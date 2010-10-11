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İşte LG'nin yeni nesil akıllı telefonu: Optimus 7

8 yıl
6,7b
1
42
Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı akıllı telefon pazarında bir süredir kan kaybetmekte olan LG, daha önceki açıklamalarında Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 7 için övgü dolu açıklamalarda bulunmuştu. Hatta Apple'ın iOS ve Google'ın Android çözümlerinden daha iyi olacağını iddia ettiği Windows Phone 7 için hummalı bir hazırlık sürecini geride bırakan LG, yeni modelleriyle rakiplerine meydan okumaya hazırlanıyor. Güney Koreli lider elektronik üreticisinin resmi detayları gün ışığına çıkan ilk WP7 telefonu Optimus 7 oldu.

İşte LG'nin yeni nesil akıllı telefonu: Optimus 7
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LG'nin E900 kod adıyla geliştirdiği yeni nesil Optimus 7 modeli, 3.8-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip. Qualcomm'un 1GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisinin güç verdiği akıllı telefon, 16GB dahili depolama kapasitesi sunuyor. 5 Megapiksel çözünürlüğündeki LED flash donanımlı kamerasıyla 720p çözünürlüğünde video kaydı yapan Optimus 7, 360 derece panoramik fotoğraf çekimine de olanak tanıyor.

İşte LG'nin yeni nesil akıllı telefonu: Optimus 7
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Windows Phone 7 yarışında zirveyi hedefleyen LG'nin, Bluetooth 2.1, akselometre, yakınlık sensörü, GPS, dijital pusula ve ortam ışık sensörü ile donattığı Optimus 7, sahip olduğu uygulamalarla da dikkat çekebilir. Arttırılmış gerçekçilik deneyimi sunan Scansearch uygulamasıyla farklı bir deneyim yaşatmayı hedefleyen LG, Play to DLNA özelliği ile uyumlu çoklu ortam cihazlarına kablosuz olarak doğrudan veri aktarabiliyor.

İşte LG'nin yeni nesil akıllı telefonu: Optimus 7
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Kablosuz internet erişimi için 802.11n WiFi ile donatılan Optimus 7, yaygın olarak kullanılan mevcut çoklu ortam dosya formatlarınn önemli bir kısmını oynatabiliyor. Xbox Live ve Zune servislerine hızlı erişim olanağı tanıyan telefon, bilgisayar bağlantısını ise microUSB 2.0 portu üzerinden gerçekleştiriyor. 1500 mAh kapasiteli pilden güç alan Windows Phone 7 tabanlı LG Optimus 7'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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DH Misafiri 6 yıl
Ben telefonu kullanıyorum gayette memnunum oyuncak olan iphone da kullandım google amcanın android dediği çakma yazılımıda her ne olursa olsun wp7 deneyin derim..Ayrıca telefon resimlerde küçük duruyor gayet büyük ve şık bir telefon kullanın böyle hızlı bir menü daha görmemişsinizdir..
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KASIMPAŞA TAYFA 7 yıl
Tamam vurmayin artik :)
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Hovarda Zeus 7 yıl
Herşey iyi hoşta bunun bide fiyatı var. O biraz can yakıyor gibi :)
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bluelizard17 8 yıl
çok da tın ister beğenin ister beğenmeyin
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KNTLG 8 yıl
Bana göre Lg'nin en güzel serisi CHOCOLATE serisidir... Bu seriye yönelip geliştirseler şahane telefonlar çıkar ortaya ama....
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icg 8 yıl
tasarım hoş değil ama eli yüzü düzgün yine de, özellikleri de iyi.
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haQQo 8 yıl
son yılların en iğrenç tasarımlı telefon yarışması yapılsa ilk sıraya yerleşirdi.
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haQQo 8 yıl
son yılların en iğrenç tasarımlı telefon yarışması yapılsa ilk sıraya yerleşirdi.
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sangreal_1905 8 yıl
3.8 inç neyıne yetmıo:D
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sangreal_1905 8 yıl
telefon bence guzel olmus bı eksıgı yok gıbı tabı wın7 perfonması ıyı olursa cıhaz bence alınabılır ayrıca 3g var sadece bu yazıda belırtılmemıs
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AthabaskA 8 yıl
tasarımı beğenmedim..biraz daha estetiğe önem verebilirlerdi.
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Hakimichi-kun 8 yıl
Yuh bu telefonda mı 3g yok aklınız nerde kardeşim sizin
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Prоwler 8 yıl
720p çözünürlüğünde video kaydı

ben beğendim valla kamera gibi telefon
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Tek suçu kopya çekmek 8 yıl
3g desteği yok heralde
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igonam 8 yıl
Ne iğrenç telefon bu :)
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