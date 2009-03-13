İşte dünyanın en hızlı SSD'si; 1500MB/sn'lik okuma hızıyla ioDrive Duo

SSD yani katı hâlli disk teknolojisine yönelik gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Her ne kadar 2 Terabyte gibi yüksek kapasiteli sabit disk çözümleri üreticiler tarafından pazara sunulmaya başlansa da, çok sayıda avantaja sahip olan ve önümüzdek yıllarda sektör standardı olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılan SSD'ler için üreticiler arası performans meydan savaşları, yaygın olarak kullanılan mekanik disk teknolojisi için hayalden öteye geçemeyecek tarifi zor hızları da gündeme getirmeye başladı.
Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen ve geçtiğimzi hafta sona eren CeBIT 2009 fuarında yüksek performanslı bellek çözümleriyle tanınan OCZ firasının Z-Drive adını verdiği, PCe arabirimini kullanan 1TB kapasiteli SSD'sine yönelik detayları sizlerle paylşamıştık. Yine geçtiğimiz günlerde Samsung çalışanlarının 24 adet SSD'yi özel bir RAID kartı ile kurgulayarak 2GB/sn'lik veri transfer hızına ulaştıklarına hazırlanan video gösterimi eşliğinde haberlerimizde yer vermiştik. Hemen her yeni SSD çözümüyle sansasyon yaratmayı başaran Fusion-io geleneği bozmadı ve bir kez daha gündemin zirvesine yerleşmeyi başardı.
Sadece birkaç yıl önce kurulan Fusion-io, kısa geçmişinde dikkat çekici SSD çözümleri hazırlayarak, analistlerin yakın gelecekte yüksek satış rakamlarından söz edilecek diye bahsettiği SSD pazarının zirvesindeki isimlerden biri olmayı başardı. Geçtiğimiz yıl içerisinde duyurulan ve 800MB/sn'lik okuma hızı sunduğu açıklanan io-Drive isimli SSD'siyle dikkat çeken firma hemen hemen tüm modellerinde satılmakta olan mevcut SSD çözümlerinden farklı olarak SATA ve PATA yerine PCIe arabirimini (daha yüksek hız için) kullanıyorlar. NAND flash bellek yongalarıyla adeta dans eden firma, PCIe geleneğini bozmadı ve dünyanın en hızlı SSD'sini hazırladığı açıkladı.
Fusion-io yaptığı açıklamayla dünyanın en hızlı ve en yenilikçi SSD çözümünü duyurduğunu açıkladı. Firmanın ioDrive Duo isimli yeni depolama birimi, hem tasarımı hem de kullanılacağı arabirim itibariyle günümüz modern ekran kartlarını andırıyor. PCIe x8 veya PCIe 2.0 x4 standartlarıyla kullanılabilen sürücünün özellikle maliyetlerin önemli olmadığı, yüksek performanslı sunucu sistemleri hedef alıyor. Peki son kullanıcılar için hazırlanan SSD'lerde, iddialı modeller 250MB/sn civarı okuma hızı sunarken, ioDrive Duo neler yapabiliyor?
Fusion-io tarafından yapılan açıklamalara göre, ioDrive Duo'nun 32kB'lik paketler ile yapılan performans ölçümlerinde sürekli okuma/yazma hızlarının sırasıyla 1500MB/sn ve 1400MB/sn olarak gerçekleştiği yani son kullanıcılar için hazırlanan ve satışı devam eden en hızlı SSD çözümlerinden (örneğin Intel'in X25-E serisi gibi) kabaca 6 kata yakın daha yüksek okuma ve 8 kata yakın daha yüksek yazma hızları sunabiliyor. Veri erişim süresinin 50 µsec değerinin altında olduğu belirtilen ioDrive Duo ile yüksek performansın veri güvenliği pekiştirilmesi de hedeflenmiş.
Kurum ve kuruluşları hedef alan ve sunucularda kullanılmak üzere hazırlanan ioDrive Duo'da yüksek veri güvenliği ve dayanıklılık için multi-bit hata tanımlama ve doğurlama özelliklerine yer verildiği belirtiliyor. 4kB'lık paketle ile okumada 186,000, yazmada ise 167,000 IOPS değerlerine ulaşabilen NAND flash tabanlı depolama birimi, opsiyonel olarak aynı kart üzerinde ioMemory modülüyle RAID-1 disk ikizlemesine de olanak tanıyabilmekte. SLC (Single Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı ioDrive Duo kapasite konusunda farklı seçeneklere sahip olacak.
