İşte karşınızda Samsung'un yeni tablet bilgisayarı Galaxy Tab II

Samsung dünya çapında iki milyondan fazla sattığı tablet bilgisayarı Galaxy Tab'i yeniliyor. İlk modelin yerini almak üzere tasarlanan ve bugün yapılacak lansman ile tanıtılması beklenen Galaxy Tab II'nin detaylı görselleri ve teknik özellikleri gün ışığına çıktı. Çıktığı dönemde Android dünyasının en başarılı tablet bilgisayarı olarak gösterilen Galaxy Tab, güçlü donanım özellikleri ve tasarımıyla beğeni kazanırken, telefonlar için tasarlanan Android 2.2 işletim sistemi nedeniyle eleştriler almıştı.

Dün detaylarını verdiğimiz Samsung Galaxy S II'den sonra, Güney Kore merkezli üreticinin yeni tableti Galaxy Tab II de boy gösterdi. Google tarafından tabletler için geliştirilen Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sistemiyle gelen tablet bilgisayar, 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip. 1GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciden (muhtemelen Exynos 4120) güç alan tablet bilgisayar, üzerinde yer alan 8MP çözünürlüğündeki kamera ile Full HD video kaydına olanak tanııyor ve yüksek tanımlı videoları akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Çevresel ses desteği sunan hoparlörle donatılan Galaxy Tab II'nin diğer detayları ise henüz bilinmiyor.

Ön tasarım olarak Motorola Xoom ile benzer çizgilere sahip olan tablet, görsellerden anlaşıldığı kadar farklı özelliklerde, çok sayıda giriş-çıkış portuna da sahip olacak. Samsung'un Galaxy Tab II isimli yeni nesil tablet bilgisayarıyla ilgili, diğer özellikleri, çıkış tarihini ve fiyatlandırmasını da içeren haberlerimiz devam edecek.