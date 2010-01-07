İşte karşınızda MSI Radeon HD 5870 Lightning

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Ve MSI'ın uzunca bir süredir merakla beklenen ATi Radeon HD 5870 Lightning modeli gün ışığına çıktı. Daha önce pazara sunulan GeForce GTX 275 Lightning modelinin elde ettiği başarı sonrasında firmanın DirectX 11 destekli Radeon HD 5870 için hazırlayacağı özel tasarımlı Lightning modeli yüksek performans tutkunları ve "extreme" hız aşırtmacılar tarafından merakla bekleniyordu. MSI'ın yeni modeli 10 katmanlı özel baskılı devresdi ve GPU için konumlandırılan 13 fazlı PWM tasarımıyla dünya rekoru kırmak isteyenlerin yeni gözdesi oalbilir. Her ikisi de 8cm çapında çift fanlı Twin Frozr II soğutucusuyla serinlendtilen özel tasarımlı ekran kartında yüksek dayanıklılık, voltaj kararlılığı ve stabilite için Hi-c Cap ve uzun ömürlü Japon kapasitörler gibi detaylara da yer veriliyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sunun güç verdiği ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1600x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelmesi ve Afterburner yazılımıyla birlikte sunulması beklenen MSI Radeon HD 5870 Lightning modelinin kullanıma sunulacağı tarih ve olası satış fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.