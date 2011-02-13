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İşte karşınızda Samsung'un yeni tablet bilgisayarı Galaxy Tab II

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
20,1b
1
69
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung dünya çapında iki milyondan fazla sattığı tablet bilgisayarı Galaxy Tab'i yeniliyor. İlk modelin yerini almak üzere tasarlanan ve bugün yapılacak lansman ile tanıtılması beklenen Galaxy Tab II'nin detaylı görselleri ve teknik özellikleri gün ışığına çıktı. Çıktığı dönemde Android dünyasının en başarılı tablet bilgisayarı olarak gösterilen Galaxy Tab, güçlü donanım özellikleri ve tasarımıyla beğeni kazanırken, telefonlar için tasarlanan Android 2.2 işletim sistemi nedeniyle eleştriler almıştı.

İşte karşınızda Samsung'un yeni tablet bilgisayarı Galaxy Tab II
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Dün detaylarını verdiğimiz Samsung Galaxy S II'den sonra, Güney Kore merkezli üreticinin yeni tableti Galaxy Tab II de boy gösterdi. Google tarafından tabletler için geliştirilen Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sistemiyle gelen tablet bilgisayar, 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip. 1GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciden (muhtemelen Exynos 4120) güç alan tablet bilgisayar, üzerinde yer alan 8MP çözünürlüğündeki kamera ile Full HD video kaydına olanak tanııyor ve yüksek tanımlı videoları akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Çevresel ses desteği sunan hoparlörle donatılan Galaxy Tab II'nin diğer detayları ise henüz bilinmiyor.

İşte karşınızda Samsung'un yeni tablet bilgisayarı Galaxy Tab II
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Ön tasarım olarak Motorola Xoom ile benzer çizgilere sahip olan tablet, görsellerden anlaşıldığı kadar farklı özelliklerde, çok sayıda giriş-çıkış portuna da sahip olacak. Samsung'un Galaxy Tab II isimli yeni nesil tablet bilgisayarıyla ilgili, diğer özellikleri, çıkış tarihini ve fiyatlandırmasını da içeren haberlerimiz devam edecek.


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wox 8 yıl
ikinci resim biraz çakma gibi görünüyor...
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Stygián 8 yıl
Tasarım vasat...Bu tip cihazlarda tasarım çok önemli diye düşünüyorum...
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maestro_34 8 yıl
telefon modülü yokmuş bunda
büyük eksiklik
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demirparcasi 8 yıl
Apple Ipad'in uygulama çeşitliliği ciddi bir üstünlüğü var. Ayrıca yazılım ve donanım uyumu sayesinde stabilite ve yazılım güncelleme avantajı da önemli. Sürekli söylenenin aksine Apple ürünleri donanımsal açıdan rakiplerinde her zaman gerisinde de değil. Donanım sadece işlemci, RAM veya ekran kartından oluşmuyor. Mesela Ipad'te klasik ucuz TN LCD panel değil çok daha iyi renk kalitesi ve görüş açısı sunan IPS LCD panel kullanılıyor. Ayrıca Apple ürünlerinin dokunmatik ekranı rakiplerine göre daha hassas çalışıyor.
Bütün bunlardan önemlisi Ipad'i diğerlerinden ayıran özellik gerçek hayatta kullanılabiliyor ve vaad ettiklerini yerine getirebiliyor olması.
G Tab ilk çıktığında iPad killer gibi üründen bahseden süper ürün falan diyenler vardı. iPad çok pahalı gerlerken G Tab'ta nerdeyse aynı fiyata çıkmıştı. G Tab android marketin çalışmadığı ülkemizde kesinlikle iPad'e rakip olamayan ve pek alınası bir ürün değildi. Yine de dünyada 2 milyon sattı. (Açıkçası gaza gelip satın alanlara acıdım.) Şimdi Tab 2 piyasaya çıkıyor ve ilkine göre oldukça geliştirmişler. Daha cazip bir ürün haline gelmiş. Fiyatını ve iPad2'yi görmeden iPad'te gerçek bir alternatif mi sorusunu cevaplamak zor.
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f(x) 8 yıl
şimdi buna birsürü rakip çıkar.İ PAD 2 GİBİ
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SUAVI 8 yıl

