İşte Mozilla'nın yol haritası; Firefox 3.7 ilk çeyrekte hazır olacak

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Akıllı telefonlar için geliştirilen Mobil Firefox'un Maemo tabanlı Nokia N900 için hazırlanan RC1 sürümünü kullanıma sunan Mozilla Vakfı'nın 2010 yol haritası netleşiyor. Firefox 3.6'yı yıl sonuna yetiştiremeyerek önümüzdeki günlere öteleyen Mozilla, Firefox 3.7 (3.6.2) için çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın elimize ulaşan güncel yol haritasına göre, yakın zamanda lanse edilmesi beklenen Firefox 3.6 sonrasında Firefox 3.7 sürümü de yine ilk çeyrek içerisinde kullanıma sunulacak ve bu sürüm çoklu işlem plug-in desteğiyle yüksek kararlılık sunacak. Zira yeni plug-in özelliği sayesinde eklentiler, çekirdek işlemlerden ayrı çalıştırılarak örneğin Adobe Flash veya benzer eklentilerin neden olduğu tarayıcı çökmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Firefox 3.7 ile GPU hızlandırmalı geliştirilmiş tarayıcı deneyimi sunması da beklenen Mozilla, başta ara birim güncellemesi olmak üzere radikal yeniliklere sahip olacak Firefox 4.0 için ilk ön-bakış sürümünü ise ikinci çeyrekte, muhtemelen de Mayıs sonu veya Haziran başında yayımlamayı planlıyor. Planlanan takvimde değişiklik olmadığı takdirde Firefox 4.0'ın sene sonu veya bazı iddialara göre en kötü ihtimalle 2011 başı gibi pazara sunulması bekleniyor. Rakip tarafta ise aynı süreç içerisinde Microsoft'un GPU hızlandırma desteği ve HTML 5 gibi yeniliklere sahip Internet Explorer 9.0'un ön sürümünü yayımlaması bekleniyor.