İşte dünyanın ilk AMOLED ekranlı elektronik pasaportu

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Elektronik devlet (e-devlet) uygulamaları tüm dünyada hızla yaygınlaşıyor. Başta kimlik kartı ve sürücü belgesi olmak üzere resmi pek çok belgenin elektronik versiyonları üzerinde çalışıladursun, bunlara yeni bir seçenek daha ekleniyor. Almanya merkezli Bundesdruckerei firması, dünyanın ilk AMOLED ekranlı elektronik pasaportunu (ePasaport) tanıttı. CeBIT 2010 fuarında gösterilen pasaport, Samsung tarafından geliştirilen ultra-ince tasarımlı AMOLED ekran kullanıyor ve bu sayede pasaport sahibinin fotoğrafı, ekran üzerinde görüntülenebilir.

Henüz detayları açıklanmayan ve yakın zamanda da hayatımıza girmesi beklenmeyen ePasaport ile vize başvurularındaki yeni fotoğraf gereksiminin ortadan kalkması da beklenebilir.

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