demirparcasi

Apple Ipad'in uygulama çeşitliliği ciddi bir üstünlüğü var. Ayrıca yazılım ve donanım uyumu sayesinde stabilite ve yazılım güncelleme avantajı da önemli. Sürekli söylenenin aksine Apple ürünleri donanımsal açıdan rakiplerinde her zaman gerisinde de değil. Donanım sadece işlemci, RAM veya ekran kartından oluşmuyor. Mesela Ipad'te klasik ucuz TN LCD panel değil çok daha iyi renk kalitesi ve görüş açısı sunan IPS LCD panel kullanılıyor. Ayrıca Apple ürünlerinin dokunmatik ekranı rakiplerine göre daha hassas çalışıyor.
Bütün bunlardan önemlisi Ipad'i diğerlerinden ayıran özellik gerçek hayatta kullanılabiliyor ve vaad ettiklerini yerine getirebiliyor olması.
G Tab ilk çıktığında iPad killer gibi üründen bahseden süper ürün falan diyenler vardı. iPad çok pahalı gerlerken G Tab'ta nerdeyse aynı fiyata çıkmıştı. G Tab android marketin çalışmadığı ülkemizde kesinlikle iPad'e rakip olamayan ve pek alınası bir ürün değildi. Yine de dünyada 2 milyon sattı. (Açıkçası gaza gelip satın alanlara acıdım.) Şimdi Tab 2 piyasaya çıkıyor ve ilkine göre oldukça geliştirmişler. Daha cazip bir ürün haline gelmiş. Fiyatını ve iPad2'yi görmeden iPad'te gerçek bir alternatif mi sorusunu cevaplamak zor.


Ürünü ne amaçla aldığınıza bağlı olarak değişecek tercihler söz konusu.
Web sitelerinde gerçek bir surf keyfi isteyen birisi iPad almaz. Flashsız web sitesi yok gibi bir şey artık.

Gazeteleri okumaya kalkıyorsunuz, haberlerin büyük bir kısmı direk video içerikli.
İçerik gösteriminde Exper'in 600 TL'lik ürünü bile iPad'in önünde.

Android yükselişini mobil ortamda hızlanarak sürdürmeye devam ediyor, elbet Apple'da bir gün inadından vazgeçecek.
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bestekar87 8 yıl
hp touchsmart vr iken oldukça manasız ve gereksiz bir ürün...
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veteriner69 8 yıl
O arkadaki metalik disk sadece logo değil de surround hoparlör gibi bir şey olmasın?
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theyapici 8 yıl
10 inc biraz büyük 7 incler taşıma açısından daha avantajlı idi.Karşılaştırma yapmıyorum ipad ipaddir galaxy de galaxy tercih meselesi apple da ipad2 yi edindiğim bilgiye göre 2 hafta içinde en geç sunacak hatta eylüle ipad3 çıkacakmış.
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Batuist 8 yıl
hele şükür. gerçek tablet bilgisayarlar sonunda yabaş yavaş çıkmaya hazırlanıyorlar.. öyle galaxy tab gibi kocaman ekranlı telefonları millete tablet bilgisayar diye iyi keklediler..
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wentworthscofield 8 yıl
tasarımı ve donanımı çok çok iyi
alamayacak olmama üzüldüğüm nadir bilgisayarlardan
ekranı söylenmemiş muhtemelen TFT'dir
keşke samsung süper clear lcd'yi falan bunlarda kullanabilse
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waltran 8 yıl
firmalar yakın tarihlerde çıkarmıyorki ürünleri o yüzden karşılaşitırmakta zor. adamlar çok süper bir ürün yapıyor o anki apple ürünlerini geçiyor ama bu nesille karşılaştırmak yanlış olur bidahaki nesille karşılaştırmak gerekir diyoruz bu seferde örneğin galaxy tab 2 yle ipad ı karşılaştıramayız, ipad 2 yle karşılaştırabiliriz ama apple ipad 2 yi galaxy tab 2 den 6 ay sonra çıkarırsa bu seferde karşılaştıramayız çünkü ipad 2 6 ay sonraki teknolojiyi kullanıyor olur o zaman piyasada o neslin hep 1.si olarak kalır diğer markaların sonraki nesili çıktığında bu seferde ipad 2 yle karşılaştıramayız diyeceğiz. bu böyle gidecek.
@leo "İkisinin tab 2'lerini kıyaslayınca görürüz." işte bunda sonuna kadar haklısın ama ikisinin tab 2 leri yakın zamanlarda çıkarsa adaletli bir karşılatırma olur.
galaxy tab 2 ninde işlemcisi ve ekranı çok iyi gibi zaten android 3.0 tabletler için tasarlanmış pek sorunu olmaz büyük ihtimalle, tasarım olarakta arka taraf olmamış, dümdüz tek renk olsa daha iyi gibiydi.
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YGA 8 yıl

