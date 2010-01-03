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İşte yeni nesil Intel grafik yongasının özellikleri

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşte yeni nesil Intel grafik yongasının özellikleri
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Larrabee kod adını taşıyan yeni nesil ekran kartı projesini ileri bir tarihe erteleyen Intel, grafik tarafındaki çalışmalarını sürdürüyor. Yaygın satışına yeni haftayla birlikte başlanacak 32nm işlemcilerinde, şimdiye kadar hazırladığı en güçlü entegre grafik çözümüne yer veren Intel, teknik özellikleri de açıkladı. Bilindiği üzere Intel'in çipsetlerinde kullandığı en güçlü grafik birimi GMA X4500HD idi ancak yeni nesil işlemcilerle birlikte bu durum değişyor. Entegre grafik birimini endüstride ilk defa işlemci üzerine alan Intel, HD Graphics olarak isimlendirdiği yongayla birlikte daha yüksek performans ve daha iyi video kalitesi sunmayı hedefliyor.

Intel tarafından teknik özellikleri açıklanan HD Graphics isimli yeni grafik yongası, üçüncü jenerasyon Unified Shader mimarisini kullanıyor. Uygulama ünitelerinin sayısı GMA X4500 HD'ye kıyasla 10'dan 12'ye çıkartılan yeni grafik yongası DirectX 10 desteği ile gelirken, farklı olarak OpenGL 2.1 güncellemesi de içeriyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve işlemciye entegre olarak sunulan yeni grafik yongasında bellek kapasitesini 1.7GB'a çıkartan Intel, Yeni özelliklerle geliştirilen donanımsal Vertex işleme yeteneğine sahip olan Intel HD Graphics, çift video çözümleme, çift ses akışı ve çift eş zamanlı HDMI desteği gibi yeniliklere de sahip.

Windows 7'nin yeni nesil grafik özelliklerine tam destek sunduğu belirtilen yeni grafik yongasıyla birlikte Intel, yeni bir yazılım da sunuyor. Medya Kontrol Merkezi olarak tanımlanan bu yazılım ile kullanıcılar temel grafik özelliklerini, şık tasarlanmış yeni bir ara birim üzerinden kolayca gerçekleştirebilecekler. Yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunan yeni nesil grafik yongasının aynı zamanda Flash ve Silverlight için optimizasyonlar içerdiği dolayısıyla çevrimiçi uygulamalarda da gelişmiş video deneyimi sunacağ belirtiliyor. HD Graphics, Pentium G6950 haricindeki diğer tüm 32nm işlemcilerde tüm özellikleriyle yer alıyor.

Editörün Notu: Yeni grafik yongasının çalışma hızı, satın alınacak işlemci modeline göre değişiklik göstermekte, hızlar 533MHz ile 900MHz arasında değişmektedir.

İşte yeni nesil Intel grafik yongasının özellikleri
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İşte yeni nesil Intel grafik yongasının özellikleri
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İşte yeni nesil Intel grafik yongasının özellikleri
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İşte yeni nesil Intel grafik yongasının özellikleri
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yc#1 9 yıl
Markalı bilgisayar üreticileri, Intel'in bu yeni ürününü "1.7 GB ekran kartı" diye pazarlar artık.
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kemomando 9 yıl
Aslında piyasaya 3. bir oyuncu gelse çok güzel rekabet olur.İntel umarım başarılı olur bu konuda.
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Batuist 9 yıl
En azından dizüstlerinin çoğunda yer alan ob grafik çözümü bu sayede birazcık olsun daha iyi hale gelecek demektir. yoksa oyuncular için birşey ifade etmiyor. Zaten bilgisayar kullanıcılarının yüzde kaçı oyuncu sınıfına giriyor ki!!
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ender123 9 yıl
İntel vaktinde bir tane grafik işlemcisi üreten firmayı alsaydı , şimdi grafik işlemcisi alanında daha güçlü olurdu. Ama sanırım böyle bir kaygısı yok.
Neden dahili grafik işlemcisi işine giriyor hatta bu da yetmiyor işlemcisine entegre ediyor. Kendi birikimiyle Nvidia ve Atiye yetişemiyor.Atom diye platformu var ona bile eski nesil grafik yongasını entegre etti. Atom 2. nesili çıkardı yine eski nesil grafik işlemcisi kullanıyor .Garip...
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bilalMW 9 yıl
tutar gibi yeni yongası?
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tamtamam 9 yıl
acaba 1080p video yetenekleri yeterli olacakmı,olacak ise alınma sebebi olur benim için
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santhora 9 yıl
Intel'in bunları satmak gibi bi kaygısı olacağını sanmıyorum. Entegre grafik performansı oyun severler ve profesyonel tasarımla uğraşanlar haricinde herkese yeter de artar bile. İşlemcilerin OC kapasitesi de cabası. Dizüstünde nasıl pazar lideriyse bu işlemciler sayesinde masaüstünde de pazar lideri olabilir. Çünkü çoğu kullanıcının işi internete girmek, müzik dinleyip video izlemek, arada bir de office kullanmaktan geçiyor. Yani bu kullanıcılarda neden gidip harici karta para versinler ki...
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rakacar 9 yıl
intelin yolu daha çooooook uzun
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sahafiec 9 yıl
İntel bu dahili grafik birimi konusunda çok ciddi anlaşılan.
şimdiden en karlı şekilde pazarlamak için elinden geleni yapıyor...
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