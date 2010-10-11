İşte LG'nin yeni nesil akıllı telefonu: Optimus 7

Yüksek performanslı akıllı telefon pazarında bir süredir kan kaybetmekte olan LG, daha önceki açıklamalarında Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 7 için övgü dolu açıklamalarda bulunmuştu. Hatta Apple'ın iOS ve Google'ın Android çözümlerinden daha iyi olacağını iddia ettiği Windows Phone 7 için hummalı bir hazırlık sürecini geride bırakan LG, yeni modelleriyle rakiplerine meydan okumaya hazırlanıyor. Güney Koreli lider elektronik üreticisinin resmi detayları gün ışığına çıkan ilk WP7 telefonu Optimus 7 oldu.

LG'nin E900 kod adıyla geliştirdiği yeni nesil Optimus 7 modeli, 3.8-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip. Qualcomm'un 1GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisinin güç verdiği akıllı telefon, 16GB dahili depolama kapasitesi sunuyor. 5 Megapiksel çözünürlüğündeki LED flash donanımlı kamerasıyla 720p çözünürlüğünde video kaydı yapan Optimus 7, 360 derece panoramik fotoğraf çekimine de olanak tanıyor.

Windows Phone 7 yarışında zirveyi hedefleyen LG'nin, Bluetooth 2.1, akselometre, yakınlık sensörü, GPS, dijital pusula ve ortam ışık sensörü ile donattığı Optimus 7, sahip olduğu uygulamalarla da dikkat çekebilir. Arttırılmış gerçekçilik deneyimi sunan Scansearch uygulamasıyla farklı bir deneyim yaşatmayı hedefleyen LG, Play to DLNA özelliği ile uyumlu çoklu ortam cihazlarına kablosuz olarak doğrudan veri aktarabiliyor.

Kablosuz internet erişimi için 802.11n WiFi ile donatılan Optimus 7, yaygın olarak kullanılan mevcut çoklu ortam dosya formatlarınn önemli bir kısmını oynatabiliyor. Xbox Live ve Zune servislerine hızlı erişim olanağı tanıyan telefon, bilgisayar bağlantısını ise microUSB 2.0 portu üzerinden gerçekleştiriyor. 1500 mAh kapasiteli pilden güç alan Windows Phone 7 tabanlı LG Optimus 7'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.