Baz modelinin 160GB'lık depolama kapasitesi sunacağı belirtilen ioDrive Duo, 320GB ve 640GB gibi kapasite seçeneklerine de sahip olacak. Serinin tepe modeli olması bekenen 1.28TB'lık modelin ise yılın ikinci yarısında duyurulması bekleniyor. Microsoft cephesinde 64-Bit Windows XP, Vista, Server 2003 ve 2008 ile sunucu uygulamalarında yaygın olarak kullanılan Red Hat Enterprise Linux ve Open Solaris gibi işletim sistemlerine de destek veren ioDrive Duo için henüz herhangi bir fiyat bilgisi açıklanmadı ancak özellikle 1.28TB kapasiteli modelin fiyatı da sunduğu performans gibi zirveye aday olacaktır.
http://www.fusionio.com/Default.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
24 tane samsung ssd ile deneme yapıyorlar.
dvd rip süresi: 0,8 sn.
tüm ofis uygulamalarının açılması: 0,5 sn.
aynı anda tıklanarak 53 tane program photoshop vb. açılması: 18sn.
1 saniyedeki okuma hızı 2GB.
Şimdi bu karttan 4 tanesini raid0 yapsak 6gb mi elde ediyoruz. Vay be :))
53 program 18 sn
1- RAM lerde kullanılan bellek çeşidi farklıdır ve, evet üzerinden elektrik kesilince veriyi siler... SSD lerde ise NAND bellek kullanılır... Flash belleklerdeki gibi elektrik bağlantısını kesseniz bile(yani çıkarsanız bile) üstündeki veriyi saklayabilir.
2- Bu kadar hız biryerden başka biryere kopyalama yaparken 2 ürününde aynı hızda olmasıyla mümkündür evet... ama sisteminizi bu SSD ye kurarsanız uygulama başlatma ve çalıştırma veriyi okurken direk bu hıza ulaşabilirsiniz.
3- SATA-III ile Pci-e bağlantı arasında dağlar kadar fark var... Pci-e(2.0) bantgenişliği 16x için toplam yaklaşık 8 GB/s dir... dikkat edin Gb değil GB yazdım... buna SATA nın yetişebilmesi nerdeyse imkansız... USB 3.0 bile SATA hızında olucak nerdeyse... bu açıdan SATA yerine Pci kullanılması yakın gelecekte yaygınlaşıcak kanısındayım... hatta ve hatta SATA kalkıcak taşınabilir aygıtlar için USB, kasa içi aygıtlar için Pci-e kullanılıcak.
yada başka bir bakış açısı ile belki saçma gelecek ama bu ssd 25000 dolar falan deniyor 80 tane 4 gb lık ram i :D harddisk gibi kullanabileceğimiz bir kart olsa ona taksak daha hızlı ve daha ucuz oluyor :D ilginç geldi böyle bir kasa gibi birşey olsa 80 tane rami takabileceğimiz 100 liradan 80 tanesi 8000 dolar yapar geri kalan parayada o kart gibi şeye (hayal ürünüdür) versek aynıya gelir
İmla kurallarına dikkat edelim.Türkçeyi katlettiniz.
ramleri hd olarak kullanan bu tip urunler zaten var. ramdisk diye geciyor. benim bildigim iki farkli model var. birini bir ingiliz muhendislik firmasi tasarlamis. ramdeki datanin kaybolmasini engellemek icin surekli icindeki ssd ye yedegini aliyor. gercekten performansli bir sey. ama biraz pahali.
oteki de gigabyte i-ram. pci slotuna takiliyor. ustundeki lityum ion batarya ile pc kapatildiginda icindeki bilgilerin silinmesini engelliyor. genede cokda guvenilir oldugu soylenemez. 4 adet ram slotuyla cok genis depolama alani da sunmuyor. ama benzeri urunlerle karsilastirildiginda fiyatinin cok ucuz oldugu soylenebilir. ramler haric 120euro. geizhals.at/...
zamanla düşecektir.
ioDrive ürün serisi sadece çok büyük kurumlar için tasarlanmış özel ürünler. Firmanın ilk duyurduğu 320 GB kapasiteli ioDrive modelinin fiyatının 14400$ olduğu düşünülürse, 640 GB'lık ioDrive Duo'nun fiyat etiketinin 25000$ civarında gezeceğini tahmin etmek zor değil.
darkhardware.com/...