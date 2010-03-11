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İşte dünyanın ilk AMOLED ekranlı elektronik pasaportu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
20,9b
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22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşte dünyanın ilk AMOLED ekranlı elektronik pasaportu
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Elektronik devlet (e-devlet) uygulamaları tüm dünyada hızla yaygınlaşıyor. Başta kimlik kartı ve sürücü belgesi olmak üzere resmi pek çok belgenin elektronik versiyonları üzerinde çalışıladursun, bunlara yeni bir seçenek daha ekleniyor. Almanya merkezli Bundesdruckerei firması, dünyanın ilk AMOLED ekranlı elektronik pasaportunu (ePasaport) tanıttı. CeBIT 2010 fuarında gösterilen pasaport, Samsung tarafından geliştirilen ultra-ince tasarımlı AMOLED ekran kullanıyor ve bu sayede pasaport sahibinin fotoğrafı, ekran üzerinde görüntülenebilir.

Henüz detayları açıklanmayan ve yakın zamanda da hayatımıza girmesi beklenmeyen ePasaport ile vize başvurularındaki yeni fotoğraf gereksiminin ortadan kalkması da beklenebilir.

İşte dünyanın ilk AMOLED ekranlı elektronik pasaportu
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İşte dünyanın ilk AMOLED ekranlı elektronik pasaportu
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sotoxs 9 yıl
ONLY IN TURKEY.
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Yazılımcı Online 9 yıl
Şu kimlik ve araba ruhsatlarını elektronik yapsınlar başka bişey istemiyorum.
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artenis 9 yıl
Fişlenmenin sınırları zorlanırken.
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N-0NE 9 yıl
Tam ben diyecektim ağzımdan aldım alpello (:
İleride gazeteler çıkıyomuş amoled ekranlı haberlerin videolarını gösteriyolarmış filan ne teknoloji haa...
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imPsYcHo 9 yıl
50-60 yıl sonra bize gelir gibime geliyor
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Alioreh 9 yıl
harry potter pasaportu
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