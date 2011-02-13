İşte karşınızda Samsung'un yeni tablet bilgisayarı Galaxy Tab II

Samsung dünya çapında iki milyondan fazla sattığı tablet bilgisayarı Galaxy Tab'i yeniliyor. İlk modelin yerini almak üzere tasarlanan ve bugün yapılacak lansman ile tanıtılması beklenen Galaxy Tab II'nin detaylı görselleri ve teknik özellikleri gün ışığına çıktı. Çıktığı dönemde Android dünyasının en başarılı tablet bilgisayarı olarak gösterilen Galaxy Tab, güçlü donanım özellikleri ve tasarımıyla beğeni kazanırken, telefonlar için tasarlanan Android 2.2 işletim sistemi nedeniyle eleştriler almıştı.
Dün detaylarını verdiğimiz Samsung Galaxy S II'den sonra, Güney Kore merkezli üreticinin yeni tableti Galaxy Tab II de boy gösterdi. Google tarafından tabletler için geliştirilen Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sistemiyle gelen tablet bilgisayar, 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip. 1GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciden (muhtemelen Exynos 4120) güç alan tablet bilgisayar, üzerinde yer alan 8MP çözünürlüğündeki kamera ile Full HD video kaydına olanak tanııyor ve yüksek tanımlı videoları akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Çevresel ses desteği sunan hoparlörle donatılan Galaxy Tab II'nin diğer detayları ise henüz bilinmiyor.
Ön tasarım olarak Motorola Xoom ile benzer çizgilere sahip olan tablet, görsellerden anlaşıldığı kadar farklı özelliklerde, çok sayıda giriş-çıkış portuna da sahip olacak. Samsung'un Galaxy Tab II isimli yeni nesil tablet bilgisayarıyla ilgili, diğer özellikleri, çıkış tarihini ve fiyatlandırmasını da içeren haberlerimiz devam edecek.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bütün bunlardan önemlisi Ipad'i diğerlerinden ayıran özellik gerçek hayatta kullanılabiliyor ve vaad ettiklerini yerine getirebiliyor olması.
G Tab ilk çıktığında iPad killer gibi üründen bahseden süper ürün falan diyenler vardı. iPad çok pahalı gerlerken G Tab'ta nerdeyse aynı fiyata çıkmıştı. G Tab android marketin çalışmadığı ülkemizde kesinlikle iPad'e rakip olamayan ve pek alınası bir ürün değildi. Yine de dünyada 2 milyon sattı. (Açıkçası gaza gelip satın alanlara acıdım.) Şimdi Tab 2 piyasaya çıkıyor ve ilkine göre oldukça geliştirmişler. Daha cazip bir ürün haline gelmiş. Fiyatını ve iPad2'yi görmeden iPad'te gerçek bir alternatif mi sorusunu cevaplamak zor.
Ürünü ne amaçla aldığınıza bağlı olarak değişecek tercihler söz konusu.
Web sitelerinde gerçek bir surf keyfi isteyen birisi iPad almaz. Flashsız web sitesi yok gibi bir şey artık.
Gazeteleri okumaya kalkıyorsunuz, haberlerin büyük bir kısmı direk video içerikli.
İçerik gösteriminde Exper'in 600 TL'lik ürünü bile iPad'in önünde.
Android yükselişini mobil ortamda hızlanarak sürdürmeye devam ediyor, elbet Apple'da bir gün inadından vazgeçecek.
alamayacak olmama üzüldüğüm nadir bilgisayarlardan
ekranı söylenmemiş muhtemelen TFT'dir
keşke samsung süper clear lcd'yi falan bunlarda kullanabilse
@leo "İkisinin tab 2'lerini kıyaslayınca görürüz." işte bunda sonuna kadar haklısın ama ikisinin tab 2 leri yakın zamanlarda çıkarsa adaletli bir karşılatırma olur.
galaxy tab 2 ninde işlemcisi ve ekranı çok iyi gibi zaten android 3.0 tabletler için tasarlanmış pek sorunu olmaz büyük ihtimalle, tasarım olarakta arka taraf olmamış, dümdüz tek renk olsa daha iyi gibiydi.
Bu konuda çok haklısın.
iyide bi ürün 1 günde hazırlanmıyor aylar/yıllar alıyor. donanımları yakın olur. her ay yeni bir işlemci çıkmıyor sonuçta. biri 1ghz se diğeri 1.1 ghz falan olur buda bence çok bi fark yapmaz
Samsung'un tablet alanında Apple ile rekabete girmesi en büyük hataydı.Şimdi satmak için her yolu deniyorlar...