waltran

firmalar yakın tarihlerde çıkarmıyorki ürünleri o yüzden karşılaşitırmakta zor. adamlar çok süper bir ürün yapıyor o anki apple ürünlerini geçiyor ama bu nesille karşılaştırmak yanlış olur bidahaki nesille karşılaştırmak gerekir diyoruz bu seferde örneğin galaxy tab 2 yle ipad ı karşılaştıramayız, ipad 2 yle karşılaştırabiliriz ama apple ipad 2 yi galaxy tab 2 den 6 ay sonra çıkarırsa bu seferde karşılaştıramayız çünkü ipad 2 6 ay sonraki teknolojiyi kullanıyor olur o zaman piyasada o neslin hep 1.si olarak kalır diğer markaların sonraki nesili çıktığında bu seferde ipad 2 yle karşılaştıramayız diyeceğiz. bu böyle gidecek.
@leo "İkisinin tab 2'lerini kıyaslayınca görürüz." işte bunda sonuna kadar haklısın ama ikisinin tab 2 leri yakın zamanlarda çıkarsa adaletli bir karşılatırma olur.

galaxy tab 2 ninde işlemcisi ve ekranı çok iyi gibi zaten android 3.0 tabletler için tasarlanmış pek sorunu olmaz büyük ihtimalle, tasarım olarakta arka taraf olmamış, dümdüz tek renk olsa daha iyi gibiydi.

Bu konuda çok haklısın.
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Takao 8 yıl

waltran

firmalar yakın tarihlerde çıkarmıyorki ürünleri o yüzden karşılaşitırmakta zor. adamlar çok süper bir ürün yapıyor o anki apple ürünlerini geçiyor ama bu nesille karşılaştırmak yanlış olur bidahaki nesille karşılaştırmak gerekir diyoruz bu seferde örneğin galaxy tab 2 yle ipad ı karşılaştıramayız, ipad 2 yle karşılaştırabiliriz ama apple ipad 2 yi galaxy tab 2 den 6 ay sonra çıkarırsa bu seferde karşılaştıramayız çünkü ipad 2 6 ay sonraki teknolojiyi kullanıyor olur o zaman piyasada o neslin hep 1.si olarak kalır diğer markaların sonraki nesili çıktığında bu seferde ipad 2 yle karşılaştıramayız diyeceğiz. bu böyle gidecek.
@leo "İkisinin tab 2'lerini kıyaslayınca görürüz." işte bunda sonuna kadar haklısın ama ikisinin tab 2 leri yakın zamanlarda çıkarsa adaletli bir karşılatırma olur.

galaxy tab 2 ninde işlemcisi ve ekranı çok iyi gibi zaten android 3.0 tabletler için tasarlanmış pek sorunu olmaz büyük ihtimalle, tasarım olarakta arka taraf olmamış, dümdüz tek renk olsa daha iyi gibiydi.

iyide bi ürün 1 günde hazırlanmıyor aylar/yıllar alıyor. donanımları yakın olur. her ay yeni bir işlemci çıkmıyor sonuçta. biri 1ghz se diğeri 1.1 ghz falan olur buda bence çok bi fark yapmaz
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hartim 8 yıl
ilki sırf ipad'e rakip çıkartalım pazar payı edinilelim ürünüydü,kullanan biri olarak hiç beğenmemiştim internet sayfasını aşşağıya indirirken bile takılıyordu ama bu modeli daha iyidir sanırım ama tablete bu paraları verseydim ilk xoom yada ipad alırdım genede...
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YGA 8 yıl

hartim

ilki sırf ipad'e rakip çıkartalım pazar payı edinilelim ürünüydü,kullanan biri olarak hiç beğenmemiştim internet sayfasını aşşağıya indirirken bile takılıyordu ama bu modeli daha iyidir sanırım ama tablete bu paraları verseydim ilk xoom yada ipad alırdım genede...

Samsung'un tablet alanında Apple ile rekabete girmesi en büyük hataydı.Şimdi satmak için her yolu deniyorlar...
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_Max_ 8 yıl
Galaxy Tab'dan çok farklı bir alet olucak.
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