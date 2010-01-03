İşte yeni nesil Intel grafik yongasının özellikleri

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Larrabee kod adını taşıyan yeni nesil ekran kartı projesini ileri bir tarihe erteleyen Intel, grafik tarafındaki çalışmalarını sürdürüyor. Yaygın satışına yeni haftayla birlikte başlanacak 32nm işlemcilerinde, şimdiye kadar hazırladığı en güçlü entegre grafik çözümüne yer veren Intel, teknik özellikleri de açıkladı. Bilindiği üzere Intel'in çipsetlerinde kullandığı en güçlü grafik birimi GMA X4500HD idi ancak yeni nesil işlemcilerle birlikte bu durum değişyor. Entegre grafik birimini endüstride ilk defa işlemci üzerine alan Intel, HD Graphics olarak isimlendirdiği yongayla birlikte daha yüksek performans ve daha iyi video kalitesi sunmayı hedefliyor.

Intel tarafından teknik özellikleri açıklanan HD Graphics isimli yeni grafik yongası, üçüncü jenerasyon Unified Shader mimarisini kullanıyor. Uygulama ünitelerinin sayısı GMA X4500 HD'ye kıyasla 10'dan 12'ye çıkartılan yeni grafik yongası DirectX 10 desteği ile gelirken, farklı olarak OpenGL 2.1 güncellemesi de içeriyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve işlemciye entegre olarak sunulan yeni grafik yongasında bellek kapasitesini 1.7GB'a çıkartan Intel, Yeni özelliklerle geliştirilen donanımsal Vertex işleme yeteneğine sahip olan Intel HD Graphics, çift video çözümleme, çift ses akışı ve çift eş zamanlı HDMI desteği gibi yeniliklere de sahip.

Windows 7'nin yeni nesil grafik özelliklerine tam destek sunduğu belirtilen yeni grafik yongasıyla birlikte Intel, yeni bir yazılım da sunuyor. Medya Kontrol Merkezi olarak tanımlanan bu yazılım ile kullanıcılar temel grafik özelliklerini, şık tasarlanmış yeni bir ara birim üzerinden kolayca gerçekleştirebilecekler. Yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunan yeni nesil grafik yongasının aynı zamanda Flash ve Silverlight için optimizasyonlar içerdiği dolayısıyla çevrimiçi uygulamalarda da gelişmiş video deneyimi sunacağ belirtiliyor. HD Graphics, Pentium G6950 haricindeki diğer tüm 32nm işlemcilerde tüm özellikleriyle yer alıyor.

Editörün Notu: Yeni grafik yongasının çalışma hızı, satın alınacak işlemci modeline göre değişiklik göstermekte, hızlar 533MHz ile 900MHz arasında değişmektedir.

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