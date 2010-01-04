İşte Mozilla'nın yol haritası; Firefox 3.7 ilk çeyrekte hazır olacak

Akıllı telefonlar için geliştirilen Mobil Firefox'un Maemo tabanlı Nokia N900 için hazırlanan RC1 sürümünü kullanıma sunan Mozilla Vakfı'nın 2010 yol haritası netleşiyor. Firefox 3.6'yı yıl sonuna yetiştiremeyerek önümüzdeki günlere öteleyen Mozilla, Firefox 3.7 (3.6.2) için çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın elimize ulaşan güncel yol haritasına göre, yakın zamanda lanse edilmesi beklenen Firefox 3.6 sonrasında Firefox 3.7 sürümü de yine ilk çeyrek içerisinde kullanıma sunulacak ve bu sürüm çoklu işlem plug-in desteğiyle yüksek kararlılık sunacak. Zira yeni plug-in özelliği sayesinde eklentiler, çekirdek işlemlerden ayrı çalıştırılarak örneğin Adobe Flash veya benzer eklentilerin neden olduğu tarayıcı çökmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Firefox 3.7 ile GPU hızlandırmalı geliştirilmiş tarayıcı deneyimi sunması da beklenen Mozilla, başta ara birim güncellemesi olmak üzere radikal yeniliklere sahip olacak Firefox 4.0 için ilk ön-bakış sürümünü ise ikinci çeyrekte, muhtemelen de Mayıs sonu veya Haziran başında yayımlamayı planlıyor. Planlanan takvimde değişiklik olmadığı takdirde Firefox 4.0'ın sene sonu veya bazı iddialara göre en kötü ihtimalle 2011 başı gibi pazara sunulması bekleniyor. Rakip tarafta ise aynı süreç içerisinde Microsoft'un GPU hızlandırma desteği ve HTML 5 gibi yeniliklere sahip Internet Explorer 9.0'un ön sürümünü yayımlaması bekleniyor.
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görev yöneticinde ki işlemler kısmında birçok gereksiz olduğuna inandığım çalışan programlar var bunları
nasıl tespit edebilirim yada nasıl anlarım bu konuda açıklayıcı bir şekilde yardım cı olursanız sevinir
şimdiden teşekkürler
birde şu bankaların siteleri sorunsuz çalışsa bu programla...
Firefox herşeyiyle güzel tamam birşey demiyorum. Ama tasarım , görsellik yapamıyorlar.
Yeni Firefox'un görüntüsü bazı programları sağladım ve çok çok güzel oldu. Chrome'dan çalmışlar resmen.
Tamamen katılıyorum. Şu an 120 mb ramden kullanıyor. 4 gb ramimiz var ve herhangi bir problem yaşamıyorum.
3.7 sürümünün ilk çeyrekte gelecek olması sevindirici..
Firefox 3.6 sürüm ile gelecek yenilikler ve değişiklikler;
3.6 ile gelecek yeniliklerin başında tarayıcının daha da kişiselleştirilmesini sağlayacak olan Personas eklentisi bulunuyor. Şirket bu eklenti ile dış görünüşü mümkün olduğu kadar kişiselleştirilebilir hale getirmeyi planlıyor, ancak halihazırda bunu sağlayan 3.parti yazılımlar zaten mevcut. Bu versiyonda ek olarak aktif tarayıcı sekmesine öncelik tanıyıp daha fazla ağ kaynağı ayıran bir yenilik de mevcut ki bence oldukça iyi düşünülmüş bir özellik. Birden fazla sekmeyle açılan tarayıcı sayfalarında çok daha hızlı bir tepki süresi sağlayacak.
Sekme davranışları da 3.6 versiyonunda değişiklik gösteriyor. Yeni sekmeler en sağda değil, aktif sekmenin hemen yanında açılacak. Alışkanlıklar yüzünden ilk kullanımda biraz itici gelebilir, ama uzun vadede hem zaman kazanmak, hem de ekrana sığmayacak kadar fazla sekme açılmış pencerelerde hayli işe yarayacak gibi görünüyor.
Son olarak Firefox 3.6, Open Web fontlarını destekleyecek. Bu format hem sıkıştırma, hem de metadata desteği sayesinde görüntülenen font ailesini bulabilmemizi sağlayacak.
Windows 7 arayüzü desteğinde ise beklememiz gerekiyor. Aero Peek özelliği 3.6 ile birlikte geliyor olmasına rağmen Jump List ve görev çubuğundaki indirme durumu desteği 3.7′yi beklemek zorunda. Bilindiği gibi Aero Peek sayesinde açılan pencerelerin içeriklerini görev çubuğundan görebiliyoruz.
Firefox 3.7 sürüm ile gelecek yenilikler ve değişiklikler;
Firefox 3.7′deki en büyük değişiklik gözle görülmeyecek olan eklenti yönetimi. Flash gibi eklentiler ana tarayıcı işlemlerinden ayrı bir bölgeye taşınarak bu iki işlemin birbiri yüzünden çökmesi engellenecek. “3.5′ten bu yana, özellikle son bir aydır, bir çok sebepten dolayı çökmeler gerçekleşiyor” diyen John Lilly, bu soruna web tabanlı kötü amaçlı yazılımların ve Flash sorunlarının yol açtığını söylüyor. Yeni tasarım sayesinde Firefox farklı görevlere ayrılacak ve çok çekirdekli işlemciler tarafından sunulan tüm avantajlardan faydalanabilecek.
3.7 versiyonunda ayrıca SVG ve CSS standartlarını kullanan yeni grafik animasyonlar bulunacak. Safari ve Chrome tarayıcılarının yöneldiği doğrultuda da Firefox ile birlikte yeni JavaScript uygulamaları bizleri bekliyor.
3.0 versiyonundan beri kullanılan Akıllı adres çubuğu ile hem yeni adresler girebiliyor, hem de daha önce ziyaret ettiğimiz siteleri görebiliyoruz. Bu özelliklere ek olarak akıllı adres çubuğunda 3.7 ile birlikte akıllı çubuk üzerinden açık sekmeler arasında geçiş de yapabileceğiz.
3.7 ile birlikte kullanıcı arayüzünde de dikkat çekici değişiklikler gelecek. Henüz detaylar bilinmiyor, fakat bunlar arasında tüm sekmleri etkileyen genel durdurma ve tazeleme düğmeleri, başlangıç sekmesi yerine başlangıç düğmesi ve menü çubuğu olmadan çalışma özelliği bulunuyor. Pek önemli görünmeyen bir başka değişiklik de Firefox’un Vista ve Windows 7 ekranlarına daha uygun yerleşmesi olacak. Aynı özellik Firefox’un Mac OS X arayüzü için de gelecek.
alıntıdır.. Gözle görülür bir değişim yaşanacak..
GPU hızlandırma özelliği şu anki firefox nightly (gecelik) sürümlerinde mevcut. istersen deneyebilirsin. hergün güncelleniyor ve sabilite açısından bir sorun yaşamadım ancak çok azla eklenti kullanıyorsan belki bazıları çalışmayabilir, benim için NoScript ve FireGestures sorunsuz çalışıyor..
ftp.mozilla.org/...
fasterfox adlı eklenti
addons.mozilla.org/...
valla 2. resimdeki gibi kalırsa güzel olur yada seçmeli tarzda da yapılabilir... sahsen su an nasıla ole kalmasından yanayım(sekme konusunda yani)