyanın en hızlı SSD'si; 1500MB/sn'lik okuma hızıyla ioDrive Duo

SSD yani katı hâlli disk teknolojisine yönelik gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Her ne kadar 2 Terabyte gibi yüksek kapasiteli sabit disk çözümleri üreticiler tarafından pazara sunulmaya başlansa da, çok sayıda avantaja sahip olan ve önümüzdek yıllarda sektör standardı olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılan SSD'ler için üreticiler arası performans meydan savaşları, yaygın olarak kullanılan mekanik disk teknolojisi için hayalden öteye geçemeyecek tarifi zor hızları da gündeme getirmeye başladı.

Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen ve geçtiğimzi hafta sona eren CeBIT 2009 fuarında yüksek performanslı bellek çözümleriyle tanınan OCZ firasının Z-Drive adını verdiği, PCe arabirimini kullanan 1TB kapasiteli SSD'sine yönelik detayları sizlerle paylşamıştık. Yine geçtiğimiz günlerde Samsung çalışanlarının 24 adet SSD'yi özel bir RAID kartı ile kurgulayarak 2GB/sn'lik veri transfer hızına ulaştıklarına hazırlanan video gösterimi eşliğinde haberlerimizde yer vermiştik. Hemen her yeni SSD çözümüyle sansasyon yaratmayı başaran Fusion-io geleneği bozmadı ve bir kez daha gündemin zirvesine yerleşmeyi başardı.

Sadece birkaç yıl önce kurulan Fusion-io, kısa geçmişinde dikkat çekici SSD çözümleri hazırlayarak, analistlerin yakın gelecekte yüksek satış rakamlarından söz edilecek diye bahsettiği SSD pazarının zirvesindeki isimlerden biri olmayı başardı. Geçtiğimiz yıl içerisinde duyurulan ve 800MB/sn'lik okuma hızı sunduğu açıklanan io-Drive isimli SSD'siyle dikkat çeken firma hemen hemen tüm modellerinde satılmakta olan mevcut SSD çözümlerinden farklı olarak SATA ve PATA yerine PCIe arabirimini (daha yüksek hız için) kullanıyorlar. NAND flash bellek yongalarıyla adeta dans eden firma, PCIe geleneğini bozmadı ve dünyanın en hızlı SSD'sini hazırladığı açıkladı.

Fusion-io yaptığı açıklamayla dünyanın en hızlı ve en yenilikçi SSD çözümünü duyurduğunu açıkladı. Firmanın ioDrive Duo isimli yeni depolama birimi, hem tasarımı hem de kullanılacağı arabirim itibariyle günümüz modern ekran kartlarını andırıyor. PCIe x8 veya PCIe 2.0 x4 standartlarıyla kullanılabilen sürücünün özellikle maliyetlerin önemli olmadığı, yüksek performanslı sunucu sistemleri hedef alıyor. Peki son kullanıcılar için hazırlanan SSD'lerde, iddialı modeller 250MB/sn civarı okuma hızı sunarken, ioDrive Duo neler yapabiliyor?

Fusion-io tarafından yapılan açıklamalara göre, ioDrive Duo'nun 32kB'lik paketler ile yapılan performans ölçümlerinde sürekli okuma/yazma hızlarının sırasıyla 1500MB/sn ve 1400MB/sn olarak gerçekleştiği yani son kullanıcılar için hazırlanan ve satışı devam eden en hızlı SSD çözümlerinden (örneğin Intel'in X25-E serisi gibi) kabaca 6 kata yakın daha yüksek okuma ve 8 kata yakın daha yüksek yazma hızları sunabiliyor. Veri erişim süresinin 50 µsec değerinin altında olduğu belirtilen ioDrive Duo ile yüksek performansın veri güvenliği pekiştirilmesi de hedeflenmiş.

Kurum ve kuruluşları hedef alan ve sunucularda kullanılmak üzere hazırlanan ioDrive Duo'da yüksek veri güvenliği ve dayanıklılık için multi-bit hata tanımlama ve doğurlama özelliklerine yer verildiği belirtiliyor. 4kB'lık paketle ile okumada 186,000, yazmada ise 167,000 IOPS değerlerine ulaşabilen NAND flash tabanlı depolama birimi, opsiyonel olarak aynı kart üzerinde ioMemory modülüyle RAID-1 disk ikizlemesine de olanak tanıyabilmekte. SLC (Single Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı ioDrive Duo kapasite konusunda farklı seçeneklere sahip olacak.

Baz modelinin 160GB'lık depolama kapasitesi sunacağı belirtilen ioDrive Duo, 320GB ve 640GB gibi kapasite seçeneklerine de sahip olacak. Serinin tepe modeli olması bekenen 1.28TB'lık modelin ise yılın ikinci yarısında duyurulması bekleniyor. Microsoft cephesinde 64-Bit Windows XP, Vista, Server 2003 ve 2008 ile sunucu uygulamalarında yaygın olarak kullanılan Red Hat Enterprise Linux ve Open Solaris gibi işletim sistemlerine de destek veren ioDrive Duo için henüz herhangi bir fiyat bilgisi açıklanmadı ancak özellikle 1.28TB kapasiteli modelin fiyatı da sunduğu performans gibi zirveye aday olacaktır.

http://www.fusionio.com/Default.aspx