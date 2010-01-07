Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İşte karşınızda MSI Radeon HD 5870 Lightning

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,6b
1
27
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İşte karşınızda MSI Radeon HD 5870 Lightning
Tam Boyutta Gör

Ve MSI'ın uzunca bir süredir merakla beklenen ATi Radeon HD 5870 Lightning modeli gün ışığına çıktı. Daha önce pazara sunulan GeForce GTX 275 Lightning modelinin elde ettiği başarı sonrasında firmanın DirectX 11 destekli Radeon HD 5870 için hazırlayacağı özel tasarımlı Lightning modeli yüksek performans tutkunları ve "extreme" hız aşırtmacılar tarafından merakla bekleniyordu. MSI'ın yeni modeli 10 katmanlı özel baskılı devresdi ve GPU için konumlandırılan 13 fazlı PWM tasarımıyla dünya rekoru kırmak isteyenlerin yeni gözdesi oalbilir. Her ikisi de 8cm çapında çift fanlı Twin Frozr II soğutucusuyla serinlendtilen özel tasarımlı ekran kartında yüksek dayanıklılık, voltaj kararlılığı ve stabilite için Hi-c Cap ve uzun ömürlü Japon kapasitörler gibi detaylara da yer veriliyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sunun güç verdiği ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1600x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelmesi ve Afterburner yazılımıyla birlikte sunulması beklenen MSI Radeon HD 5870 Lightning modelinin kullanıma sunulacağı tarih ve olası satış fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CoreXXX 9 yıl
kartın ismini görünce knightonline günlerim aklıma geldi. orada Lightning mage idim çünkü:D:D
kart şekil olmuş valla, güsel duruyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 9 yıl
üzerine gelecek etiketi saymazsak üstüne o kaputu koymasının bir anlamı kalmamış gibi. tamamen açık yapsaymışda olurmuş sanki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dennjS 9 yıl
ilerki zamanlardaki soruları yazayım
IceQ mu? Lightning mi? :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CnnRose 9 yıl
ties alır bunu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sp1tf1re 9 yıl
Msi 5870 Lightning overclock başarısı yüksek bir ürün olucak . Gtx 275 lightning gibi dünya rekorlarına ulaşırsa yeni bir efsane doğuyor diyebiliriz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
heache 9 yıl
performanslı olacaktır mutlaka. ben yine de sıcak havayı kada dışına atan versiyoları tercih ederim şahsen.

iceQ isteeeriz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
No Way Out 9 yıl
GTX 275 Lightning vatange'da rekorunu bu ürün cıkınca geçicek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deathburn 9 yıl
Sparkle Calibre 8800GTX soğutucuları gıbı olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cenkyyy 9 yıl
harika bir görüntüsü var Msi yine yapmış yapıcağını oc perfonmansı üst seviye olucaktır !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erman_hoca333 9 yıl
ces2010 da tanıtılır muhtemelen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
melyyh 9 yıl
MSI yine koymuş şeklini.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozzzy222 9 yıl
şekli komik olmuş gibi ucuz bi fan yapısı warmış gibi duruyor işlevine laf yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Trecc11 9 yıl
o.c çılgınları için güzel bir yemek


tabi biraz bütçe de lazım, bunun fiyatı standart tasarımlarda 80 90$ daha pahalıdır bence..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DISTURBED 9 yıl
artık yeni rekorlar duymaya başlarız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13609 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
msi, özel tasarım ve
5 etiket daha gddr5 hız aşırtma overclock grafik kartı Ekran Kartı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Huntkey X7 900: Fiyat Performans odaklı üst seviye PSU Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim