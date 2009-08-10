İşte dünyanın en hızlı ve en pahalı SSD depolama sistemi; RamSan-6200

Hemen her donanım teknolojisinde olduğu gibi depolama sürücüleri için de radikal değişiklikler kapıda. Uzun yıllardır endüstri standardı olarak kullanılan mekanik tabanlı sürücülerin yani sabit disklerin, yüksek depolama kapasitesine rağmen performans noktasında diğer donanımlar kadar gelişemediğini görüyoruz. Masaüstü sistemler için 7200 devir / dakika da çalışan sürücüler yaygın anlamda kullanılan en performanslı depolama birimleri olurken, kimi firmaların özel seriler altında 10.000 devir / dakika gibi daha yüksek hızlarda çalışan sürücüler hazırladığını da biliyoruz ancak maliyetler nedeniyle bu tür çözümler son kullanıcılar arasında yaygınlaşmış değiil. İşte bu noktada endüstri yeni bir depolama teknolojisine hazırlanıyor. Analistler başta performans olmak üzere veri güvenliği, taşınabilirlik ve güç tüketimi gibi noktalarda sunduğu sayısız avantajla NAND flash bellek teknolojisini temel alan katı hâl sürücülerinin (SSD) önümüzdeki birkaç yıl içerisinde endüstrinin depolama standardı olacağını düşünüyorlar.

Son dönemde ciddi yatırımların yapıldığı katı hal sürücüleri henüz son kullanıcılar arasında yaygınlaşabilmiş değil. Bilindiği üzere SSD teknolojisi için aşılması gereken iki temel sorun bulunuyor. Bu sorunlardan ilki emekleme aşamasındaki hemen her yeni teknolojide olduğu gibi yüksek maliyetler. Aralarında Intel, Samsung ve Toshina gibi isimlerin yer aldığı yarıiletken devleri, yeni nesil üretim teknolojileriyle üretim maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Son olarak 34nm fabrikasyon süreciyle hazırladığı NAND flash bellek yongalarını, SSD'lerde kullanmaya başlayan Intel maliyetlerin düşürülmesi adına önemli bir adım atarken, yeni SSD modellerinin bir önceki jenerasyona göre %60'a varan oranda daha uygun fiyatlarla lanse edildiği açıklandı. Analistler sadece birkaç sene öncesi ile karşılaştırıldığında SSD'lerin hızlı bir gelişim süreci içerisinde olduğunu ve önümüzdeki birkaç sene içerisinde "günümüzün" yüksek kapasiteli sabit diskleriyle benzer fiyat seviyesinden yüksek kapasiteli SSD'lerin satın alınabileceğini belirtiyorlar.

SSD teknolojisiyle ilgili üzerinde durulan diğer problem ise kapasite. Gigabyte başına üretim maliyetlerinin sabit disk teknolojisi ile kıyaslanamayacak kadar yüksek olması nedeniyle yüksek kapasiteli katı hâl sürücülerinin satın alınabilmesi en azından bu aşamada pek mümkün görünmüyor. Zira bugün 500 Avro'nun altında bir fiyatla 256GB kapasiteli SSD sürücüsü bulabilmek neredeyse imkansız gibi görünürken, 200 Avro'nun altında bir fiyatla 2TB kapasiteli sabit disk sürücüsünün alınabildiğini biliyoruz. Yani kaba bir hesaplama ile mekanik tabanlı depolama sürücülerinde 8 kata varan oranda daha yüksek depolama alanına, %50'nin de üzerinde daha düşük maliyetlerle sahip olabilmek mümkün. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi kapasite problemi de doğrudan maliyetlerle ilgili ve zamanla bu sorunun da aşılması bekleniyor. Tabii satın alınabilir duruma gelen 32GB ve 64GB kapasiteli SSD çözümlerinin, yüksek kapasiteli HDD'lerle birlikte Windows sürücüsü olarak kullanılması da seçenekler arasında yer alıyor.

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Katı hâl sürücüleri üzerine çalışan Teksas merkezli Texas Memory Systems firması, dünyanın en pahalı, en yüksek kapasiteli ve aynı zamanda en pahalı SSD depolama sistemini tanıttı; RamSan 6200. Sıkı durun RamSan 6200, 100TB (terabyte) depolama kapasitesi sunuyor. 40U raf konfigürasyonunda hazırlanan ve her biri 5TB kapasiteli 20 adet RamSan-620 katı hâl sürücüsüne sahip olan yeni depolama sistemi, 60GB/sn'lik bant genişliği sunuyor. IOPS performansıyla (5 milyon!) da göz dolduran depolama sisteminin kurumsal odaklı bir çözüm olduğu belirtilirken petrol/gaz araştırmaları başta olmak üzere telekom operatörlerinde ve büyük ölçekli video düzenleme tesislerinde kullanılması hedefleniyor. Veri merkezlerini (datacenter) ve kullanım kapsamında tutan yeni depolama sisteminin, yine Texas Memory Systems tarafından geliştirilen TeraWatch isimli özel bir yönetim yazılımı ile geldiği ve yöneticilerin sistemi tek bir uygulama arayüzü üzerinden takip ve kontrol edebileceği belirtiliyor.

Orta ve büyük ölçekli kurumları hedef alan özel depolama çözümlerinde veri güvenliğinin son derece önemli olduğu biliniyor. Yapılan açıklamalara göre RamSan-6200 de yonga, kart ve sistem seviyesinde gelişmiş koruma teknolojilerine sahip. Zira açıklanan bilgilere göre sistem içerisindeki kartlardan biri arızalandığı takdirde sistemin o kartı kapatarak verinin aktif durumdaki kartlara güvenle yazılabilmesi olanak tanıyor. Hata kontrol ve doğrulama (ECC) teknolojisine de destek veren RamSan-6200'de, diğer tüm flash yongalarına kıyasla 10 kata varan oranda daha dayanıklı olan dolayısıyla daha uzun çalışma ömrüne sahip olan SLC (Single Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarına yer verildiği, ayrıca her flash yongasının ECC desteği ile donatıldığı dolayısıyla yonga bazında hata kontrol ve doğrulamasının yapılabildiği bildiriliyor. Öte yandan kart seviyesin ise flash yongalarının RAID konfigürasyonunda organize olduğu, bu sayede tek yonga hatalarının zarar görmüş verilerden çıkartılabiliyor.

Erişim süreleri okuma için 250 mikrosaniye, yazma içinse 80 mikrosaniye olarak açıklanan yeni depolama sistemi bağlantı özellikleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. 4-Gigabit çift port fiber kanal desteği sunan RamSan-6200 için yakında 4x InfiniBand (10-Gigabit) desteğinin sunulacağı da belirtiliyor. Browser tabanlı sistem takip, yönetim ve konfigürasyon olanağı tanıyan 100TB kapasiteli SSD depolama sistemi Telnet ve SSD yönetim yeteneklerine de sahip. Sistem durumu ve temel yönetim fonksiyonları için ön panelinde özel bir LCD ekrana sahip olan depolama sistemi, LUN desteği de sunuyor. Çıkartılabilir güç kaynağı tasarımına sahip olan ve 6 kW (Kilowatt) güç tükettiği belirtilen 100TB kapasiteli RamSan-6200'ün açıklanan satış fiyatı ise 4.4 milyon dolar.